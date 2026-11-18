Ve svém prvním odhadu letošní sklizně OIV vyčíslila celosvětovou produkci na 225 milionů hektolitrů, což je zhruba 30 miliard standardních lahví. To je o něco méně než loni a prakticky stejný údaj jako v roce 2024, kdy byla produkce nejnižší od roku 1961.
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K poklesu produkce ale také přispívá likvidace vinic v některých hlavních vinařských oblastech, jako Francie, Španělsko a Jižní Amerika. Cílem je snížit nadměrnou nabídku v době, kdy klesá poptávka, zejména po červeném víně.
Loni celosvětová spotřeba vína klesla o 2,7 procenta na 208 milionů hektolitrů, hlavně kvůli ekonomickým problémům.
„Víno je v podstatě zboží, jehož nákup není nezbytný,“ uvedl generální ředitel OIV John Barker. „Když jsou rozpočty domácností napnuté, víno je jednou z věcí, na kterých lidé šetří,“ dodal. Mění se ale také životní styl. Jak upozornil Barker, dříve se lidé scházeli na sklenku vína, dnes se zdraví přes textové zprávy.
V Evropské unii se letos čeká nárůst produkce o jedno procento na 137 milionů hektolitrů. Stále je to ale pod průměrem z poslední doby, protože západní část regionu zažila rekordně teplé léto. EU má na globální produkci vína téměř dvoutřetinový podíl.
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Z jednotlivých zemí čeká Itálie, největší světový producent, po horkém létě nižší produkci. Francie mírně zvýšila prognózu produkce, ale i tak to vypadá, že letošní sklizeň bude patřit k nejhorším v historii. Oživila produkce ve Španělsku a v Rumunsku.
Ve Spojených státech letošní produkce klesla o pět procent, protože nepříznivé jarní počasí narušilo vývoj hroznů v Kalifornii, hlavním vinařském státě.
Na jižní polokouli nedokázala silná produkce v Jihoafrické republice vyvážit prudký pokles v Austrálii, kde vinice zasáhlo sucho, mrazy, vlny veder a povodně.
Barker uvedl, že hlavním důvodem letošního poklesu je opět změna klimatu, ale klimatické změny mají i svou světlou stránku. Některé země postižené suchem, jako Francie, hlásí letos navzdory nízkým objemům vynikající kvalitu.