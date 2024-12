Globální oteplování mění chuť chilli papriček, tvrdí vědci. Ztrácí pálivost

7:42

Extrémní počasí v hlavních oblastech, kde se pěstují chilli papričky, letos narušilo jejich odbyt, zvýšilo ceny a co je nejhorší - papričky ztrácejí pálivost a jsou jemnější. Podle vědců to není jednorázový jev, ale dlouhodobý trend, který ovlivňuje i další potraviny, jako například kávu, kokos nebo zelí. Napsala to agentura Bloomberg.