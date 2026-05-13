Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Víno se pije nejméně za šest desetiletí. Na vině jsou Trumpova cla i změna vkusu

Autor: ,
  7:33
Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se vkusu. Vyplývá to ze zprávy, kterou v úterý zveřejnila Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Cla uvalená loni americkým prezidentem Donaldem Trumpem na dovoz do USA ještě více zkompilovala situaci odvětví, které se potýká s drsnějším klimatem a klesající poptávkou. Spojené státy jsou největším světovým trhem s vínem.

Přebytek hroznů a klesající poptávka. Kalifornští vinaři hledají cesty, jak přežít

Celosvětový vývoz vína loni klesl o 9,7 procenta na 94,8 milionu hektolitrů, což byl nejnižší údaj od roku 2009. Hodnota vývozu se pak snížila o 6,7 procenta na 33,8 miliardy eur (822,8 miliardy Kč).

Celosvětová spotřeba vína loni klesla o 2,7 procenta na 208 milionů hektolitrů. To byl nejnižší údaj od roku 1957. Od roku 2018 se spotřeba propadla o 14 procent.

Ředitel OIV John Barker řekl agentuře Reuters, že data za rok 2025 ukazují, že odvětví reaguje jak na okamžité dopady americké celní politiky, tak na dlouhodobější změny související s klimatem a spotřebitelskými návyky. Upozornil, že už v roce 2024 se export i spotřeba propadly na nejnižší úrovně za poslední desetiletí – vývoz byl nejnižší od roku 2010 a spotřeba dokonce od roku 1961.

Na víno a šampaňské dám clo 200 procent, pohrozil Trump odvetou Evropanům

Nižší spotřeba byla loni na devíti z deseti největších světových trhů s vínem. Hlavní podíl na poklesu pak měly Čína, Francie a USA. Ve Spojených státech se spotřeba snížila o 4,3 procenta. Ve Francii, která je největším trhem s vínem v Evropě, spotřeba klesla o 3,2 procenta.

V Číně se pak spotřeba vína loni propadla o 13 procent a od roku 2020 dokonce o 61 procent. Růst loni zaznamenaly Portugalsko, Brazílie, Japonsko a část východní a střední Evropy.

Klima tlačí vinaře k revoluci. Míchání různých ročníků přestává být tabu

OIV zatím neupřesnila, jaké dopady by mohla mít válka v Íránu na sektor. Očekává ale určitý vliv kvůli dopadům na spotřebitelskou důvěru a přepravu, uvedl Barker. Sektor se snaží přizpůsobovat nižší spotřebě tím, že se více zaměřuje na vinařskou turistiku a udržitelnost a zároveň přichází s produkty s nižším obsahem alkoholu, dodal.

OIV jedná o zavedení celního kódu pro vína s nízkým obsahem alkoholu a nealkoholická vína, aby bylo možné sledovat obchod v této kategorii. Tato vína v současné době podle Barkera představují asi jedno až dvě procenta celosvětové produkce.

Nejlepší, čeho mohla EU dosáhnout. Z dohody s USA se mohou těšit výrobci alkoholu

Celosvětová produkce vína loni činila 227 milionů hektolitrů. To je méně, než činil odhad OIV v polovině listopadu, který počítal s produkcí 232 milionů hektolitrů. Proti roku 2024, kdy byla produkce nejnižší od roku 1961, se loňská produkce zvýšila o 0,6 procenta.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

Víno se pije nejméně za šest desetiletí. Na vině jsou Trumpova cla i změna vkusu

ilustrační snímek

Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se...

13. května 2026  7:33

V posledních letech jsou zemědělci v krizi už neustále, říká prezident Agrární komory

Premium
Jan Doležal, prezident agrární komory ČR

V posledních letech jsou zemědělci v krizi už neustále, tvrdí v rozhovoru s iDNES.cz prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Na konci května bude na volebním sněmu v Olomouci podruhé obhajovat svůj...

13. května 2026

Z Prahy do Brandýsa za 17 minut. Správa železnic řeší pět tras z metropole

Elektrická souprava RegioPanter v Kralupech nad Vltavou

Zkrácení jízdní doby na sedmnáct minut z centra Prahy do Brandýsa nad Labem na místo nynějších padesáti minut. To slibují nejrychlejší varianty nově plánované železniční trati, jejichž pět možných...

13. května 2026

Spotřeba elektřiny bude v USA opět rekordní. Na vině jsou AI i kryptoměny

ilustrační snímek

Spotřeba elektřiny ve Spojených státech byla loni rekordní už druhým rokem za sebou. Očekává se, že bude stoupat i v letošním a příštím roce. Poptávka po elektřině prudce roste z velké části kvůli...

12. května 2026  22:46

Největší pivovar světa má důvod k přípitku. Konečně zastavil svůj tříletý pokles

Globální marketingový ředitel společnosti AB InBev Marcel Marcondes během...

Společnost Anheuser-Busch InBev vykázala v prvním čtvrtletí organický nárůst objemu prodeje, který je vůbec první od počátku roku 2023. Společnost tento obrat připisuje zaměření na padesát ze svých...

12. května 2026

Trump chce zlevnit Američanům benzin. Chystá dočasně zrušit federální daň

Prezident Donald Trump na setkání s majiteli malých podniků v Bílém domu ve...

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa se kvůli prudkému růstu cen pohonných hmot ve Spojených státech rozhodla dočasně pozastavit federální daň z benzinu. Návrh však ještě musí schválit Kongres a...

12. května 2026

Trend online nákupů potravin táhnou mladé rodiny. Využívá je už třetina domácností

ilustrační snímek

Online nákupy potravin v Česku dál rostou. Letos je využívá 32 procent domácností, nejvíc v historii. Nejvíc je přitom táhnou mladé rodiny s dětmi, pro které se nákup na internetu stává běžnou...

12. května 2026  14:59

Boeing se chystá zpět na výsluní. Spoléhá na Trumpa, Čínu a nový letoun

Šéf Boeingu Kelly Ortberg s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na obchodní...

Americký výrobce letadel Boeing se snaží o zásadní obrat po letech krizí, havárií a ztráty důvěry. Firma sází na objednávky z Číny i podporu prezidenta Donalda Trumpa. Zároveň ale stojí před zásadním...

12. května 2026  12:47

Texas žaluje Netflix. Platformu viní ze špehování a vytváření závislosti

Netflix

V Texasu v pondělí padla žaloba na streamovací platformu Netflix. Stát firmu viní z údajného špehování uživatelů včetně dětí, shromažďování jejich dat a z toho, že platformu utváří tak, aby...

12. května 2026  10:26

Smartwings přes léto zruší část letů. Zejména ty, kde je silná konkurence

Premium
ilustrační snímek

Krátké a vysoce konkurenční linky do Paříže, Bruselu nebo francouzského Toulouse. V posledních dnech se začínají ozývat cestující, kterým tuzemské aerolinie Smartwings zrušily zakoupené lety právě na...

12. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Obce přestaly škudlit a investovaly do výstavby. Má to však i háčky

Na opraveném náměstí ve Dvoře Králové nad Labem se podle pravidel Evropské unie

České obce začaly v loňském roce masivně investovat a obrátily tak trend posledních let, kdy se jim na účtech hromadily peníze. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, podle níž...

12. května 2026

Levný sachr porazil originál. Rakouský test dortů přinesl překvapivé výsledky

Sacher dort

Slepá ochutnávka deseti dortů sachr v Rakousku dopadla pro tradiční značky nečekaně. Laici nejlépe hodnotili jeho levnou variantu ze supermarketu Spar, druhý skončil dokonce mražený výrobek....

11. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.