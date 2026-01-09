Firmy Rio Tinto a Glencore jednají o spojení, vznikl by největší těžař na světě

Autor:
  9:58
Nadnárodní těžařská společnost Rio Tinto jedná o převzetí britsko-švýcarské firmy Glencore, která se zabývá těžbou a obchodováním se surovinami. Spojením by vznikla největší těžařská společnost na světě s tržní hodnotou téměř 207 miliard dolarů, tedy asi 4,3 bilionu Kč.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Firmy o jednání informovaly v tiskové zprávě, podrobnosti o tom, jak by spojení mohlo vypadat, však zatím neposkytly. Uvedly pouze, že by společnost Rio Tinto mohla koupit část akcií anebo všechny firmy Glencore.

Globální těžařské společnosti se nyní předhánějí v rozšiřování svých aktivit v těžbě kovů, aby měly prospěch z transformace energetiky a z poptávky přicházející z odvětví umělé inteligence. To vyvolalo vlnu rozšiřování projektů a pokusů o převzetí. Mimo jiné se připravuje fúze společností Anglo American a Teck Resources, která by měla vytvořit předního těžaře mědi.

Budoucnost patří aluminiu. Cena dlouho přehlíženého kovu může prudce růst

Firmy jednaly o spojení už před více než rokem, když Glencore na konci roku 2024 oslovil se svou nabídkou firmu Rio Tinto. Podniky se ale nakonec nedohodly. Nyní uvádějí, že není jisté, zda se dohodu podaří vyjednat. Podle britských pravidel pro převzetí má nyní Rio Tinto čas do 5. února na podání oficiální nabídky.

Zaměření na měď

Britsko-australská společnost Rio Tinto je největším těžařem železné rudy na světě, její tržní kapitalizace činí zhruba 142 miliard dolarů. Glencore sídlí ve Švýcarsku a je jedním z největších producentů základních kovů na světě. Tržní hodnota firmy činí zhruba 65 miliard dolarů.

Těžaři zničili posvátné místo. Jejich šéf rezignoval, ale odměna ho nemine

Rio Tinto i Glencore přesouvají své zaměření na měď, po které je momentálně vysoká poptávka, jak svět přechází na ekologičtější formy energie a jak se rozšiřují energeticky náročná datová centra pro umělou inteligenci. Globální poptávka po tomto kovu do roku 2040 podle odhadů vzroste o 50 procent, nabídka ale bez větší recyklace a těžby zřejmě bude klesat o deset milionů tun ročně, upozorňuje společnost S&P Global.

Vzhledem k tomu, že měď je nyní v centru pozornosti, otázky týkající se spojení zahrnují osud uhelných aktiv firmy Glencore. Společnost Rio Tinto v roce 2018 prodala poslední část svých aktivit v těžbě uhlí právě firmě Glencore, uvedla agentura Reuters.

Vstoupit do diskuse

9. ledna 2026  9:58

