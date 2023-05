Víc italsky už to nejde, čílí se pizzerie. Cenzurují ji kvůli soše Davida

Reklamní společnost zamítla návrhy na reklamní plochy v metru, které si objednala restaurace Barolo, kvůli obavám z necudnosti, uvedl deník The Glasgow Herald.

Na plakátu byl vyobrazen Michelangelův David s kouskem pizzy a nápisem: „Víc italsky už to nejde“. Pizzerie je musí nechat kompletně přetisknout tak, aby na nich byl David jen od pasu nahoru.

Dave Rebuffed



Barolo, Italian restaurant in Glasgow, was forced to change its subway advert featuring Michelangelo's sculpture. Ad business Global Media Group blocked them because of David’s nudity. The poster showed him holding a slice of pizza: “It doesn’t get more Italian” pic.twitter.com/zBwk65g7fM