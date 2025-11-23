V úterý se v guinejském přístavu Morebaya za účasti čínských a afrických regionálních lídrů uskutečnila první dodávka železné rudy z projektu Simandou. Je to významný úspěch po téměř třech desetiletích trvání projektu, který provázela spousta nezdarů kvůli právním a politickým obtížím.
Čínskou delegaci vedl při slavnostním otevření dolu vicepremiér Liou Kuo-čung. „Peking přikládá zajištění vysoce kvalitní rudy pro dekarbonizaci národního ocelářského průmyslu a diverzifikaci dodávek rudy za velice důležité,“ uvedl podle webu South China Morning Post.
Stovky kilometrů kolejí i přístav
Pohoří Simandou leží v jihovýchodní části západoafrické Guiney. Vědci a geologové zde již v minulosti identifikovali významné zásoby železné rudy vysoké kvality (okolo 65 procent železa). První průzkumné licence úřady vydaly už před desetiletími, ale rozvoj těžby byl extrémně pomalý kvůli politickým, právním a logistickým překážkám. Výstavba dolu započala v roce 2022.
Projekt je rozdělen do čtyř bloků: bloky 1 a 2 (Severní Simandou) kontroluje čínská společnost Winning Consortium Simandou (WCS). Bloky 3 a 4 (Jižní Simandou) provozuje zase společnost SimFer, která je joint-venture mezi společností Rio Tinto, čínskou společností Chinalco a vládou africké Guiney.
Infrastrukturální rozvoj zdejší těžby je masivní. Plánuje se více než 600 km železnice i nový přístav, aby bylo možné produkt vyvézt. Celý projekt je z toho důvodu nesmírně kapitálově náročný. Odhadované investice dosahují desítek miliard dolarů. Guinejská vláda ho vidí jako motor transformace země i zdroj ekonomické suverenity.
Také plánovaná produkce železné rudy v Simandou je enormní. Oficiální zdroje uvádějí odhad až 120 milionů tun ročně při plném výkonu. Navíc, zdejší ruda je zvlášť atraktivní pro výrobu tzv. „zelené oceli“, protože umožňuje efektivnější a méně emisní procesy, např. v elektrických pecích nebo při výrobě přes redukci vodíkem.
Konec starých časů
Podle analýz společnosti S&P Global může Simandou výrazně přepsat strukturu námořního trhu s železnou rudou. Zvýší nabídku vysoce kvalitní rudy, což by mohlo tlačit dolů ceny nižších jakostních rud a měnit konkurenční pozice současných velkých producentů. „Je to významný milník v historii globálního těžebního průmyslu,“ potvrzuje Chu Wang-ming, předseda společnosti China Baowu.
Podobně Chris Aitchison, generální ředitel společnosti Rio Tinto Simfer, uvedl, že nové technologie výroby oceli vyžadují vysoce kvalitní rudu a kvalita té ze Simandou umožňuje snížit spotřebu energie v tomto procesu, čímž se snižují emise oxidu uhličitého.
„Existuje přímá souvislost mezi výhodami získávání rudy Simandou a možností používat tuto rudu v nových procesech výroby oceli. Je to tedy přímý faktor, který je pro Čínu velmi důležitý pro dosažení jejích cílů,“ uvedl.
Ekonomické a sociální důsledky těžby jsou pro Guineu je neocenitelné. Projekt by mohl radikálně transformovat guinejskou ekonomiku. Podle MMF by v některých scénářích příjmy mohly vést k výraznému růstu HDP. Provoz rovněž vytváří obrovské množství pracovních míst, a to přímo i nepřímo. Podle portálu Mining Weekly bude infrastrukturu (železnice i přístav) po dokončení celého projektu provozovat částečně guinejská společností, což by mohlo západoafrické zemi zajistit dlouhodobé přínosy.