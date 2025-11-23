Gigantický projekt těžby rudy v Africe režíruje Čína. Změní globální pravidla trhu

Jan Dvořák
  9:00
V západoafrickém dolu Simandou právě vydolovali první kilogramy vysoce kvalitní železné rudy. Obrovský těžební projekt v Guineji, který má ve svých rukou Čína, je zaměřený na využití největšího známého ložiska vysoce kvalitní suroviny a bude zásobovat asijskou velmoc. Může však narušit stabilitu trhu se železnou rudou.

V úterý se v guinejském přístavu Morebaya za účasti čínských a afrických regionálních lídrů uskutečnila první dodávka železné rudy z projektu Simandou. Je to významný úspěch po téměř třech desetiletích trvání projektu, který provázela spousta nezdarů kvůli právním a politickým obtížím.

Těžební vozidla pracují v blocích tři a čtyři dolu Simandou. (4. listopadu 2025)
Těžební vozidla pracují v blocích tři a čtyři dolu Simandou. (4. listopadu 2025)
Kolesový nakladač pracuje v blocích tři a čtyři dolu Simandou. (5. listopadu 2025)
Letecký pohled na zalesněnou horu Simandou, kde se nachází jedno z největších ložisek vysoce kvalitní železné rudy na světě. (4. listopadu 2025)
30 fotografií

Čínskou delegaci vedl při slavnostním otevření dolu vicepremiér Liou Kuo-čung. „Peking přikládá zajištění vysoce kvalitní rudy pro dekarbonizaci národního ocelářského průmyslu a diverzifikaci dodávek rudy za velice důležité,“ uvedl podle webu South China Morning Post.

Stovky kilometrů kolejí i přístav

Pohoří Simandou leží v jihovýchodní části západoafrické Guiney. Vědci a geologové zde již v minulosti identifikovali významné zásoby železné rudy vysoké kvality (okolo 65 procent železa). První průzkumné licence úřady vydaly už před desetiletími, ale rozvoj těžby byl extrémně pomalý kvůli politickým, právním a logistickým překážkám. Výstavba dolu započala v roce 2022.

Projekt je rozdělen do čtyř bloků: bloky 1 a 2 (Severní Simandou) kontroluje čínská společnost Winning Consortium Simandou (WCS). Bloky 3 a 4 (Jižní Simandou) provozuje zase společnost SimFer, která je joint-venture mezi společností Rio Tinto, čínskou společností Chinalco a vládou africké Guiney.

Z dolů ke slunci. Čína hledá křehkou rovnováhu mezi uhlím a čistou energií

Infrastrukturální rozvoj zdejší těžby je masivní. Plánuje se více než 600 km železnice i nový přístav, aby bylo možné produkt vyvézt. Celý projekt je z toho důvodu nesmírně kapitálově náročný. Odhadované investice dosahují desítek miliard dolarů. Guinejská vláda ho vidí jako motor transformace země i zdroj ekonomické suverenity.

Také plánovaná produkce železné rudy v Simandou je enormní. Oficiální zdroje uvádějí odhad až 120 milionů tun ročně při plném výkonu. Navíc, zdejší ruda je zvlášť atraktivní pro výrobu tzv. „zelené oceli“, protože umožňuje efektivnější a méně emisní procesy, např. v elektrických pecích nebo při výrobě přes redukci vodíkem.

Konec starých časů

Podle analýz společnosti S&P Global může Simandou výrazně přepsat strukturu námořního trhu s železnou rudou. Zvýší nabídku vysoce kvalitní rudy, což by mohlo tlačit dolů ceny nižších jakostních rud a měnit konkurenční pozice současných velkých producentů. „Je to významný milník v historii globálního těžebního průmyslu,“ potvrzuje Chu Wang-ming, předseda společnosti China Baowu.

Podobně Chris Aitchison, generální ředitel společnosti Rio Tinto Simfer, uvedl, že nové technologie výroby oceli vyžadují vysoce kvalitní rudu a kvalita té ze Simandou umožňuje snížit spotřebu energie v tomto procesu, čímž se snižují emise oxidu uhličitého.

Řešení dobrá pro celý svět. Čína dosáhla vrcholu produkce emisí o pět let dříve

„Existuje přímá souvislost mezi výhodami získávání rudy Simandou a možností používat tuto rudu v nových procesech výroby oceli. Je to tedy přímý faktor, který je pro Čínu velmi důležitý pro dosažení jejích cílů,“ uvedl.

Ekonomické a sociální důsledky těžby jsou pro Guineu je neocenitelné. Projekt by mohl radikálně transformovat guinejskou ekonomiku. Podle MMF by v některých scénářích příjmy mohly vést k výraznému růstu HDP. Provoz rovněž vytváří obrovské množství pracovních míst, a to přímo i nepřímo. Podle portálu Mining Weekly bude infrastrukturu (železnice i přístav) po dokončení celého projektu provozovat částečně guinejská společností, což by mohlo západoafrické zemi zajistit dlouhodobé přínosy.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025

Na podzim se otevře 30 nových obchodů (27. dubna 2025)

17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, řeší Češi věčné „sváteční dilema“: budou mít obchody...

KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

Když se na pračku čekalo půl roku. Dnes ji lze pořídit cestou z práce

Calex Elektrosvit - Elektrická kompresorová chladnička Calex (6) 4 330 Kčs a...

Výročí sametové revoluce připomíná nejen politické změny, ale i to, jak se proměnily domácnosti. Technika před rokem 1989 byla pro většinu lidí výrazně hůře dostupná a na barevnou televizi, kotoučový...

Gigantický projekt těžby rudy v Africe režíruje Čína. Změní globální pravidla trhu

Těžební vozidla pracují v blocích tři a čtyři dolu Simandou. (4. listopadu 2025)

V západoafrickém dolu Simandou právě vydolovali první kilogramy vysoce kvalitní železné rudy. Obrovský těžební projekt v Guineji, který má ve svých rukou Čína, je zaměřený na využití největšího...

23. listopadu 2025

Rodinné domy za deset let zdražily trojnásobně, letos růstem předčily i byty

Premium
ilustrační snímek

Vedle bytů zdražují v Česku rychle i rodinné domy. Jen za poslední rok se cena čtverečního metru v celorepublikovém průměru zvýšila o patnáct procent. V některých regionech byl pak cenový skok ještě...

23. listopadu 2025

Prohibice proti nikotinu by nikdy nefungovala, říká šéf české pobočky Philip Morris

Fabio Costa

Českou pobočku společnosti Philip Morris vede od loňského roku energický Fabio Costa, který pomáhá českým kuřákům přejít od cigaret k bezdýmným alternativám. Ty podle něj mají na své straně...

23. listopadu 2025

Metrostav v Oslu čelí výzvě. Razí tunel jen pár metrů pod obytnými budovami

Ražba tunelů v Oslu (23. září 2025)

Norská odnož společnosti Metrostav se pustila do výstavby klíčového silničního tunelu, který má ulevit dopravě v oblasti hlavního města Osla. Stavba 3,5 kilometru dlouhého dvoutubusového tunelu je...

22. listopadu 2025

Jak snadno přijít o značku. Stovky západních firem v Rusku čelí právním hrozbám

Ruská firma Očakovo uvedla na trh napodobeniny značek Coca-Cola, Fanta a...

Po počátku invaze na Ukrajinu se z ruského trhu stáhly stovky amerických a evropských firem. Ochranné známky si ale většina z nich nechala. Hlavně proto, aby se jednou do Ruska mohly znovu vrátit. To...

22. listopadu 2025

Německé přístavy jsou v žalostném stavu. Hledají se peníze na jejich opravu

Přístav v Hamburku je největším německým přístavem a třetím největším přístavem...

Důležitá dopravní infrastruktura Německa je dlouhodobě ve špatném stavu. Na přístavy, kterých mají Němci hned několik, se nedostává peněz, a proto úřady řeší, jak financovat jejich opravy. Pomoci by...

22. listopadu 2025

Britští boháči se připravují na nejhorší. Vyplácejí si rekordní dividendy

Britská ministryně financí Rachel Reevesová (16. října 2025)

Nejmajetnější vrstva britské společnosti mění způsob, jakým přistupuje ke svému majetku. Důvodem jsou obavy z dalšího nárůstu daňového břemena, který už brzy může představit labouristická ministryně...

22. listopadu 2025

Česku chybí kantýny, jídelny a řeznické pulty. Lukáš Hejlík o tuzemském gastru

Premium
Lukáš Hejlík, herec, znalec hospod a tvůrce průvodce Gastromapa. (7. listopadu...

Gastronomie nejrychleji odráží stav celé společnosti a každé zdražení práce, energií i surovin se projeví okamžitě. Přesto nové podniky stále vznikají a hosté se učí být náročnější i věrnější....

22. listopadu 2025

Američané sahají i po neatraktivních pozicích. Zájem o práci hlásí armáda i popeláři

Popelářský vůz společnosti Waste Management. Waste Management je firma...

Pozice s nízkými mzdami a náročnými pracovními podmínkami v minulosti považované za neatraktivní v USA přitahují stále více uchazečů. Mnozí lidé hledají finanční stabilitu kvůli ekonomickým těžkostem...

22. listopadu 2025

Botulotoxin v dětských výživách. Amerikou otřásá kauza přiotrávených kojenců

Dóza s dětskou výživou značky ByHeart, která byla nedávno stažena z prodeje....

Spojenými státy rezonuje kauza botulotoxinu nalezeného v kojeneckých výživách. Dosud skončilo v amerických nemocnicích kvůli otravám 31 dětí v patnácti státech, mnoho z nich dokonce na jednotkách...

21. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Cvičení prověřilo kritickou infrastrukturu státu. Zapojili se i energetici

Cvičení Hradba 2025 (21. listopadu 2025)

Ve dnech 3.–21. listopadu 2025 probíhalo celorepublikové cvičení Armády ČR nazvané Hradba 2025. Vojáci při něm nacvičovali mimo jiné střežení objektů kritické infrastruktury. V posledním týdnu se do...

21. listopadu 2025

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

21. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.