Shilpi Chotraniová jezdí každá den na kole ze svého domova ve španělském městě La Línea de la Concepción do Gibraltaru. Je to sice krátká cesta, dosud však pro ni znamenala překročení mezinárodní hranice. Během ranní a odpolední dopravní špičky se u hraničních kontrol vždy tvořily dlouhé fronty. Je jednou z žen, které odstranění hranic usnadní život, je připomíná web BBC.
„Celá ta hranice byla směšná,“ říká žena, která pracuje v personálním oddělení gibraltarské společnosti působící v lodní dopravě a cestovním ruchu. „Nemyslím si, že by plot měl oddělovat lidi z jednoho místa od lidí z druhého.“
Odstranění hranic je nyní součástí pečlivě vyjednané dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím po britském odchodu z EU. Právě skutečnost, že Gibraltar sdílí pozemní hranici s Unií, z něj po brexitu učinila mimořádně složitý případ.
|
Průlomová dohoda o Gibraltaru. Kontroly na hranici se Španělskem zcela přestanou
„Je to obrovský krok vpřed jak pro španělskou, tak pro britskou stranu,“ říká Chotraniová. „Všichni, kdo žijeme v La Línea de la Concepción, si myslíme, že je to skvělý nápad. Mělo se to udělat už dávno.“
Bohatství versus chudoba
Gibraltar patří mezi oblasti s nejvyšším příjmem na obyvatele na světě. Naproti tomu La Línea de la Concepción a okolní region patří k nejchudším částem Španělska.
Nezaměstnanost, která je vysoká v celé jižní Andalusii, zde dosahuje téměř třiceti procent. Zrušení hranice proto podle očekávání přinese významné ekonomické výhody – usnadní pohyb lidí oběma směry a může alespoň částečně zmírnit ekonomické rozdíly mezi oběma územími.
„Je to historická událost. Hraniční plot tu stojí od roku 1908,“ říká starosta La Línea de la Concepción Juan Franco, který zdůrazňuje ekonomickou závislost města na britském území. „Je třeba si uvědomit, že přibližně třetina příjmů průměrné firmy v našem městě pochází od klientů z Gibraltaru,“ vysvětluje.
Hlavní ministr Gibraltaru Fabian Picardo říká, že nové uspořádání představuje pro území obrovskou změnu. „Jedním z určujících prvků života posledních osmi generací Gibraltařanů byla omezení na hranici,“ řekl BBC.
|
Gibraltar se děsí brexitu. Věští vydírání Španělskem i ekonomické strasti
Podle Picarda dohoda přinese naprostou volnost pohybu lidí i zboží mezi Gibraltarem na jedné straně a Španělskem a Evropskou unií na straně druhé. Za největší ekonomický přínos považuje zvýšení počtu návštěvníků.
„Podniky v Gibraltaru budou moci počítat s větším počtem zákazníků, protože už je nebude odrazovat riziko dlouhých front při vstupu nebo odjezdu.“
Přibudou ale i povinnosti
Dohoda však přináší i nové povinnosti. Zboží prodávané v Gibraltaru bude muset nově splňovat předpisy Evropské unie, což dosud nebylo nutné. Protože se v Gibraltaru neuplatňuje daň z přidané hodnoty (DPH), zavádí se nová transakční daň, která nahradí dovozní clo. Letos bude činit 15 procent, postupně se zvýší na 17 procent. Vyšší budou také spotřební daně u některých druhů zboží.
John Isola, výkonný ředitel společnosti Anglo Hispano Company, která na Gibraltaru provozuje několik restaurací a barů, říká, že mezi podnikateli převládá úleva. Dlouholetá nejistota kolem brexitu je podle něj konečně vyřešena – a bez vzniku tvrdé hranice.
Nové uspořádání označuje za dobrý kompromis, který přivede do Gibraltaru více návštěvníků a podpoří podnikání. Zároveň ale připouští určité obavy z nových pravidel a daňového režimu, které podle něj ovlivní konkurenceschopnost.
„Pro každého, kdo dováží zboží, se situace zcela mění z hlediska administrativy a dokumentů, které bude potřeba předložit při dovozu,“ říká. Podle něj bude výzvou také povinnost dodržovat evropské normy, zejména pro firmy dovážející zboží z Velké Británie nebo dalších zemí mimo Evropskou unii, uzavírá britský portál.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz