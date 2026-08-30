Když začal Abiro Wisdom studovat hotelnictví v hlavním městě Accra, velmi brzy si uvědomil, že chce dělat věci jinak. V kulinářských školách se totiž vyučuje zejména francouzská, italská a mexická kuchyně, které jsou vyhledávány v restauracích. „Zjistil jsem, že velké hotelové řetězce nejsou nic pro mě. Nemohl jsem tam být sám sebou,“ řekl deníku The Guardian.
Po studiu se tak připojil k hnutí Ghana Food Movement (GFM), kde začal vařit z lokálních surovin a podporovat místní farmáře. „Je to komunita lidí, kteří milují jídlo, a stejně jako já vidí v ghanské kuchyni potenciál,“ pokračuje Wisdom.
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Organizace začala před pěti lety jako síť dobrovolníků se zájmem o tradiční africkou gastronomii. Scházeli se na různých místech, kde pořádali několikachodové večeře, které byly často připravené pouze z jedné suroviny. Letos vyhráli cenu Champions of Change spadající pod žebříček The World’s 50 Best Restaurants.
Hrdost na národní kuchyni
„Dnes často vymýšlíme úplně nové recepty, protože lidé stále chtějí západní trendy. Místo čaje matcha přitom můžou použít listy moringy a kebab nebo burger lze snadno připravit z tygřích ořechů. Chceme, aby se naučili používat lokální produkty,“ uvedla spolumanažerka GFM Aimée Wallinová.
Wisdom doufá, že se jim podaří vzbudit větší hrdost na jejich národní kuchyni. Chtějí také vytvořit celou generaci kuchařů, kteří budou ghanskou gastronomii vnímat jako součást své identity. Pořádají proto různé pop-upy, panelové diskuse či akce zaměřené na testování receptů.
Země je momentálně silně ovlivněna západní kulturou a polovinu potravin dováží. Velký podíl na tom má kolonialismus, protože mocnosti tehdy rozhodly, že se půda začne využívat pro pěstování plodin na vývoz, jako jsou kakao a arašídy. Velký důraz kladly také na import, čímž narušily udržitelnost potravinových systémů.
„Věříme, že severní Ghana nám s návratem k lokálním produktům pomůže. Je to zemědělské srdce naší země, které dokáže vyprodukovat obrovskou škálu plodin,“ uzavírá Wisdom.