Na jihu ostrova vzniká elektrárna o výkonu deseti megawattů, která bude využívat podzemní vroucí vodu ohřívanou vulkanickými horninami. Elektřina bude sloužit 66 tisícům obyvatel i cestovnímu ruchu.

Dominika vs. Dominikánská republika Dominika je malý ostrovní stát ve východním Karibiku známý hustými pralesy a termálními prameny. Mluví se zde anglicky. Dominikánská republika je větší karibský stát zabírající dvě třetiny ostrova Hispaniola, který sdílí s Haiti. Mluví se zde španělsky.

Pára vyvedená na povrch bude pohánět turbíny vyrábějící elektřinu, poté se ochladí na teplotu, kdy se z ní opět stane voda a vpustí se zpátky do podzemí, aby se proces mohl opakovat. Závod poblíž vesnice Laudat v údolí Roseau by měl být zprovozněn do konce roku.

„Doufáme, že do roku 2030 na Dominice zcela odstraníme potřebu výroby elektřiny z nafty,“ řekl BBC dominikánský ministr energetiky Vince Henderson.

A není to jen Dominika, kdo z toho bude těžit. Dlouhodobé plány počítají s vývozem přebytečné elektřiny podmořskými kabely na sousední ostrovy.

Henderson dodává, že doufá, že úspěch geotermální elektrárny bude motivací pro další okolní země, aby se na obnovitelné zdroje energie také zaměřily. Elektrárna v Dominice bude teprve druhou svého druhu v karibské oblasti. První se nachází v zámořském departementu Francie, Guadeloupe.

Karibik jako centrum

Elektrárna v údolí Roseau vzniká v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru, tedy mezi dominikánskou vládou a americko-izraelskou společností Ormat Technologies. Ta navrhuje a buduje systémy obnovitelné energie přes padesát let. Sama také vlastní a provozuje geotermální elektrárny po celém světě.

Podle výkonného ředitele společnosti Omart Dorona Blachara by se Karibik mohl stát centrem geotermální energie. Omart získala guadeloupskou elektrárnu od francouzské vlády v roce 2017 a v současné době ji rozšiřuje, aby zvýšila její kapacitu na 25 megawattů. Probíhají také průzkumy potenciálu u dalších vulkanických ostrovů jako Grenada, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis nebo Svatý Vincent a Grenadiny

„Prvním úkolem je získat zdroje. Pak potřebujete někoho, jako jsme my, aby zařízení postavil. Ormat dělá celý projekt. Od výroby jednotlivých prvků, přes přepravu z Izraele na ostrov, až po samotnou stavbu,“ říká Blachar.

„Geotermální energie je skvělá, bezemisní elektřina, která není závislá na větru nebo slunci a funguje čtyřiadvacet hodin denně,“ vysvětluje dál. „Státu přináší pracovní místa jak při výstavbě, tak následně při provozu.“

Společnost bude elektrárnu na Dominice provozovat dvacet let, než ji předá státnímu poskytovateli elektřiny Domlec. Blachar odhaduje, že po uvedení do provozu bude zaměstnávat přibližně 30 místních lidí.

I přes udržitelné vytváření elektřiny se ale někteří obyvatelé strachují o údolí Roseau, kde se bude stavba nacházet. Patří mezi ně i ekolog Atherton Martin. „V Karibiku neexistuje žádná podobná oblast. Už odstranění vegetace během průzkumů poničilo divokou přírodu včetně endemických žab,“ tvrdí.

Přechod na zelenou

Podle Freda Johna, generálního ředitele státní společnosti Dominica Geothermal Development Company, která se na projektu rovněž podílí, by měla elektrárna zpočátku vyrábět tolik energie, že by pokryla polovinu špičkové spotřeby na Dominice. „Závod bude také sloužit jako příklad alternativy k fosilním palivům a zkušenosti, které jsme získali budou přínosem pro ostatní země Organizace východokaribských států (OECS).“

OECS nedávno stanovila cíl dosáhnout třiceti procent energie z udržitelných zdrojů do deseti let. Některé země jako Dominika nebo Svatý Kryštof a Nevis chtějí ale do té doby dosáhnout sta procent.

„Pro region silně závislý na dovozu fosilních paliv není přechod na zelenou energii jen volbou, ale má existenční význam,“ říká generální ředitel OECS Didacus Jules. „Tento vývoj také vdechuje nový život dlouholeté vizi regionální energetické sítě, která propojí naše ostrovy prostřednictvím čisté, spolehlivé a cenově dostupné energie.“