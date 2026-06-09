Když v únoru 2026 vypukla operace Epic Fury a následovalo uzavření Hormuzu, vzpomněla jsem si na váš rozhovor, kde jste konflikt s Íránem předvídala. Byl z roku 2023. Dokázaly vás přesto některé konkrétní detaily aktuálního vývoje překvapit?
Nepřekvapilo mě, že Izrael a USA koncem února udeřily. Co mě naopak překvapilo, bylo to, když USA loni v červnu poprvé zasáhly íránská jaderná zařízení. To byl nečekaně silný krok a nepředpokládala jsem, že budou Američané ochotni podstoupit tak velké riziko. Obnovení úderů ze strany USA a Izraele na Írán jsme očekávali delší dobu. Byla to totiž pro všechny dlouhodobě nedořešená záležitost, a proto bylo pravděpodobné, že situace eskaluje.
V opotřebovací válce mohou Íránci vydržet déle než západní spotřebitelé.