Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Ukázalo se, že generace Z (1997 až 2012) má o ideálním místě pro život jasnou představu. Mělo by mít zajímavou kulturu, noční život i gastronomii, to vše za přívětivou cenu. Mnozí také uvedli, že preferují, když má město hodně zeleně a dá se po něm pohybovat pěšky.
1. Bangkok, Thajsko
Hlavní město Thajska ovládlo žebříček zejména kvůli vysokému hodnocení spokojenosti. Život ve městě podle dotazníku Time Out vyhovuje 84 procentům mladých lidí. Přes 70 procent dále uvedlo, že není těžké najít nové přátele a je zde levný život.
Podle portálu Numbeo se měsíční výdaje jednoho člověka pohybují kolem 20 tisíc bahtů, což je v přepočtu asi 13 tisíc korun. Výdaje ovšem nezahrnují nájem, který je nicméně o téměř 70 procent nižší než třeba v USA.