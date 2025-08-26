Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto odpovědí pak časopis vybral ty napsané dvacátníky a poprvé seřadil příčky i podle jejich názoru. Praha skončila na devatenáctém místě.
Ukázalo se, že generace Z (1997 až 2012) má o ideálním místě pro život jasnou představu. Mělo by mít zajímavou kulturu, noční život i gastronomii, to vše za přívětivou cenu. Mnozí také uvedli, že preferují, když má město hodně zeleně a dá se po něm pohybovat pěšky.

1. Bangkok, Thajsko

Hlavní město Thajska ovládlo žebříček zejména kvůli vysokému hodnocení spokojenosti. Život ve městě podle dotazníku Time Out vyhovuje 84 procentům mladých lidí. Přes 70 procent dále uvedlo, že není těžké najít nové přátele a je zde levný život.

Podle portálu Numbeo se měsíční výdaje jednoho člověka pohybují kolem 20 tisíc bahtů, což je v přepočtu asi 13 tisíc korun. Výdaje ovšem nezahrnují nájem, který je nicméně o téměř 70 procent nižší než třeba v USA.



26. srpna 2025

