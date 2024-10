Firmy nejsou vždy spokojené s absolventy, někde se jim i vyhýbají, říká průzkum

Manažeři náboru uvádějí, že zástupcům generace Z chybí motivace, mají špatné komunikační schopnosti a nedostatek profesionality. Většina oslovených společností (79 procent) zmínila, že musela se zaměstnanci pracovat, aby zlepšila jejich výkon.

Generace Z je společný název pro skupinu lidí narozených od poloviny 90. let 20. století do roku 2010.

„Mnoho čerstvých absolventů vysokých škol může mít problémy s prvním vstupem na pracovní trh, jelikož krok je ve značném kontrastu proti tomu, na co byli zvyklí během svého vzdělávacího procesu. Často nejsou připraveni na méně strukturované prostředí, dynamiku pracovního prostředí a očekávání samostatné práce,“ uvedl Huy Nguyen, hlavní poradce pro vzdělávání a rozvoj kariéry ve společnosti Intelligent.

„Ačkoli mohou mít teoretické znalosti z vysoké školy, často jim chybějí praktické, reálné zkušenosti a měkké dovednosti potřebné k úspěchu v pracovním prostředí. Tyto faktory, v kombinaci s očekáváními zkušených pracovníků, mohou vytvářet výzvy jak pro čerstvé absolventy, tak pro společnosti, ve kterých pracují,“ doplnil.

Mimoškolní aktivity mají přednost

Holly Schrothová, která působí na Haasove obchodní škole v kalifornském Berkeley, vysvětlila, proč se generace Z zaměřuje spíše na mimoškolní aktivity než na získání pracovních zkušeností, což vede k nerealistickým očekáváním ohledně práce a také jednání s nadřízenými.

„Nemají základní znalosti o tom, jak jednat se zákazníky, klienty, spolupracovníky, o pracovní etiketě,“ uvedla Schrothová pro portál Euronews. „V důsledku toho je na společnosti, aby nového zaměstnance řádně zaškolila a poskytla mu dostatečné školení. Kromě toho musí šéf působit jako kouč i jako manažer,“ dodala.

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že většina (84 procent) společností v roce 2025 plánuje najmout čerstvé absolventy vysokých škol, 10 procent si není jistých a 5 procent je přijímat neplánuje.

Mezi hlavní důvody, proč společnost nebudou přijímat čerstvé absolventy, patří nepřijímání na pozice pro začátečníky (51 procent), obavy o připravenost generace Z na pracovní trh (31 procent) a vysoká fluktuace mezi čerstvými absolventy (31 procent). Dalšími faktory jsou negativní zkušenosti s čerstvými absolventy v minulosti (27 procent) a zaměření na interní povýšení nebo přesuny (22 procent).

Cení se i vhodné chování na internetu

Náboroví manažeři v průzkumu uvedli, že u čerstvého absolventa ocení zaujetí pro práci i pozitivní přístup. Manažeři také přikládají hodnotu zkušenostem z reálného světa, ať už prostřednictvím stáží nebo zaměstnání, a v menší míře také vhodné přítomnosti na sociálních sítích a vyhýbání se politickým diskusím.

„Nedávní absolventi, kteří nastupují do svého prvního zaměstnání, by měli prokázat profesionalitu nikoli tím, že by se přizpůsobili zastaralým normám, ale tím, že budou uctiví a oddaní své práci,“ řekl Nguyen.

Schrothová dodala, že ačkoli zaměstnavatelé v současné době váhají s přijímání generace Z kvůli vyššímu počtu propouštění a problémům s jejich integrací, stále tvoří více než 25 procent pracovní síly.

„Výsledkem je, že společnosti musí utrácet více peněz a času na školení a jejich generace Z bude prosperovat,“ uzavřela.