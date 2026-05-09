Větrníky nemusí končit na skládce. Reportáž z továrny, kde jim vrací život

Dáša Hyklová
Závod společnosti GE Vernova v městečku Noblejas asi 60 kilometrů jižně od Madridu vypadá navenek jako každý jiný v této průmyslové zóně. Uvnitř prostorných a čistých hal však místní zaměstnanci neprodukují nové výrobky, ale prodlužují životnost těm starým. Repasují obří díly větrných elektráren, které zde kompletně rozeberou, vyčistí, zrenovují a znovu sestaví.
Obří části větrných turbín uvnitř haly závodu GE Vernova v Noblejas, které zde prochází totální obnovou. (7. května 2026) | foto: Dáša Hyklová, iDNES.cz

Sofistikované technologické centrum kombinující těžké strojírenství s precizní chemií funguje v Noblejas již šestadvacátým rokem. Celý areál zabírá plochu kolem 14 tisíc metrů čtverečných. V jedné z hal se nachází také rozlehlý sklad náhradních dílů, po kterých se sáhne, když už originál nejde ani po úpravách použít.

Když má větrný park s nějakou částí turbíny problém, Noblejas vyšle už repasovaný kus a ten rozbitý si odveze zpět k opravě. Tím se minimalizují prostoje, větrná elektrárna nestojí měsíce, ale jen dny.

„Loni jsme zde repasovali přes 800 komponentů. V posledních několika letech jsme navíc zaznamenali třiceti- až čtyřicetiprocentní nárůst poptávky, protože zákazníci chtějí z větrných elektráren získat maximální hodnotu,“ potvrdil pro iDNES.cz mluvčí společnosti GE Vernova.

Nová tvář energetiky legendárního koncernu

​Výběr místa pro oživování komponentů obřích větrníků nebyl v případě americké společnosti náhodný. Španělsko je evropským lídrem ve větrné energii s podílem kolem 21,6 procenta na produkci elektřiny. Celková kapacita španělských větrných elektráren přesáhla počátkem letošního roku 31 gigawatt (GW). Jen v loňském roce přibylo přibližně 1,6 GW nového výkonu. Noblejas má navíc strategickou polohu ve středu země s dobrým napojením na přístavy i vnitrozemské větrné farmy.

Továrna však neslouží jen Španělsku. Stalo se z ní strategické centrum pro celou Evropu, Blízký východ a také Afriku. Odborníci zde vyvíjejí kromě jiného i metody, jak opravovat součásti turbín přímo v terénu nebo jak prodloužit jejich životnost o dalších 10 až 15 let. GE Vernova v ​Noblejas dokazuje, že větrník po 20 letech nemusí skončit na skládce, ale i jeho obří díly mohou po odborném servisu s novým certifikátem zpátky do provozu.

Sergio Barroso, zástupce společnosti GE Vernova u makety podniku v Noblejas popisuje jeho jednotlivé činnosti. (7. května 2026)

„Mezi naše klíčové činnosti patří repase převodovek a generátorů, což jsou nejsložitější a nejdražší části větrné turbíny. Naši zaměstnanci je rozebírají, čistí, opravují a znovu testují. Opravujeme také hlavní hřídele a ložiska. Tyto kritické mechanické části podléhají vysokému opotřebení. A nakonec starší komponenty vylepšujeme pomocí modernějších technologií, aby po návratu do provozu měly vyšší efektivitu,“ říká Sergio Barroso, globální lídr v oblasti repasí společnosti GE Vernova.

GE Vernova představuje novou tvář energetiky legendárního koncernu General Electric, který se po více než 130 letech existence rozdělil na tři samostatné firmy. Jméno ​GE Vernova tvoří složenina dvou konceptů. „Ver“ je odvozeno z verde (zelená) a verdant, což symbolizuje život, přírodu a ekologii. „Nova“ pochází z latinského novus (nový) a odkazuje na novou éru nízkouhlíkové energetiky.

Barroso vysvětluje, že v Noblejas se snaží využít co nejvíce původních dílů z konkrétního komponentu větrné turbíny, který dorazí do závodu k repasi. Každá součástka dostane své evidenční číslo a po rozložení jednoho dílu putují továrnou společně pečlivě uspořádané v molitanové výplni dané přepravky. „Části, které nelze již opravit a znovu použít a které zde chybí, budou později doplněny novými, případně se ve skladu najde vhodný díl,“ vysvětluje Barroso přičemž ukazuje na prázdné místo v jedné z přepravek.

Od dekontaminace přes myčku až po finální testy

Každý komponent, který do Noblejas dorazí, dostane také svůj digitální pas. Prvním krokem u převodovek je rozbor zbytkového oleje. Přítomnost konkrétních kovových pilin, například mědi nebo oceli technikům okamžitě napoví, které ložisko nebo ozubené kolo selhalo, ještě než stroj otevřou.

Největší objem práce tvoří převodovky, generátory a hlavní hřídele. Jde o nejtěžší a nejdražší části tvořící srdce gondoly větrné turbíny. „Komponenty se musí nejdříve vyčistit od průmyslových olejů a maziv,“ popisuje Barroso. V přední části haly jsou umístěny značně znečištěné a promaštěné obří převodovky vážící desítky tun, které sem přivezli z větrných parků. Poté následuje rozložení komponentů až na úroveň jednotlivých ozubených kol a šroubů.

O kus dál již jednou naplno velkorozměrné průmyslové pračky. Části procházejí automatizovanými mycími linkami, které používají biologicky odbouratelná rozpouštědla. Skelety převodovek a generátorů se čistí tryskáním skleněnými kuličkami nebo ocelovou drtí, aby se kov zbavil oxidace a připravil na novou povrchovou úpravu.

V další fázi se pomocí rentgenu, ultrazvuku nebo magnetické částicové inspekce hledají v kovu mikrotrhliny. To je kritická fáze, v průběhu které se rozhoduje o životě a smrti dílu. Pokud je v materiálu znatelná únava, putuje k roztavení. Pokud ne, postupuje dál.

​Následuje opracování, při kterém se povrchy ložisek a hřídelí znovu vybrousí na mikronovou přesnost. Často se používá technologie navařování laserem, kdy se na opotřebené místo přidá mikroskopická vrstva kovu, která se následně zabrousí.

Činnost podniku GE Vernova v Noblejas zajišťuje, že repasovaný díl větrné turbíny je stejně spolehlivý jako nový. (7. května 2026)

„Důležitou fází je zpětná montáž a pečlivý digitální test. Sestavený stroj se napojí na testovací přístroje simulující reálné zatížení větrem,“ vysvětluje Barroso, který vede skupinu novinářů do vychlazené místnosti.

Repasovaná převodovka je připojená k motoru, který simuluje reálný odpor větrných poryvů. Sleduje se teplota ložisek, průtok oleje a hlučnost. Pokud díl projde testem, získává certifikaci odpovídající novému kusu.

Díky tomu, že GE Vernova dokáže vrátit komponenty větrných turbín do stavu „jako nový“, šetří provozovatelům odhadem přibližně 40 procent nákladů oproti nákupu úplně nového dílu.

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

ilustrační snímek

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí prudce oslabily. Reagovaly tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala...

Soupravy Talgo mají problémy. Dvě ze tří jsou mimo provoz, na palubu míří manažeři

Nová vlaková souprava Leo Expressu na pražském Hlavním nádraží (23. dubna 2026)

Španělské vlaky Talgo, které minulý týden slavnostně uvedl do provozu s cestujícími dopravce Leo Express, mají velké problémy. Kvůli technickým závadám jsou mimo provoz dvě ze tří souprav, většinu...

EU neplní dohodu, napsal Trump a ohlásil zvýšení cel na dovoz aut na 25 procent

Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...

Americký prezident Donald Trump hodlá příští týden zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25 procent. Informoval o tom v pátek na své sociální síti Truth Social. Důvodem...

