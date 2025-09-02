Gazprom zvýší dodávky plynu do Číny, podepsal dohodu o plynovodu Síla Sibiře 2

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom podepsala s Čínou dlouho očekávanou právně závaznou dohodu o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2. Zároveň zvýší dodávky plynu do Číny jinými cestami. Smlouva je uzavřena na 30 let a cena dodávek bude nižší, než jakou Gazprom aktuálně účtuje evropským zákazníkům.

Část potrubí Síla Sibiře (13. května 2022) | foto: Profimedia.cz

Gazprom bude podle šéfa podniku Alexeje Millera schopen dodávat do Číny touto novou cestou ročně 50 miliard metrů krychlových po dobu 30 let. Šéf Gazpromu dodal, že Síla Sibiře 2 bude největším a kapitálově nejnáročnějším plynovým projektem na světě.

Není jasné, kdo plynovod postaví, a konečné investice nebyly zveřejněny, zdůraznila agentura Reuters. Diskuse o tomto megaprojektu se již několik let nacházely v patové situaci. Rusko jej bylo odhodlané prosadit, aby kompenzovalo nižší dodávky do Evropy po invazi na Ukrajinu. Evropská unie navíc nyní zvažuje úplný zákaz dovozu ruského plynu do konce roku 2027.

Rusko spustilo nejdražší plynovod, Síla Sibiře utuží vztah s Čínou

Čína je ale mnohem opatrnější. Růst poptávky po plynu se zpomaluje a Peking se obává nadměrné závislosti na jediném dodavateli, připomíná agentura Bloomberg.

Dosažení pokroku v projektu je diplomatickým úspěchem prezidenta Putina, uvádí Bloomberg. Zároveň je silným signálem pevných vazeb, které Moskva od roku 2022 s Čínou rozvíjela v čase, kdy se potýkala s dopady západních sankcí.

Miller také sdělil, že jeho firma uzavřela i dohodu o zvýšení dodávek prostřednictvím stávajícího plynovodu Síla Sibiře 1. Měly by se podle ní zvýšit z 38 miliard kubíků na 44 miliard kubíků ročně.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

