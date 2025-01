Gazprom musí propustit 40 procent lidí ze svého ústředí. Kvůli ztrátám v Evropě

Státní tisková agentura TASS citovala médium 47news, podle kterého byl šéf Gazpromu Alexej Miller informován dopisem o plánu snížit počet zaměstnanců centrálního úřadu přibližně o 40 procent, tedy z 4 100 na 2 500.

Na dotaz agentury Reuters mluvčí společnosti tento plán potvrdil.

Celkový počet zaměstnanců Gazpromu činí 498 000. Společnost utrpěla v roce 2023 roční ztrátu v přepočtu téměř sedmi miliard dolarů, což je její první ztráta od roku 1999. Důvodem je nucené vyklizení většiny lukrativního evropského trhu po zahájení války na Ukrajině.

Další omezení exportů Gazpromu do Evropy nastalo na Nový rok. To se zastavil vývoz ruského plynu přes plynovody procházející Ukrajinou poté, co Kyjev odmítl obnovit tranzitní dohodu. To, společně s uzavřením předchozích tras, znamenalo konec desetiletí ruské dominance na evropských energetických trzích, uzavírá Reuters.