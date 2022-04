Gazprom odchází z Německa, plyn nehledě na rubly dál proudí do Evropy

Gazprom své rozhodnutí nezdůvodnil, uvedl jen, že ukončuje i působení firmy Gazprom Marketing & Trading Ltd.

Gazprom Germania se sídlem v Berlíně má jediného akcionáře, kterým je Gazprom Export, odnož stoprocentně vlastněná mateřským Gazpromem. Německá divize má pobočky mimo jiné ve Švýcarsku a České republice.

Jako hlavní oblast činnosti firma uvádí skladování a obchod se zemním plynem a dodávky plynu jako paliva pro dopravu se sítí plnících stanic. Stoprocentně vlastněná dcera Gazpromu Germania pod názvem Gazprom NGV Europe v Česku podle webu cngplus.cz provozovala dvanáct stanic na stlačený zemní plyn CNG.

Zpráva o odchodu přichází krátce poté, co německý list Handelsblatt s odvoláním na zdroje z vládních kruhů napsal, že německé ministerstvo hospodářství kvůli obavám ohledně dodávek energie uvažuje o vyvlastnění a zestátnění německých divizí ruských energetických společností Gazprom a Rosněfť.

Rusko je s evropskými státy ve sporu kvůli platbám za plyn a od pátku požaduje převody v rublech, což evropské státy odmítají a trvají na platbách v eurech, případně dolarech, jak určují stávající smlouvy.

Dodávky ruského plynu do Evropy však zatím pokračují bez přerušení. Průtoky dvěma ze tří hlavních plynovodů přivádějících ruský plyn do Evropy - Nord Streamem 1 přes Baltské moře a plynovodem přes Ukrajinu na Slovensko, zůstaly stabilní. Úhrady za plyn dodaný na začátku dubna jsou však splatné až koncem měsíce, případně v květnu.

To zatím nechává prostor všem stranám pro manévrování. „Putin si stále nechal určitý prostor pro ohýbání svých vyjádření. Takže je předčasné spekulovat, co vlastně bylo řečeno. Tak či onak to ukazuje, jak špatně na tom Evropa a onen německý region nyní ohledně dodávek plynu je,“ říká energetický expert a poradce investiční skupiny J&T Michal Šnobr.

Podle analytika společnosti Natland Petra Bartoně sám Putin nechce dodávky přerušit, už jen proto, že potřebuje i technologicky, aby plyn někdo odebíral. „Skladovací prostory nejsou nafukovací a uzavřít vrty není ani levné, ani jednoduché, ani rychlé,“ míní.