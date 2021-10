Zásoby plynu má Gazprom už skoro dostatečné. Dodávky do Evropy ale stále váznou

Podle ruského prezidenta Vladimira Putina je země připravena bezprostředně po schválení plynovodu Nord Stream 2 zvýšit dodávky plynu do Evropy o asi deset procent. Zásoby na to má dostatečné. Tamější ministr energetiky Nikolaj Šulginov totiž před několika dny uvedl, že se Gazpromu podařilo zásoby plynu naplnit už téměř z 97 procent.

Gazprom by podle Putina mohl po získání povolení okamžitě zahájit dodatečné dodávky v objemu 17,5 miliardy metrů krychlových plynu ročně. Toto množství odpovídá zhruba deseti procentům loňských dodávek ruského plynu do Evropy a Turecka.

Podle odborníků je ale vysoce nepravděpodobné, že by ruské úřady po letech napětí souhlasily se zvýšením dodávek plynu do Evropy bez dostatečných záruk ohledně budoucího plnohodnotného fungování plynovodu Nord Stream 2. Ačkoliv je plynovod už hotový, nemá stále potřebná povolení, a to prezidentu Putinovi i mnoha ruským politikům velmi vadí.

„Nemůžeme Evropu jen tak zachránit. Těch chyb jsme se nedopustili my. Plníme všechny naše smlouvy i závazky. To ostatní by mělo být předmětem dalších dobrovolných i oboustranně výhodných dohod,“ uvedl na půdě ruského parlamentu zákonodárce Konstantin Kosachyov.

Žádost o certifikaci ruského plynovodu však aktuálně posuzují teprve němečtí regulátoři. Jejich rozhodnutí přijde pravděpodobně až během ledna příštího roku a následně musí dát plynovodu souhlas i Evropská komise.

Plynovod Nord Stream 2 dlouhodobě čelí kritice ze strany několika evropských ekonomik i Spojených států amerických. Země se obávají, že Rusku má plynovod sloužit jako geopolitická zbraň, prostřednictvím které chce Moskva zvýšit svou závislost na Evropské unii. Ruský plyn je ale podle odborníků vhodnou možností, jak se Evropa může vyhnout ještě hlubším energetickým problémům, a to hlavně v kontextu přicházející zimy.

Zásobníky plynárenské společnosti Gazprom na území Ruska jsou rovněž téměř plné, a Gazprom tak má značný prostor ke zvýšení exportu. Hlavní analytik ropy a zemního plynu ruské makléřské společnosti BCS odhaduje, že v zásobních je nyní přibližně 69 z celkových 72,6 miliard metrů krychlových plynu.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska. To, zda Gazprom v dohledné době opravdu zvýší svůj export na území Evropy, bude záležet i na počasí.

Ruský prezident tvrdí, že za krizí na trhu s plynem v Evropě stojí přesun EU od dlouhodobých kontraktů na dodávky plynu k promptnímu trhu, a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů. Energetickou politiku EU podle něj vytvářejí lidé, kteří nejsou odborníci a kteří klamou voliče.