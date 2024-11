Gazprom utne Rakousku zemní plyn. Jeho ceny míří strmě vzhůru

Postup Gazpromu je reakci na krok OMV, která Gazpromu pozastavila platby, aby získala částku, jež jí byla přiznána v arbitráži. Společnost OMV na platformě středoevropského plynárenského uzlu uvedla, že ji Gazprom informoval, že dodávky v sobotu ráno sníží na nulu. Podle agentury Reuters by to mohlo znamenat konec posledních dodávek ruského plynu do Evropské unie.

Ceny plynu na hlavním evropském trhu s plynem vyskočily na více než 45 eur za megawatthodinu poprvé od listopadu loňského roku, uvedl list The Guardian s tím, že jde o nárůst o pět procent.

Na skutečnost, že hrozí zastavení dodávek ruského plynu přes Ukrajinu ještě před koncem roku právě kvůli arbitrážnímu řízení proti Gazpromu, upozornila společnost OMV už ve čtvrtek. Firma se podle svého vyjádření na možné zastavení dodávek z Ruska delší dobu připravuje. Má zajištěnu přepravní kapacitu z Německa a z Itálie, stejně jako dlouhodobé kontrakty s dalšími dodavateli plynu. Může dodávat i zkapalněný zemní plyn (LNG) z Nizozemska.

Soud OMV přiznal odškodné 230 milionů eur (5,8 bilionu Kč). Rakouská společnost se domáhala náhrady za nepravidelné dodávky plynu a úplné zastavení dodávek do Německa v srpnu 2022. OMV navíc s ruskou státní společností vede několik dalších sporů.

„Od zítřka tak v EU zůstanou již jen dvě země, které ve významnější míře potrubně odebírají ruský plyn, a to Slovensko a Maďarsko. Některé země EU ale odebírají ruský zkapalněný plyn dodávaný námořní cestou,“ sdělil v komentáři pro iDNES.cz hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Jde především o Francii, Belgii a Španělsko. „Pokud připočteme ještě odběry ropy, je v EU největším dovozcem ruských fosilních energií Francie,“ dodal Kovanda. Na druhém místě za Francií je Rakousko, které podle něj dovezlo ruské fosilní energie v přepočtu za 5,6 miliardy korun.

Do Rakouska zatím z Ruska přes Ukrajinu proudilo 7400 megawatthodin za hodinu, což odpovídá přibližně pěti terawatthodinám za měsíc.

Rakousko je jednou z mála evropských zemí, které jsou stále závislé na ruském plynu, zatímco většina Evropy už snížila dovoz po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu z února 2022. Počítá se s tím, že na konci roku skončí platnost smlouvy o tranzitu ruského plynu do EU přes Ukrajinu, protože Ukrajina nemá zájem na jejím prodloužení.