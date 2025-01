Gazprom tlačí na zvýšení cen plynu v Rusku, chybí peníze na údržbu i investice

Gazprom v roce 2023 hospodařil s čistou ztrátou 629 miliard rublů (přes 150 miliard Kč). Vykázal tak první celoroční ztrátu zhruba za čtvrt století. Podnik se nyní snaží pokles exportu do Evropy kompenzovat zvyšováním dodávek do Číny a dalších asijských zemí.

Ceny plynu na ruském trhu reguluje vláda. „Současná úroveň regulovaných velkoobchodních cen plynu nezajišťuje tvorbu finančních zdrojů v rozsahu, který by byl dostatečný k uskutečňování potřebných kapitálových investic do údržby a rozvoje plynárenské infrastruktury v zájmu ruských spotřebitelů,“ uvedl manažer Gazpromu Alexej Sacharov na zasedání expertní rady energetického výboru ruského parlamentu.

Sacharov také upozornil, že Gazprom by si chtěl udržet monopol na vývoz ruského plynu prostřednictvím plynovodů. „Navzdory poklesu objemu exportu plynu do Evropy zůstává tento bod důležitý v souvislosti s přesměrováváním exportu ruského plynu,“ dodal.

Rusko nyní dodává do Číny plyn prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře s kapacitou 38 miliard metrů krychlových ročně. Už několik let jedná o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2, který má ročně přepravovat 50 miliard metrů krychlových plynu.

„Jak ukázaly dlouhodobé rozhovory s čínskou stranou, zachování výhradního práva Gazpromu na vývoz plynu prostřednictvím plynovodů významně posiluje vyjednávací pozici podniku i celé země,“ uvedl Sacharov.

Minulý týden ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že Rusko by mohlo časem dodávat až 55 miliard metrů krychlových plynu ročně do Íránu. Tento objem odpovídá kapacitě plynovodu Nord Stream 1 vedoucího z Ruska do Německa, který v roce 2022 poškodily výbuchy, upozornila agentura Reuters.