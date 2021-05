Gates čelil v Microsoftu vyšetřování. Kvůli románku se zaměstnankyní

Správní rada společnosti Microsoft zahájila vyšetřování údajného románku, jakmile se o něm od zaměstnankyně dozvěděla. Během tohoto vyšetřování došli členové správní rady k závěru, že by Gates jako spoluzakladatel firmy neměl v Microsoftu zastávat žádnou z významnějších pozic. Gates se však nakonec rozhodl rezignovat sám, a to dřív, než bylo toto vyšetřování dokončeno. Informoval o tom portál The Wall Street Journal.

„Společnost Microsoft se ve druhé polovině roku 2019 začala obávat, že se Bill Gates snažil v roce 2000 navázat sexuální vztah s jednou z tehdejších zaměstnankyň. Důkladné vyšetřování i za pomoci externí právnické firmy mělo toto obvinění přezkoumat,“ uvedl jeden ze zástupců společnosti Microsoft ve svém prohlášení.

„Rozhodnutí Gatese o jeho skončení ve správní radě Microsoftu nijak s vyšetřováním nesouviselo. Pan Gates se chtěl více věnovat filantropické činnosti a práce ve správní radě ho velmi časově zatěžovala. Více než dvacet let stará aféra skončila přátelsky,“ uvedla pak mluvčí miliardáře Gatese. Ten opustil správní radu technologického giganta v březnu loňského roku.

Na počátku května letošního roku pak pětašedesátiletý Bill Gates oznámil, že se s o devět let mladší Melinou Gatesovou po 27 letech manželství rozvádějí. Mají spolu tři děti, a to Jennifer, Roryho a Phoebe. „Už nevěříme, že můžeme v další fázi našich životů růst společně jako pár. Žádáme o prostor a soukromí pro naši rodinu,“ stálo v jejich společném prohlášení.

Předloni Melinda Gatesová vydala knihu, ve které i přiznala, že život po boku slavného miliardáře nebyl vždy jednoduchý. Oba však budou nadále pracovat v jejich společné nadaci Billa a Melindy Gatesových, která je jednou z nejbohatších charitativních organizací na světě. Snaží se především bojovat s nemocemi v zemích třetího světa a angažuje se také v aktuálním boji s pandemií nemoci covid-19. Loni věnovali 305 milionů dolarů na vývoj vakcíny právě proti koronaviru.