Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí

Podle Gatese by se státy měly zaměřit na celkový blahobyt lidstva, nikoli jen na zmírnění růstu globálních teplot. Změny klimatu stále považuje za velmi důležitý problém, který je však nutné vnímat v souvislosti s dalšími obtížemi, s nimiž se potýkají hlavně nejchudší země. „Stručně řečeno, změny klimatu, nemoci a chudoba jsou všechno významné problémy,“ poznamenal.
Gates ve svém textu uvádí trojici principů, kterými by se měly podle něj řídit státy i jiní aktéři v přístupu ke klimatickým změnám. „Změny klimatu jsou vážným problémem, ale nebudou znamenat konec civilizace,“ napsal. Soudí přitom, že „teplota není nejlepším způsobem měření progresu ohledně klimatu“.
Narážel tak na závazek dojednaný v roce 2015 v Paříži, že se státy budou snažit udržet oteplení do 1,5 stupně ve srovnání s předindustriální érou. Podle Gatese by bylo vhodné se zaměřit na celkový lidský rozvoj a snižování nerovností ve světě.
K nulovým emisím
„Zdraví a prosperita jsou nejlepší ochranou před klimatickou změnou,“ tvrdí Gates, podle něhož prognózy ukazují, že ekonomický rozvoj přispěje k silnému poklesu úmrtí souvisejících se změnami klimatu. Zavádění nových technologií pak může zlepšit odolnost zemědělství v chudších zemí.
Zakladatel Microsoftu je přesvědčen, že investice do inovací mohou v blízké budoucnosti zaručit rozvoj nových nízkoemisních a levných zdrojů energie, které by mohly využít chudší země pro svůj rozvoj. „Musíme podpořit průlomy, které pomohou světu dosáhnout nulových emisí,“ uvedl Gates.
Vzhledem k tomu, že peníze na podporu chudších zemí pro jejich ekologickou přeměnu se spíše snižují, Gates vyzývá k podpoře projektů, které se ukážou být nejefektivnější. Konference COP30 by tak podle něj měla dát prioritu věcem, které mají největší důsledky na lidský blahobyt.
Gates opustil výkonné funkce v Microsoftu v roce 2008 a od té doby se věnuje benefičním aktivitám a investicím do nových oblastí. Jeho fond Breakthrough Energy založený v roce 2015 investoval zhruba dvě miliardy dolarů (42 miliard korun) do technologií, které by mohly pomoci s dosažením klimatických cílů.