Gates vidí budoucnost ve vodíku, investoval miliony dolarů na jeho výrobu

Spoluzakladatel technologické společnosti Microsoft Bill Gates se spolu s hongkongským miliardářem Li Ka-shingem rozhodl pro investici do obnovitelných zdrojů. Svými v přepočtu téměř 500 miliony korun chtějí přispět k výrobě zeleného vodíku.

Řada států po celém světě se kvůli postupujícímu globálnímu oteplování snaží výrazně eliminovat emise skleníkových plynů. Na trzích kvůli tomu vzrostla poptávka po vodíku jako alternativním zdroji energie. Jeho výroba je však stále poměrně drahá.

Jednou z možností jeho výroby je i štěpení vody, které se věnuje právě i izarealská firma H2Pro. Ta zaujala i miliardáře Gatese, který se rozhodl do vodíku investovat.

Vodík může podle některých odborníků hrát v budoucnu klíčovou roli v oblasti dekarbonizace jednotlivých průmyslových odvětví. Výroba zeleného vodíku je však stále poměrně nákladná, a proto finanční podpora výroby vodíku ve vztahu k jeho budoucímu možnému využití může být velmi důležitá. Přispět k výrobě zeleného vodíku se rozhodly i některé firmy, mezi které patří i automobilka Hyundai nebo japonská společnost Sumitomo, která se zabývá třeba výrobou nástrojů pro obrábění kovů.

„Když jsme společnost zakládali v roce 2019, nebyla důvěra investorů ve vodík velká. Bylo velmi obtížné je přesvědčit, jaký má vodík potenciál. Dnes je situace úplně jiná a investoři se k nám už neobracejí zády,“ uvedl generální ředitel firmy H2Pro Talmon Marco pro portál Bloomberg.

Marco má za sebou již řadu úspěšných projektů. V roce 2014 stál třeba u založení známé mobilní aplikace Viber, která uživatelům umožňuje volat, odesílat textové i hlasové zprávy či posílat obrázky a videa. Nyní se však věnuje zejména startupu H2Pro. Do třiceti let by tato firma měla být schopna vyrábět kilogram zeleného vodíku za jeden americký dolar. Ještě v roce 2019 však kilogram zeleného vodíku stál od 2,50 až do 6,80 dolarů.

Získané finanční prostředky poputují podle firmy také do dalšího výzkumu a vývoje. Společnost v roce 2023 zřejmě otevře i svou první továrnu. Měla by stát v Izraeli a ambiciózně plánuje v horizontu několika let i o dalších závodech. Zároveň však svádí konkurenční boj i s dalšími společnostmi, které se rovněž na vývoj zeleného vodíku chtějí více zaměřit.