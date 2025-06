The World’s 50 Best je uznávaný gastronomický žebříček, který každý rok vybírá padesát nejlepších restaurací z celého světa. O umístění podniku rozhodují hlasy Akademie složené z více než tisíce členů, gastroodborníků od novinářů po kuchaře. V letošním roce žebříček ovládla restaurace Maido sídlící v Limě.

Za Maido stojí šéfkuchař Mitsuharu „Micha“ Tsumura, jehož předkové pocházejí z Japonska, odkud v roce 1889 emigrovali do Peru. Tam se pak o pár generací později v hlavním městě Limě narodil právě on.

Poté, co vystudoval kulinářské umění na univerzitě Johnson & Wales ve Spojených státech, odcestoval do Ósaky, kde se naplno věnoval japonské gastronomii. Po návratu do Peru pracoval jako sous chef v hotelu Sheraton a do roku 2008 měl na starost Food and Beverage Management.

O rok později pak otevřel vlastní restauraci Maido, která se zaměřuje na kuchyni Nikkei, tedy kombinaci peruánských surovin a japonských technik.

Degustace za čtrnáct tisíc

„Degustační menu obsahuje více než deset chodů a může zahrnovat lahůdky jako kombinaci avokáda, vajec, rajčat a chashu (dušeného vepřového bůčku), mořské šneky se žlutou čili pěnou a omáčkou Nikkei nebo chobotnicový ramen s amazonským chorizem,“ popisuje zážitek web The World’s 50 Best.

Degustace vyjde bez vinného párování v přepočtu na 7 000 korun, s alkoholem je menu ještě o čtyři tisíce dražší. K dispozici je ale i možnost nealkoholického párování, která vyjde na 9 000 korun, prémiová verze degustace pak stojí téměř 14,5 tisíc korun.

Pro porovnání, kolem čtrnácti tisíc korun stojí menu ve známých kodaňských restauracích se třemi michelinskými hvězdami. Možný je ale i výběr z a la carte, tedy klasické objednání z jídelního lístku. Na něm se nacházejí sezonní speciality a denní úlovky.

Peru zatím bez Michelina

Kromě toho, že Maido od roku 2013 už čtyřikrát získalo titul nejlepší restaurace Latinské Ameriky, v roce 2024 vyhrálo i cenu za nejlepší restauraci Jižní Ameriky. Tsumurou byl navíc ve stejném roce zvolen vítězem ceny Estrella Damm Chefs’ Choice Award.

„Jsem moc rád, že Maido získalo titul nejlepší restaurace světa. Tým prokázal pozoruhodné nasazení a vytvořil pokrmy, které hosty zaujmou a překvapí,“ řekl na slavnostním vyhlášení v Turíně ředitel obsahu William Drew.

Vzhledem k tomu, že v Peru zatím nepůsobí michelinský průvodce, je získání titulu World’s 50 Best pomyslným vrcholem. Každá restaurace může tento titul získat pouze jednou a pak se připojuje do kategorie Best of the Best. Mezi členy této prestižní skupiny jsou třeba dánská Noma a Geranium, newyorská Eleven Madison Park nebo loňský vítěz z Barcelony Disfrutar.