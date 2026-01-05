Louvre ochromily stávky i loupež klenotů. I tak ho loni navštívilo víc lidí a předloni

Devět milionů návštěvníků a série krizí. Louvre sice loni překonal návštěvnost z let 2023 i 2024, ale na historické maximum z roku 2018 nedosáhl. Slavná galerie teď bojuje se stávkami personálu a bere si ponaučení z říjnové loupeže královských šperků.
S výstavní plochou přes 72 000 metrů čtverečních je pařížský Louvre až třetím...

S výstavní plochou přes 72 000 metrů čtverečních je pařížský Louvre až třetím největším muzeem na světě. Považován je ale za naprosto nejvýznamnější. Nemají tu jen záhadnou Monu Lisu, ale i dalších 35 000 exponátů, sahajících od pravěku až po 19. století. | foto: Profimedia.cz

Příslušníci francouzské policie procházejí poblíž skleněné pyramidy muzea...
Stávkující pracovníci muzea Louvre. (15. prosince 2025)
Zloději se zmocnili také diamantové koruny císařovny Evženie, kterou ale...
30 fotografií

Předloni do Louvru zavítalo 8,7 milionu návštěvníků, loni jich bylo zhruba o 200 tisíc více. Největší a nejnavštěvovanější muzeum světa přitom zaznamenalo v létě 2024 mírný pokles návštěvnosti, a to především kvůli olympijským a paralympijským hrám. V roce 2023 do Louvru zašlo 8,9 milionu lidí.

Po rekordním roce 2018 se přitom instituce rozhodla omezit denní počet návštěvníků na 30 tisíc, což mělo zajistit pohodlnější návštěvnický zážitek.

Další rána pro Louvre. Muzeum je zavřené, zaměstnanci vstoupili do stávky

V roce 2025 bylo 27 procent návštěvníků Louvru z Francie a 73 procent ze zahraničí, oproti 77 procentům v roce 2024.

Muzeum uvádí, že přibližně 40 procent zahraničních návštěvníků pochází ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Tito návštěvníci, s výjimkou těch mladších 18 let, budou od 14. ledna platit o deset eur vyšší ceny vstupného, tedy 32 eur (přes 770 korun).

Louvre zdražuje vstupné. Cena pro některé návštěvníky vzroste téměř o polovinu

Zaměstnanci muzea v pondělí oznámili, že pokračují ve stávce zahájené před začátkem zimních prázdnin, kterou svolala koalice odborů na protest proti pracovním podmínkám a způsobu, jakým je v muzeu přijímána veřejnost.

Muzeum je však podle vedení nadále částečně otevřené, včetně hlavního okruhu s Monou Lisou či sochami Venuše Mélské a okřídlené bohyně vítězství Níké Samothrácké.

Louvre se zmítá v problémech od velkolepé loupeže z 19. října, kdy byly ukradeny a stále se pohřešují šperky z 19. století v odhadované hodnotě 88 milionů eur.

Ukradené klenoty patřily k národnímu pokladu a zahrnovaly unikátní kusy s historickými diamanty a drahokamy. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že šlo o akci na objednávku provedenou profesionálním gangem, jelikož se pachatelům podařilo obelstít i kamerový systém.

