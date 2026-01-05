Louvre ochromily stávky i loupež klenotů. I tak ho loni navštívilo víc lidí a předloni

Předloni do Louvru zavítalo 8,7 milionu návštěvníků, loni jich bylo zhruba o 200 tisíc více. Největší a nejnavštěvovanější muzeum světa přitom zaznamenalo v létě 2024 mírný pokles návštěvnosti, a to především kvůli olympijským a paralympijským hrám. V roce 2023 do Louvru zašlo 8,9 milionu lidí.
Po rekordním roce 2018 se přitom instituce rozhodla omezit denní počet návštěvníků na 30 tisíc, což mělo zajistit pohodlnější návštěvnický zážitek.
|
Další rána pro Louvre. Muzeum je zavřené, zaměstnanci vstoupili do stávky
V roce 2025 bylo 27 procent návštěvníků Louvru z Francie a 73 procent ze zahraničí, oproti 77 procentům v roce 2024.
Muzeum uvádí, že přibližně 40 procent zahraničních návštěvníků pochází ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Tito návštěvníci, s výjimkou těch mladších 18 let, budou od 14. ledna platit o deset eur vyšší ceny vstupného, tedy 32 eur (přes 770 korun).
|
Louvre zdražuje vstupné. Cena pro některé návštěvníky vzroste téměř o polovinu
Zaměstnanci muzea v pondělí oznámili, že pokračují ve stávce zahájené před začátkem zimních prázdnin, kterou svolala koalice odborů na protest proti pracovním podmínkám a způsobu, jakým je v muzeu přijímána veřejnost.
Muzeum je však podle vedení nadále částečně otevřené, včetně hlavního okruhu s Monou Lisou či sochami Venuše Mélské a okřídlené bohyně vítězství Níké Samothrácké.
Louvre se zmítá v problémech od velkolepé loupeže z 19. října, kdy byly ukradeny a stále se pohřešují šperky z 19. století v odhadované hodnotě 88 milionů eur.
Ukradené klenoty patřily k národnímu pokladu a zahrnovaly unikátní kusy s historickými diamanty a drahokamy. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že šlo o akci na objednávku provedenou profesionálním gangem, jelikož se pachatelům podařilo obelstít i kamerový systém.