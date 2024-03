Divné kšefty za 1,5 miliardy dolarů. Nejvíc dílů pro ruská letadla dováží Gabon

Podle celních údajů, s nimiž se server měl možnost seznámit, Rusko loni dovezlo letecké součástky za skoro dvě miliardy dolarů (asi 47 miliard Kč). Velký díl – náhradní díly za téměř 1,5 miliardy dolarů – byly jakoby vypraveny z Gabonu, a to jedinou místní firmou s názvem Ter Assala Parts.

Ta ve skutečnosti nejspíš vůbec neexistuje a zmíněná suma je větší než polovina státního rozpočtu africké země. Společnost se nevyskytuje v gabonském obchodním rejstříku a na její adrese v hlavním městě Libreville stojí obytný dům. A i ruské firmy, vystupující v celních dokladech jako dovozci součástek z Afriky, jsou nejspíše „bílé koně“, usoudil server.

Připustil, že ruská celní správa podle právníků není povinna všechny uváděné údaje zevrubně kontrolovat, zdá se však vyloučeno, že by sama celní správa údaje zfalšovala. Za nejpravděpodobnější pokládá, že skuteční dovozci si zakoupili falešnou identitu v podobě nastrčených firem.

Do transakcí navíc mohou být zapleteni vysoce postavení činitelé obou zemí, a to tím spíše, že ruské aerolinky jsou těsně spjaty s ruským státem a dovoz tak velkých zásilek náhradních dílů bezpochyby musel být dohodnut s úřady.

Kromě Ter Assala Parts, na kterou připadl dovoz náhradních dílů z Gabonu a Malediv za 1,48 miliardy dolarů, se loni dovezly letecké součástky z Tchaj-wanu za více než 200 milionů dolarů a ze Spojených arabských emirátů za více než 160 milionů dolarů.

Podle celních údajů Ter Assala Parts dovážela náhradní díly pro letadla Boeing a Airbus, včetně 15 již použitých motorů pro Boeing-737 a Airbus A320/A321.

The Moscow Times poznamenaly, že první díly z Gabonu se dostaly do Ruska loni v srpnu, tři měsíce poté, co USA zatčením podnikatelů Olega Paculy a Vasilije Besedina zničily jinou důležitou cestu, kterou byly zásobovány největší ruské aerolinky Aeroflot, S7, Poběda, Uralskije avialinii, Utair a Rossija.

Moskva a Libreville se sbližují od loňského puče v Gabonu. Moskva si představuje vytvoření „transafrického koridoru ze spřátelených nedemokratických režimů“, které si pokazily vztahy se Západem, odhadl ruský znalec Afriky, který si s ohledem na vlastní bezpečnost nepřál být jmenován.

Gabon je také jednou ze čtyř zemí, které hlasovaly proti vyloučení Ruska z Rady OSN pro lidská práva, a pod vlajkou Gabonu se plavily tankery společnosti Sovkomflot obcházející sankce na ruskou ropu, dodaly The Moscow Times.

Bez ohledu na sankce tak v Rusku prakticky nechybí zahraniční součástky pro letadla používaná v Rusku, řekl serveru ruský expert na letectví Ilja Šatilin. „Existují miliony triků, jak dovážet náhradní díly. Pro obcházení pitomých sankcí jsou dobré jakékoliv prostředky. Sankce nefungovaly, nefungují a nebudou fungovat,“ prohlásil.