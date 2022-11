Stanovíme pevný strop na cenu ruské ropy, shodly se země G7

O výši limitu na ruskou ropu budou země G7 teprve jednat. Jasno má být v řádu několika týdnů. Podle Spojených států, by měl být strop stanoven nad 60 dolary (1501 korun) za barel, píše agentura Bloomberg. To by podle nich donutilo Rusko dodávat do západního světa alespoň část svého vývozu. Strop by měl vejít v platnost 5. prosince. Součástí opatření mají být i dva stropy na ropné produkty, přičemž ty mají být zavedeny 5. února příštího roku.

Jednou z možností, o které představitelé nejvyspělejších ekonomik jednali, bylo stanovit pohyblivý strop, respektive ho určit jako slevu z referenční hodnoty ropy Brent. To by ale mohlo vést k situaci, v níž by Rusko s cenou záměrně manipulovalo - třeba tím, že by snížilo nabídku dodávek, čímž by se hodnota ropy Brent na komoditním trhu vyšponovala.

Z jednání, o kterém informují zahraniční agentury, nicméně vyplývá, že se pevný strop bude v průběhu času přezkoumávat, a pokud to bude nutné, posune se.

Představitelé G7 si od stropu slibují ztenčení objemu příjmů Ruska z ropy. Tím by se oslabila schopnost Moskvy financovat válku na Ukrajině.

Ačkoli už Evropská unie i Spojené státy zavedly řadu sankcí, Ruská federace stále masivně těží z exportu ropy do západních zemí. V prvních šesti měsících války vydělala na vývozu komodity 158 miliard eur (zhruba 3,9 bilionů korun). V červenci a srpnu se sice objem ruského exportu meziročně snížil o 25 procent, ale tržby kvůli vysokým cenám vzrostly o 30 procent, uvedl v září francouzský deník Le Monde.

V současné době se ropa Brent, která je pro trh do velké míry určující, obchoduje za zhruba 96 dolarů (2402 korun) za barel.