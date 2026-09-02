Washington doporučil zemím G20 další cla. Zúčastnili se i Musk a Zuckerberg

Americký ministr financí Scott Bessent označil shodu 19 zemí za „neuvěřitelnou,“ uvedla v noci na dnešek agentura AP.
„Shodujeme se, že země by měly přijmout kroky k odstranění netržních politik a postupů, které prohlubují nerovnováhy,“ uvádí prohlášení předsednictví G20, na němž se shodli všichni členové s výjimkou Číny. Ta měla výhrady k některým jeho odstavcům, uvedla AP.
Finanční lídři se shodli, že státy s nadměrnými obchodními přebytky by měly odstranit opatření a mechanismy, které vedou k přílišné závislosti hospodářského růstu na vývozu, a vyhnout se zbytečným omezením exportu.
Bessent krok označil za neuvěřitelný a uvedl, že to ukazuje „obrovský rozsah tohoto problému.“
Americký ministr financí již dříve řekl, že některé své protějšky ze zemí G20 vyzval, aby se inspirovali přístupem administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, která k řešení obchodních nerovnováh využívá cla a další opatření.
Spojené státy, které jako hostitelská země sestavovaly seznam účastníků, na jednání nepozvaly Jihoafrickou republiku, která G20 hostila loni. Chybí také Španělsko, kterému americký prezident Donald Trump pohrozil zastavením obchodu. Svoji účast naopak dříve potvrdilo Rusko, což evropští ministři financí kritizovali.