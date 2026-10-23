Musk tento týden oznámil, že jeho dvě společnosti zřídily zvláštní výbory, které mají projednat spojení obou společností. Možnou fúzi označil za „dobrý nápad“. Její realizace by však otevřela ožehavou otázku silné závislosti Tesly na Číně v oblasti výroby ve spojení s aktivitami společnosti SpaceX v obranném průmyslu.
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SpaceX je totiž stále závislejší na citlivých zakázkách od americké vlády a v oblasti obrany. Právě proto by jakékoli spojení zahrnující podnikání v Číně vedlo k důkladnému prošetřování kvůli národní bezpečnosti.
Čínské regulační orgány rovněž vyžadují, aby Tesla uchovávala důvěrná uživatelská data shromažďovaná systémy autonomního řízení výhradně v Číně. Reuters dále uvádí několik způsobů, jak by Musk a jeho společnosti mohli překonat případné regulační překážky ze strany Washingtonu či Pekingu.
Mohla by si Tesla ponechat čínské aktivity?
Jednou z možností by bylo, kdyby sloučená společnost vytvořila kolem čínských aktivit Tesly jakousi bezpečnostní bariéru (takzvaný firewall), která by zamezila přístupu k citlivým datům týkajícím se SpaceX a dalších částí podniku.
Podle vedoucího divize pro automobilový průmysl a mobilitu v poradenské společnosti Intralink Group Daniela Kollara by takový postup nebyl ničím neobvyklým. Řada firem podle něj dokázala provozovat rozsáhlé aktivity v oblasti obranného průmyslu mimo Čínu a zároveň si udržet podnikání v této zemi, například Airbus či Honeywell.
Mezi obranné aktivity společnosti SpaceX patří například projekt Starshield, který vyvíjí vojenské a zpravodajské satelitní systémy pro Pentagon.
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Analytici rovněž upozorňují, že oboustranný firewall by pravděpodobně představoval minimální podmínku k zajištění požadavku, aby data čínských řidičů vozů Tesla zůstala v Číně. Tesla tento požadavek Pekingu plní již od roku 2021.
Podle Michaela Dunnea, generálního ředitele poradenské společnosti Dunne Insights, která se podrobně zabývá čínským automobilovým průmyslem, by Tesla mohla v Číně i nadále fungovat jako samostatná jednotka. Disponovala by vlastním výzkumem a vývojem a byla by vázaná přísnými dohodami zaručujícími, že veškerá data zůstanou v Číně.
Profesor na Andersonově škole managementu při Kalifornské univerzitě v Los Angeles Christopher Tang, který se specializuje na globální dodavatelské řetězce, však varuje, že nastavit firewall ke spokojenosti jak Pekingu, tak Washingtonu může být obtížné. Čínská vláda pravděpodobně využije případné fúze k tomu, aby si jako podmínku pro její schválení nadiktovala řadu dalších požadavků, dodal. „Čína to využije jako páku,“ uvedl Tang. „V tuto chvíli má v rukou vyjednávací sílu ona,“ řekl.
Požadavky Pekingu by mohly zahrnovat přístup čínských firem ke strategicky významným technologiím a závazek zachovat v Číně výrobní kapacity i investice, domnívá se profesor práva hospodářské soutěže a ekonomie na londýnské univerzitě Queen Mary Ioannis Kokkoris. Jakýkoli požadavek na sdílení citlivých technologií spojených se společností SpaceX by však byl v přímém rozporu s americkými bezpečnostními omezeními.
Mohla by je odprodat?
Podle analytiků existují v zásadě tři cesty, jak k odprodeji přistoupit: vyčlenění části podniku, při kterém by si Tesla ponechala většinový ekonomický podíl; prodej spojený s dlouhodobými licenčními smlouvami na značku; úplný prodej, například jiné automobilce.
Prodej v jakékoli podobě by vedl ke komplikacím. Jde například o zásadní otázku, kdo by aktiva nakonec koupil. Čínské automobilky, které nepotřebují žádné další výrobní kapacity, o to pravděpodobně nebudou mít zájem, myslí si analytik Čínské asociace automobilových prodejců Li Jen-wej.
Řada zahraničních automobilek má naopak potíže s hotovostí, a tak ani ony jako kupci nepřicházejí v úvahu. Podle Kollara je pravděpodobnější, že by se Musk rozhodl čínskou divizi rozprodat po částech.
Pokud Musk nechce vyslat signál, že se stahuje z automobilového byznysu, lze nicméně očekávat, že Tesla najde způsob, jak si čínské aktivity ponechat v rámci stávající vlastnické struktury, dodal Kollar.
Společnost Tesla China ani čínský úřad pro regulaci trhu na žádosti Reuters o vyjádření nereagovaly.
Čína je pro Muska stále důležitým zdrojem příjmů
Úplné odstřižení od Číny by mohlo být obtížné. Čínští dodavatelé jsou nedílnou součástí Muskova širšího impéria. Podle výkonného ředitele poradenské společnosti AutoForesight Yalea Zhanga výroba Tesly v Šanghaji představovala více než polovinu její globální produkce.
Někteří investoři nicméně tvrdí, že nejde o tak závažné výhrady, aby dohodě stály v cestě. Výrobní základna Tesly v Číně je sice značná, ale výrobce elektromobilů již podniká kroky k rozšíření výroby v USA, uvedl Brian Mulberry, hlavní tržní stratég ve společnosti Zacks Investment Management, která investuje do společností Tesla a SpaceX. Týká se to podle něj zejména oblasti humanoidních robotů a samořídicího vozu Cybercab. Řada investorů se více soustředí na Muskovy sliby týkající se budoucnosti těchto projektů.
Mulberry dále uvedl, že Tesla by podle něj americkým regulačním orgánům argumentovala tím, že se její čínské aktivity se SpaceX nepřekrývají. Pokud by nicméně neuspěla, Tesla by mohla čínskou výrobu uzavřít nebo omezit, domnívá se. „Je to dostatečně krátkodobé a dostatečně malé, aby to bylo zvládnutelné,“ dodal.
Profesor Tang z Kalifornské univerzity poznamenal, že ačkoli budoucí vyhlídky Tesly mohou ležet mimo Čínu, její současný byznys s elektromobily je na ní silně závislý. Velká část hotovosti potřebné k financování budoucích sázek firmy pochází právě z čínské výroby elektromobilů, dodal.
„Právě proto Čína bude z této chvíle těžit,“ řekl Tang. „Protože ji stále potřebujete,“ řekl agentuře Reuters.