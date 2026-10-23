Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Spojení Tesly a SpaceX vzbuzuje otázky. Mohlo by zkomplikovat vazby na čínský trh

Autor: ,
  14:11
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
29 fotografií
Potenciální fúze americké automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX by mohla narazit na překážky kvůli podnikání s Čínou. Obavy o národní bezpečnost a sdílení dat a technologií by zřejmě vyjádřily regulační orgány na obou stranách Tichého oceánu, uvedla ve své analýze agentura Reuters.

Musk tento týden oznámil, že jeho dvě společnosti zřídily zvláštní výbory, které mají projednat spojení obou společností. Možnou fúzi označil za „dobrý nápad“. Její realizace by však otevřela ožehavou otázku silné závislosti Tesly na Číně v oblasti výroby ve spojení s aktivitami společnosti SpaceX v obranném průmyslu.

Po roce ztrát opět na vzestupu. Podle Muska pomohlo SpaceX sloučení s Teslou

SpaceX je totiž stále závislejší na citlivých zakázkách od americké vlády a v oblasti obrany. Právě proto by jakékoli spojení zahrnující podnikání v Číně vedlo k důkladnému prošetřování kvůli národní bezpečnosti.

Čínské regulační orgány rovněž vyžadují, aby Tesla uchovávala důvěrná uživatelská data shromažďovaná systémy autonomního řízení výhradně v Číně. Reuters dále uvádí několik způsobů, jak by Musk a jeho společnosti mohli překonat případné regulační překážky ze strany Washingtonu či Pekingu.

Mohla by si Tesla ponechat čínské aktivity?

Jednou z možností by bylo, kdyby sloučená společnost vytvořila kolem čínských aktivit Tesly jakousi bezpečnostní bariéru (takzvaný firewall), která by zamezila přístupu k citlivým datům týkajícím se SpaceX a dalších částí podniku.

Podle vedoucího divize pro automobilový průmysl a mobilitu v poradenské společnosti Intralink Group Daniela Kollara by takový postup nebyl ničím neobvyklým. Řada firem podle něj dokázala provozovat rozsáhlé aktivity v oblasti obranného průmyslu mimo Čínu a zároveň si udržet podnikání v této zemi, například Airbus či Honeywell.

Mezi obranné aktivity společnosti SpaceX patří například projekt Starshield, který vyvíjí vojenské a zpravodajské satelitní systémy pro Pentagon.

Nevím, kdo vypnul Starshield na Ukrajině a zda k tomu vůbec došlo, řekl Trump

Analytici rovněž upozorňují, že oboustranný firewall by pravděpodobně představoval minimální podmínku k zajištění požadavku, aby data čínských řidičů vozů Tesla zůstala v Číně. Tesla tento požadavek Pekingu plní již od roku 2021.

Podle Michaela Dunnea, generálního ředitele poradenské společnosti Dunne Insights, která se podrobně zabývá čínským automobilovým průmyslem, by Tesla mohla v Číně i nadále fungovat jako samostatná jednotka. Disponovala by vlastním výzkumem a vývojem a byla by vázaná přísnými dohodami zaručujícími, že veškerá data zůstanou v Číně.

Profesor na Andersonově škole managementu při Kalifornské univerzitě v Los Angeles Christopher Tang, který se specializuje na globální dodavatelské řetězce, však varuje, že nastavit firewall ke spokojenosti jak Pekingu, tak Washingtonu může být obtížné. Čínská vláda pravděpodobně využije případné fúze k tomu, aby si jako podmínku pro její schválení nadiktovala řadu dalších požadavků, dodal. „Čína to využije jako páku,“ uvedl Tang. „V tuto chvíli má v rukou vyjednávací sílu ona,“ řekl.

Požadavky Pekingu by mohly zahrnovat přístup čínských firem ke strategicky významným technologiím a závazek zachovat v Číně výrobní kapacity i investice, domnívá se profesor práva hospodářské soutěže a ekonomie na londýnské univerzitě Queen Mary Ioannis Kokkoris. Jakýkoli požadavek na sdílení citlivých technologií spojených se společností SpaceX by však byl v přímém rozporu s americkými bezpečnostními omezeními.

Mohla by je odprodat?

Podle analytiků existují v zásadě tři cesty, jak k odprodeji přistoupit: vyčlenění části podniku, při kterém by si Tesla ponechala většinový ekonomický podíl; prodej spojený s dlouhodobými licenčními smlouvami na značku; úplný prodej, například jiné automobilce.

Prodej v jakékoli podobě by vedl ke komplikacím. Jde například o zásadní otázku, kdo by aktiva nakonec koupil. Čínské automobilky, které nepotřebují žádné další výrobní kapacity, o to pravděpodobně nebudou mít zájem, myslí si analytik Čínské asociace automobilových prodejců Li Jen-wej.

Řada zahraničních automobilek má naopak potíže s hotovostí, a tak ani ony jako kupci nepřicházejí v úvahu. Podle Kollara je pravděpodobnější, že by se Musk rozhodl čínskou divizi rozprodat po částech.

Pokud Musk nechce vyslat signál, že se stahuje z automobilového byznysu, lze nicméně očekávat, že Tesla najde způsob, jak si čínské aktivity ponechat v rámci stávající vlastnické struktury, dodal Kollar.

Společnost Tesla China ani čínský úřad pro regulaci trhu na žádosti Reuters o vyjádření nereagovaly.

Čína je pro Muska stále důležitým zdrojem příjmů

Úplné odstřižení od Číny by mohlo být obtížné. Čínští dodavatelé jsou nedílnou součástí Muskova širšího impéria. Podle výkonného ředitele poradenské společnosti AutoForesight Yalea Zhanga výroba Tesly v Šanghaji představovala více než polovinu její globální produkce.

Někteří investoři nicméně tvrdí, že nejde o tak závažné výhrady, aby dohodě stály v cestě. Výrobní základna Tesly v Číně je sice značná, ale výrobce elektromobilů již podniká kroky k rozšíření výroby v USA, uvedl Brian Mulberry, hlavní tržní stratég ve společnosti Zacks Investment Management, která investuje do společností Tesla a SpaceX. Týká se to podle něj zejména oblasti humanoidních robotů a samořídicího vozu Cybercab. Řada investorů se více soustředí na Muskovy sliby týkající se budoucnosti těchto projektů.

Mulberry dále uvedl, že Tesla by podle něj americkým regulačním orgánům argumentovala tím, že se její čínské aktivity se SpaceX nepřekrývají. Pokud by nicméně neuspěla, Tesla by mohla čínskou výrobu uzavřít nebo omezit, domnívá se. „Je to dostatečně krátkodobé a dostatečně malé, aby to bylo zvládnutelné,“ dodal.

Profesor Tang z Kalifornské univerzity poznamenal, že ačkoli budoucí vyhlídky Tesly mohou ležet mimo Čínu, její současný byznys s elektromobily je na ní silně závislý. Velká část hotovosti potřebné k financování budoucích sázek firmy pochází právě z čínské výroby elektromobilů, dodal.

„Právě proto Čína bude z této chvíle těžit,“ řekl Tang. „Protože ji stále potřebujete,“ řekl agentuře Reuters.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění

Tramvaj číslo 23 vítá návštěvníky v novém obchodě Lego v Praze v ulici Na...

Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...

Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech

Parta rabujících výtržníků vniká do obchodu s oblečením v Paříži. (18. října...

Online obchodní portál Vinted začal blokovat prodej zboží, u něhož předpokládá, že bylo ukradeno z obchodů při rabování ve Francii. Platforma pro prodej věcí z druhé ruky uvedla, že v návaznosti na...

Bylo to jako ve válce, naříkají zdrcení majitelé obchodů ve Francii a Itálii

Demonstrace mladých lidí v Miláně přerostla ve střety s policií a rabování....

Nepokoje, které zachvátily francouzská i italská města, vyústily ve vyplenění desítek obchodů a dalších provozoven. Jejich majitelé popisují především bezmoc tváří v tvář nečekané situaci a nemožnost...

Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Miroslav Singer, ekonom, SOLVO a Aleš Rod, ekonom,...

Postupný odchod do penze až v 73 letech, vyšší zdanění bezdětných a podpora pečujícího rodiče 800 tisíc korun během prvních dvou let života dítěte. Ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod v Rozstřelu na...

Symbol západu obdivovaly davy. Před 40 lety přistál v Ruzyni letoun Concorde

Nadzvukový letoun Concorde.

Byla to veliká událost, když 22. října 1986, symbol západního luxusu objevil v tehdejším Československu. Toho dne přistál v Praze nadzvukový letoun Concorde. Tisíce lidí se přišly podívat na letadlo,...

Ruská nafta míří do Ameriky. První tanker má do New Yorku dorazit v listopadu

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Z Ruska vyplul do Spojených států první tanker naložený 40 000 tunami nafty, do New Yorku by měl doplout 7. listopadu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na data společnosti LSEG. Tanker Agioi...

23. října 2026  12:46

Mléko, vejce, ovoce, zelenina? Nemáme. Stávka řidičů ochromila život jižní Itálie

Premium
Příčinou prázdných obchodů jsou stávky a silniční blokády, které zorganizovali...

Itálie – zejména její jižní část – čelí nedostatku potravin a pohonných hmot. Stávkující řidiči kamionů zablokovali silnice. V protestu proti vysokým cenám pohonných hmot znemožnili dodávky, což...

23. října 2026  11:43

Šéf pražského letiště Lašák rezignoval. Ve funkci nevydržel ani tři měsíce

Předseda představenstva Letiště Praha Radomír Lašák

Šéf pražského letiště Radomír Lašák rezignoval z osobních důvodů, oznámilo ministerstvo financí. Do funkce přitom nastoupil teprve k 1. srpnu. Proti jeho jmenování protestovaly letištní odbory, ty...

23. října 2026  9:06,  aktualizováno  9:48

Doufáme, že to přehodnotíte. Moskvě se nelíbí zákaz ruského LNG v Evropské unii

Ruský prezident Vladimir Putin při obhlídce projektu Arctic LNG 2 společnosti...

Vysocí ruští političtí a energetičtí činitelé ve čtvrtek vyzvali Evropskou unii, aby přehodnotila plánovaný zákaz dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Poukázali v této souvislosti na...

23. října 2026  9:46

Němečtí experti navrhli zrušit všechny zemědělské dotace v EU, nemají žádný smysl

ilustrační snímek

Přední němečtí ekonomové a právní experti žádají zrušení veškerých zemědělských dotací. Tak masivní státní zásahy podle nich nemají žádné přesvědčivé ekonomické opodstatnění.

23. října 2026  6:55

Boháči přesouvají zlato do Singapuru. Obávají se válek i rostoucích dluhů

ilustrační snímek

Bohatí investoři ze Spojených států, Evropy i Blízkého východu začínají ve velkém přesouvat své zlato do Singapuru. Důvodem jsou především obavy z válečných konfliktů, rostoucího zadlužení států a...

23. října 2026

Příliš drahý oběd. Kvůli ceně ho v práci vynechává víc než polovina lidí

Premium
ilustrační snímek

Více než polovina zaměstnanců alespoň někdy vynechá oběd v práci kvůli drahotě. Většina by za polední menu dala nejvýše 170 korun, průměrná útrata však v září dosáhla téměř 203 korun. Češi proto...

23. října 2026

Miliony dolarů do reklamy. Americké firmy už vědí, jak využít vrácené clo

Šéfka marketingu společnosti e.l.f. Beauty Laurie Lamová na marketingové...

Americké firmy začínají od státu zpětně inkasovat miliardy dolarů, které zaplatily na dovozních clech zavedených prezidentem Trumpem. Část peněz chtějí investovat do reklamy, propagace a budování...

22. října 2026

Škodovka je bílá vrána, kritizoval expert zmrazení platů v celém koncernu VW

Výroba Škody Scala v Mladé Boleslavi

Zaměstnancům Škody Auto by se měly zmrazit platy. Podle zástupců odborů KOVO to na čtyři roky požaduje koncern Volkswagen. Požadavek se má týkat také bonusů a prémií, což rovněž odboráři odmítají....

22. října 2026  18:27

Česko má unikátní recyklační linku. Mění tabákové náplně na surovinu pro stavbu silnic

V Hoříně u Mělníka se otevřela nová recyklační linka společnosti Reneso ČR pro...

Česko jako první země na světě spustilo recyklační linku na použité tabákové náplně umístěnou v lodním kontejneru. Speciální technologie z nich v průmyslovém areálu v Hoříně u Mělníka vyrábějí...

22. října 2026  18:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

STV Invest už je spolumajitelem kopřivnické Tatry, koupila podíl v Promet Tools

ilustrační snímek

Skupina STV Invest koupila 17,5 procenta ve společnosti Tatra Trucks. Od Promet Group získala poloviční podíl ve společnosti Promet Tools, která v kopřivnické automobilce drží 35 procent akcií....

22. října 2026  17:25

Hypotéky zlevňovat nemusí. Návrat ke dvěma procentům je zatím nereálný, říká expert

ilustrační snímek

Návrat hypotečních sazeb ke dvěma procentům je v dohledné době nepravděpodobný. Pokud úroky v budoucnu klesnou, reálnější je podle odborníků úroveň mezi třemi a čtyřmi procenty. Už dnes přitom mohou...

22. října 2026  16:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×