Trump dosadil nového šéfa centrální banky. Warsh má za úkol snížit úroky

Autor: ,
  6:22
Funkce předsedy americké centrální banky (Fed) se dnes oficiálně ujme Kevin Warsh. Na slavnostním aktu v Bílém domě v 11:00 místního času (17:00 SELČ) jej do úřadu uvede americký prezident Donald Trump, který si ho do čela jedné z nejdůležitějších centrálních bank na světě sám vybral.
Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026) | foto: Reuters

Trump dále uvažuje o variantě, že na post ministra financí navrhne někdejšího...
Kevin Warsh (8. května 2017)
Warsh nahradí Jeroma Powella, jehož druhé funkční období skončilo před týdnem.

Šestapadesátiletý Warsh se po složení přísahy stane 11. předsedou Fedu v moderní éře. Podle finančních přiznání bude také nejbohatším člověkem, který kdy stanul v čele centrální banky, i když se podle pravidel velké části svých investic musel zbavit.

Trump od Warshe očekává, že centrální banka pod jeho vedením znovu začne snižovat úrokové sazby. Fed loni zlevnil půjčky třikrát.

Pozorovatelé se však domnívají, že vysoká inflace a stabilní trh práce pravděpodobně centrální banku odradí od dalšího uvolňování měnové politiky. A to do doby, než budou k dispozici dostatečné důkazy o tom, že tempo růstu cen se opět vrací k dvouprocentnímu cíli Fedu.

Centrální bance se tohoto cíle v posledních více než pěti letech, kdy ji řídil Powell, nedařilo dosahovat. Powell zůstane až do ledna 2028 členem širšího vedení Fedu. Končící předsedové v minulosti často na členství v Radě guvernérů rezignovali a zbytek období nedosluhovali.

První zasedání v pozici šéfa Fedu by měl Warsh vést 16. až 17. června, změna úrokových sazeb se na něm ale podle analytiků nečeká. Funkční období šéfa americké centrální banky je čtyřleté.

Trump dosadil nového šéfa centrální banky. Warsh má za úkol snížit úroky

