Špína, havěť, mizerné jídlo. Šéf kryptoburzy okusí vězení, které zná i Kožený

Při Bankman-Friedově prvním soudním stání, které proběhlo v úterý, jeho právník uvedl, že hodlá proti vydání bojovat. To však bylo ještě předtím, než soudce zamítl Bankman-Friedovu žádost o propuštění na peněžitou kauci ve výši čtvrt milionu dolarů a kotníkový monitor ke sledování jeho pohybu a nařídil jeho vzetí do vazby ve věznici Fox Hill.

Více než rok pobyl ve vězení Fox Hill i podnikatel Viktor Kožený. „Bahamská věznice má pověst, že zlomí i ty nejtvrdší muže,“ uvedl tehdy jeho právník.

Věznice je podle dva roky staré zprávy amerického ministerstva zahraničí známá přeplněností, špatnou stravou, nedostatečnými hygienickými podmínkami i nevyhovující zdravotní péčí. Report dále popisuje, že je věznice zamořená krysami a červy. Na pohodlí nepřidávají ani malé cely, které jsou místo toalet vybaveny pouze kbelíky.

Zdroje seznámené se situací pro agenturu Bloomberg uvedly, že třicetiletý Bankman-Fried má v současné době vlastní pokoj ve zdravotnickém bloku Fox Hill s maximální ostrahou, kde zůstane až do slyšení o vydání 8. února. Nejmenovaný zdroj prozradil, že Bankman-Friedovi příbuzní v úterý večer volali do věznice a ptali se, zda by mu mohla být dodávána veganská strava. Kvůli obavám ze šíření covidu jsou ve věznici zrušeny návštěvy.

Z luxusu až na dno

Bankman-Friedův nový „domov“ je na míle vzdálený od luxusního penthousu, z něhož kryptopodnikatel řídil burzu a podle federálních prokurátorů v New Yorku zároveň organizoval roky trvající podvod, který odklonil miliardy dolarů zákazníků kryptoměnové burzy pro osobní potřebu a rizikové sázky sesterské obchodní společnosti FTX, Alameda Research.

Bitvy o vydání se navíc mohou protáhnout na měsíce nebo dokonce roky. „Pro Bankman-Frieda by bylo těžké vydržet to po nějakou dobu,“ říká Bruce Zagaris, právník z Washingtonu. „Od vězňů a dozorců se mu nedostane žádného zvláštního zacházení,“ vysvětluje Zagaris. Nakonec si podle něj položí otázku: „Nechci na tomto místě strávit dalších několik let, jaké jsou mé alternativy?‘“

S tím souhlasí i houstonský právník Douglas McNabb. „Prohrané jednání o kauci často způsobí, že si obžalovaný rozmyslí, zda se chce proti případu odvolat, protože nechce sedět v bahamském vězení. Je to rozhodnutí, které bude muset učinit,“ řekl.