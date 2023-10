Bankman-Fried: Rozhazoval miliony, chtěl uplatit Trumpa. Teď mu hrozí 115 let

Samuel Bankman-Fried založil a provozoval kryptoměnovou burzu FTX a s ní propojený fond Alameda Research. Miliardy dolarů klientů burzy mezi nimi přeléval a odkláněl tak dlouho, až se na to přišlo.

Samuel Bankman-Fried, všeobecně známý pod svými iniciálami SBF, se nejspíš bude u soudu obhajovat sám. Jeho hlavním cílem bude přesvědčit porotu, že nešlo o podvod, ale pouze o nezvládnutí rizik souvisejících se složitými kryptoměnovými obchody. To, že používal k obchodům peníze klientů, se bude snažit vysvětlit tím, že celý systém fungoval obdobně jako banka, která přece také půjčuje peníze klientů.

Žalobce se naopak bude snažit ukázat, že šlo o jednoduchý podvod, který mohl úplně stejně probíhat třeba na obchodech s pšenicí. A paralela s bankou že je nesmyslná, protože aktiva na účtu na burze mají sloužit jen pro obchodování, ale jinak jsou pro burzu nedotknutelná.

Další možností pro SBF je vymlouvat se na rady právníků. Jak popisuje server Axios, na to je v americkém právu složitá procedura. Takový úmysl musí obhajoba oznámit předem – a musí v tom případě také předem předložit soudu i žalobci podklady, na něž se hodlá odvolávat. SBF už kroky tímto směrem podnikl, ale dosavadní kroky soudu podle Axios ukazují, že výmluva na právníky bude pro SBF extrémně obtížná.

Poslední možností je odvolat se na narušené duševní zdraví. Cestu k tomu si – nevědomky – dláždí již od samého počátku své cesty na výsluní: například je znám tím, že nepřetržitě hraje videohry. Nejen na firemních poradách, ale také třeba při svém úplně prvním vystoupení v televizi, v počátcích FTX, kdy bylo nesmírně důležité získat důvěru veřejnosti, měl hrát League of Legends...

Duševní poruchou by se možná dalo vysvětlit také to, že se SBF po kolapsu svého impéria veřejně obhajoval. Jednal tak v rozporu s doporučeními svých právníků, a hlavně v rozporu se zavedenou praxí. Takové jednání je obecně považováno za sebevražedné, protože všechny sdělené informace vždy důkladně studuje žalobce a může v nich najít dodatečné důkazy.

Milion dolarů na hodinu

S majetkem, který v dobách největší slávy jeho impéria dosahoval 26 miliard dolarů, a se zdánlivě nevyčerpatelnou zásobou peněz klientů, měl SBF mesiášské tendence. Především se snažil propagovat, vedle svého byznysu, také kryptoměny obecně. Hlavně proto se tento založením introvert ukazoval s hvězdami politiky, sportu nebo módy. Sponzoroval politické kandidáty – ty demokratické otevřeně, ty republikánské skrytě – a kamarádil se se sportovními hvězdami.

Příkladem je superstar amerického fotbalu Tom Brady. Přátelství s legendárním quarterbackem však stálo především na sponzorské smlouvě s hodinovou sazbou téměř milion dolarů. Brady totiž dostal 55 milionů dolarů za to, že tři roky bude propagovat FTX a kryptoměny obecně – a tu práci že bude dělat po dvaceti hodinách ročně.

Michael Lewis, autor jedné z knih o něm, tvrdí, že v roce 2020 dokonce Bankman-Fried sondoval, za kolik peněz by bývalý americký prezident Donald Trump byl ochoten upustit od kandidatury na post prezidenta ve volbách 2024. Údajně to bylo pět miliard dolarů, což SBF nepřipadalo moc a zajímal se jenom, jak to provést spolehlivě a legálně.

Vedle snahy rozvíjet své impérium a kryptoměny vůbec SBF nezapomínal ani na sebe a své rodiče. Byznys řídil hlavně z rezidence na Bahamách, kde financoval luxusní život pro sebe a své kamarády. Co se rodičů týče, od těch se konkursní správce především snaží vymoci zpět miliony dolarů, které dostali v hotovosti nebo jako věcné dary; hlavně jde o vilu na Bahamách za víc než šestnáct milionů dolarů. Vedle toho se právníci snaží prokázat, že rodiče synovi aktivně pomáhali s řízením jeho impéria a že tedy nesou díl odpovědnosti za zmizelé miliardy – a že se tedy mají podílet na náhradě škod.

Ambiciózní žalobce

Bankman-Fried je první opravdu velkou rybou v síti Damiana Williamse, státního zástupce, který má na starosti Manhattan. Tento okrsek v New Yorku je klíčový, protože v něm mají sídlo významné instituce finančního světa. Williams byl jmenován prezidentem Bidenem v roce 2021, a přestože již má na svém kontě úspěšná odsouzení, kolaps FTX a Alameda Research je pro něho příležitostí ukázat, že své tažení proti podvodům ve finančním světě myslí vážně. „Toto je jeden z největších finančních podvodů v americké historii,“ prohlásil na tiskové konferenci, když se v prosinci 2022 podařilo dostat SBF z jeho úkrytu na Bahamách do Spojených států.

Williams chce nyní nejenom dosáhnout nejenom odsouzení SBF, ale také hodlá rychle vyslat jasný signál jeho případným následovníkům ve světě kryptoměn. Hlavně proto oznámil trestní stíhání SBF již pár týdnů poté, co se do tohoto případu pustil, přičemž běžně tato rozhodnutí padají za půl roku i později. A proto také rozdělil jeho stíhání na dvě části: další sadě pěti paragrafů, které dohromady představují potenciálních sto let vězení, má SBF čelit na jaře příštího roku.