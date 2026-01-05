Čekání jako součást zážitku. Proč jsou lidé ochotní stát na jídlo dlouhé fronty

Gastronomicky orientovaný cestovní ruch celosvětově stále roste, a to především díky sociálním sítím. Na TikToku a Instagramu se zviditelnění dočkalo již mnoho dříve neznámých podniků. Z dlouhých front zájemců a zaplněných ulic se ale nijak neradují místní. V Amsterdamu. Londýně nebo v New Yorku o tom vědí své.
Fotogalerie4

Kvůli snímku s krabičkou hranolek jsou lidé ochotní stát ve frontě i 20 minut. (25. června 2025) | foto: Fabel Friet

Thomas A. P. van Leeuwen má ze svého amsterdamského bytu v ulici Keizersgracht neobvyklý výhled. Kromě štítových domů ze 17. století totiž sleduje dlouhou frontu vinoucí se od stánku s hranolkami, jehož popularitu zařídila virální sláva.

Podnik FabelFriet otevřel ve čtvrti De Negen Straatjes v roce 2020 a o tři roky později se stali hitem TikToku. Od té doby se před pobočkou shromažďují stovky lidí, aby si kornoutek se smaženými bramborami za 5,50 eur (130 korun) zaznamenaly na sociální sítě. Davy linoucí se po mostě řídí cedule i personál.

Jen o pár metrů dál se podobnému zájmu těší obchod s korejskými sendviči Chun nebo prodejna čokoládových sušenek Koekmakerij.

Amsterdam ale není zdaleka jediným městem, kde jsou lidé kvůli jídlu ochotni trávit ve frontě. V newyorské čtvrti West Village čekají zájemci na kousek pizzy hodinové fronty, získat bagel s hovězím masem a nakládanou okurkou z londýnského Beigel Bake je zkouškou trpělivosti a řada na kardamomové motance z kodaňské pekárny Juno se často stáčí až za roh.

Výjev jako z pohádky. Pražský lampář rozsvěcí Karlův most, pro turisty je atrakce

Podle psychologů ochota čekání ovšem s daným jídlem téměř nesouvisí. Fronta totiž nezaručuje, že výsledný produkt bude vynikající, ale strach z toho, že o něco přijdete, neboli FOMO (fear of missing out), je silnější.

„Pokud neustále vidíte stát lidi ve frontách, začne vám to připadat normální. Daný produkt, který znáte z online prostředí, se pro vás stane atraktivnějším a nastoupí FOMO,“ vysvětluje pro BBC Cathrine Jansson-Boydová, profesorka spotřebitelské psychologie na Anglia Ruskin University v Cambridgi. Tlak dělat stejné věci jako ostatní se jednoduše zvýšil. „To nás jako lidstvo velmi mění, protože jsme společenští a chceme, aby všichni viděli, co děláme, co chceme dělat a co dělají ostatní.“

nateandkatrina

In our newest video over on our YouTube channel, we tried the world’s most viral fries (allegedly) - from Fabel Friet.

They are located right here in the 9 Straatjes neighborhood of Amsterdam!

But because they are so popular, there is ALWAYS a line.

Watch our newest vlog to see if the fries were worth it. And you know that we don’t hold back on our food reviews...

Would you wait in this line to sample these viral fries?

✨We’re @nateandkatrina - two American expats living in Amsterdam. Follow along as we create cynical vlogs about our travels and lives abroad!✨

#nateandkatrinadotheworld
.
.
.
.
.
#europe #expatlife #expatliving #amsterdam #thenetherlands #travel #touristspots #travelvlog #americansinamsterdam #fries #streetfood

29. října 2023 v 17:51, příspěvek archivován: 19. prosince 2025 v 16:24
oblíbit odpovědět uložit

Čekání na trendy jídlo je součástí většího představení. Nejde totiž pouze o jeho konzumaci, lidé se přitom často natáčejí a následnými příspěvky ukazují, že objevili něco výjimečného.

„Sociální média poskytují turistům prostor pro prezentaci své dovolené,“ tvrdí Sara Dolnicarová působící jako profesorka na UQ Business School v australském Queenslandu. „Stačí do vyhledávače na TikToku zadat #stroopwafel a zobrazí se tisíce esteticky natočených videí s hodnocením virálních podniků, které je prodávají.“

Ne každý chce ale být těchto videí součástí, a to platí zejména v případě zaměstnanců. Prodavačka Barbora Labudová tuto situaci denně zažívá v cukrárně FA Stroop Stroopwafels v Amsterdamu, kde prodává křupavé oplatky plněné karamelem. „Každý den musím zákazníky žádat, aby mě při práci nenatáčeli, protože mi to není příjemné,“ stěžovala si. Míst, kde se objevují cedule se zákazem natáčení bez svolení obsluhy, proto přibývá.

Život mezi davy

Ten, kdo podnik zviditelní, je často i celebrita nebo influencer. „Tito lidé neustále sbírají sociální kapitál, aby objevili další populární místo a zůstali tak relevantními. Jejich následovníci pak toto chování napodobují, aby ukázali, že jsou součástí stejné komunity,“ myslí si profesor z Fakulty obchodu a ekonomiky Linnaeus University ve švédském Kalmaru Stefan Gössling.

A protože se velká část této práce odehrává online, známá místa se nestanou slavnými náhodným blouděním ulicemi, ale díky algoritmům. TikTok totiž vytváří dojem, že danou restauraci všichni objevují ve stejný čas. To však má svou daň. Algoritmy upřednostňují ta, která již populární jsou, nikoli rozmanitost a skryté poklady. Ve stejný čas jsou tak stejné podniky podsouvány milionům lidí. Jak ale virality dosáhnout, říct nelze.

Regulace cestovního ruchu má své limity. I nápor turistů přináší výhody

Trend se navíc velmi rychle může změnit v peklo. Pokud se stovky lidí shromáždí u jedné zmrzlinárny v Římě nebo v hranolkárně v Amsterdamu, doplácejí na to místní. Ti musí čelit například většímu množství odpadků, hluku a horší dopravě. „Zviditelnění podniku lokalitě příliš neprospívá. Zvyšuje se naopak riziko negativní reakce ze strany obyvatel, protože jim to může snížit kvalitu života,“ poznamenává Dolnicarová.

Obyvatel Amsterdamu Thomas A. P. van Leeuwen je ukázkovým příkladem. Spolu se sousedy již požaduje, aby byla hranolkárnu FabelFriet přezkoumala obchodní licence. Aktivistická skupina „Amsterdam má na výběr“ zase podala na město žalobu za nesplnění slibu o zmírnění overturismu a snížení počtu návštěvníků na 20 milionů ročně.

„Davy ale stejně nic neodradí. Čekání ve frontě jim dává jistotu, že dělají správnou věc,“ uzavírá profesor Stefan Gössling.

