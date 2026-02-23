Friedrichshafen sčítá škody. Německému automěstu vyschl zdroj příjmů

Autor:
Německé město Friedrichshafen ležící nedaleko hranic se Švýcarskem a Rakouskem sužují nemalé ekonomické problémy. Důvodem je dramatický pokles automobilového sektoru, na němž dlouhá léta stavělo svou prosperitu. Stěžejní místní výrobce autodílů firma ZF Friedrichshafen plánuje do roku 2028 propustit až 14 000 lidí, radnice šetří, kde se dá.
Dodavatel pro autoprůmysl chystá propouštění. (1. října 2025) | foto: ZF

8 fotografií

Město Friedrichshafen je většinovým vlastníkem nadace Zeppelin, která vlastní podíly ve společnosti ZF Friedrichshafen – technologické společnosti dodávající systémy pro osobní automobily, užitková vozidla a průmyslovou technologii. Ta je hlavním příjemcem jejích dividend.

Dividendy tak představují značnou finanční podporu pro městský rozpočet. Alespoň v minulosti to tak bylo. V letech 2017 a 2018 obdrželo město prostřednictvím nadace od společnosti ZF Friedrichshafen dividendy ve výši 192 milionů eur (4,7 miliardy Kč). Od výrobce stavebních strojů Zeppelin pak 160 milionů eur (3,9 miliardy Kč).

ANALÝZA: Krizi evropských automobilek živí Čína a elektromobilizace

Ke konci září loňského roku však město obdrželo dividendy ve výši pouze 67 milionů eur (1,6 miliardy Kč) a muselo schválit dodatečný rozpočet. Město tak nyní přistupuje ke škrtům, které se dotknou různých skupin obyvatel. Místní úředníci už museli kvůli poklesu příjmů provést určité úpravy.

„Poplatky za parkování ve městě se výrazně zvýšily,“ uvedla pro agenturu Bloomberg zaměstnankyně místní univerzity. Město také zvýšilo poplatky za mateřské školy a veřejné bazény, aby vyrovnalo rozpočtový schodek ve výši 21 milionů eur (509 milionů Kč).

Město v době krize

Místní soukromá vysoká škola Zeppelin University musela propustit 20 procent svých zaměstnanců. V plánu je také omezení některých kulturních a společenských akcí. Do potíží se dostala také místní nemocnice, která vyhlásila bankrot.

Německá automěsta sčítají škody. Výpadek příjmů továren musí něčím nahradit

Friedrichshafen se nyní nachází ve stejné situaci jako mnoho měst a spolkových zemí v Německu, které se po desetiletí spoléhaly na hospodářský růst specifický pro daná odvětví. Například Stuttgart, ve kterém sídlí výrobce automobilových dílů Bosch a výrobce luxusních vozů Mercedes, loni vykázalo rozpočtový schodek ve výši 785 milionů eur (19 miliard Kč) kvůli nižším daňovým příjmům.

Gerhard Leiprecht, který dříve pracoval ve společnosti Rolls-Royce Power Systems, přirovnává současný vývoj v Německu k situaci na konci 20. století v Porúří, kdy globalizace a klesající poptávka vedly k velkým ztrátám pracovních míst v ocelárnách regionu. To mělo za následek rozsáhlou deindustrializaci.

Podle starosty města Simona Blümckeho se město nespoléhá pouze na peníze z dividend. Mají podle něj ale významný vliv na to, jak místní obyvatelé žijí. „Friedrichshafen financuje mnoho věcí, které jiná srovnatelná města nefinancují,“ uvedl Gerhard Leiprecht, který vyzdvihl zejména letiště a výstavní halu, která hostí více než 60 veletrhů ročně.

Koncern VW má plán úspor. Kromě propouštění bude zavírat fabriky

Starosta uvedl, že škrty zajišťují, že město zůstane schopné jednat, i když prostor pro manévrování se zužuje a rezervy se vyčerpávají.

Pomůže zbrojení?

Společnost ZF Friedrichshafen je největším zaměstnavatelem ve městě a jeho okolí, v Německu dohromady zaměstnává 54 000 lidí. Její mluvčí uvedl, že firma horečně pracuje na zlepšení ekonomické situace a obnově její stability, aby mohla pokračovat v podpoře regionu.

Někteří kritici tvrdí, že město si za svou finanční situaci může samo. V minulosti totiž odmítlo vstoupit na kapitálový trh, což by nyní mohlo přinést finanční injekci.

Německo se nové realitě přizpůsobuje pomalu a za velkých nákladů, tvrdí analytici

Podle agentury Bloomberg by mohl být v budoucnu zdrojem růstu obranný sektor, který by mohl pomoci diverzifikovat ekonomiku města a nabídnout nové pracovní příležitosti. Sektor má v regionu tradici a stále roste. V regionu se nachází významné firmy, jako je například Airbus Defence and Space.

Bernd Behrend, který má na starosti vztahy se zákazníky na místním letišti, uvedl, že práce v obranném průmyslu zvyšuje poptávku po letecké dopravě v regionu. „Sektor generuje růst, který jsme nečekali,“ uzavřel podle Bloombergu.

