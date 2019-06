Zářivá česká kola dobývají Londýn, Freebike získal exkluzivitu pro City

City of London City of London ve skutečnosti není městskou čtvrtí, přestože je tak pro zjednodušení v článku označováno. Oficiálně se jedná o původní město Londýn, které je obklopené Velkým Londýnem. Ten je běžně označován jako Londýn a zahrnuje to, co si pod tímto jménem představíme – hlavní město Spojeného království. City of London je pak téměř autonomním „městem ve městě“.