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Francouzské nepokoje jako zkouška pojistného systému. V zemi začne fungovat nový

Jan Dvořák
  16:00
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Pouliční nepokoje ve Francii podle analytiků ukážou, jaký je současný rozsah pojistného krytí, než začne fungovat nový systém podporovaný státem. Ten bude zahrnovat povinné krytí rizik i mechanismus jejich sdílení.

Odhaduje se, že pojistné škody způsobené nepokoji zůstanou pod hranicí 1,2 miliardy eur (29 miliard Kč), což by pro francouzský sektor pojištění majetku a odpovědnosti za škodu představovalo významnou ztrátu zisku, avšak pravděpodobně by to hlavních pojistitele výrazněji nezasáhlo, píše agentura Bloomberg.

„Nejnovější nepokoje ve Francii potvrzují širší trend, který jsme již identifikovali v roce 2023. Občanské nepokoje vykazují stále více charakteristik, které se tradičně spojují s riziky katastrof,“ uvedli analytici agentury DBRS Morningstar Marcos Alvarez a Elisabeth Rudmanová. Nový režim by po svém zavedení měl podle nich snížit nejistotu ohledně rozdělení ztrát způsobených extrémními nepokoji. Do té doby však francouzské pojišťovny zůstávají závislé na stávající kombinaci soukromého pojištění, zajištění a potenciálně sporného nároku na náhradu ze strany státu.

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„Nejdůležitějším strukturálním krokem od nepokojů v roce 2023 je rozhodnutí Francie zavést specializovaný veřejně-soukromý rámec pro pojištění proti nepokojům,“ uvedli analytici. Tato reforma podle nich odráží rostoucí obavy, že opakované epizody závažných občanských nepokojů by nakonec mohly způsobit, že poskytování pojistného krytí proti nepokojům prostřednictvím konvenčního pojištění bude obtížné nebo neúnosně drahé.

Nový mechanismus

Podle analytiků nový rámec počítá s povinným krytím rizik v rámci příslušných smluv o pojištění majetku, a to v kombinaci s mechanismem sdílení rizik podporovaným francouzským státem a spravovaným prostřednictvím CCR (Caisse Centrale de Réassurance), tedy francouzské státní zajišťovny, která poskytuje státem zaručené pojištění proti přírodním katastrofám a teroristickým činům.

Tento režim je navržen tak, aby pojišťovnám umožnil převést podstatnou část způsobilých škod způsobených nepokoji na tento mechanismus, a tak trhu poskytne veřejnou záchrannou síť.

„Hlavním důvodem k obavám pro pojišťovny není nutně závažnost jednotlivé pojistné události,“ uvedli analytici. „Jde spíše o potenciální souhrn tisíců vzájemně souvisejících pojistných událostí v portfoliích komerčního majetku, motorových vozidel, státního majetku a přerušení provozu, když se nepokoje rychle šíří napříč několika městy.“

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Analytici odhadují, že pojistné škody způsobené nedávnými nepokoji zůstanou pod hranicí 1,2 miliardy eur (29 miliard Kč). Ačkoli by to pro francouzský sektor pojištění majetku a odpovědnosti za škodu představovalo významnou ztrátu zisku, je nepravděpodobné, že by to vedlo k kapitálové události nebo podstatně ovlivnilo úvěrové profily hlavních pojistitelů v zemi.

Francouzský ministr financí Roland Lescure se tento týden setkal s představiteli pojišťoven, obchodních svazů a bank. V úterý oznámil podpůrná opatření pro podniky, které byly přímo zasaženy.

Francouzské pojišťovny, mezi nimiž jsou například Axa a BPCE Assurances, prodloužily lhůtu pro nahlášení pojistných událostí z obvyklých 5 dnů na 30 dnů, uzavírá Bloomberg.

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