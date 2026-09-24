Řemeslné máslo je k dostání v luxusním obchodě La Grande Épicerie de Paris, který je propojený s obchodním domem Le Bon Marché. Kostka vyhledávaného másla Maison Bordier o hmotnosti 125 gramů stojí přibližně šest eur (150 Kč). Ochucené varianty jsou o něco dražší a máslo s černým lanýžem vyjde téměř na 17 eur (410 Kč).
V roce 2025 prodal obchod více než 700 000 kostek másla. Z přibližně 200 druhů a variant od 30 značek se nejlépe prodávalo 125gramové lehce solené máslo Bordier. „Je kolem toho naprosto iracionální šílenství,“ uvedla Julie Suglianiová, která má v Maison Bordier na starosti produkt a komunikaci.
Ani uložení másla do odbaveného zavazadla však nemusí být zárukou úspěchu. „Chilli s jahodou nezní zrovna lákavě.“