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Američané propadli francouzskému máslu. Jak ho však dostat přes moře domů?

Martina Riemlová
  14:25
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Obchod La Grande Épicerie v centru Paříže vyzdobený při příležitosti vánočních svátků (3. prosince 2024) | foto: Profimedia.cz

Francouzské řemeslné máslo se v poslední době stalo jedním z nejvyhledávanějších suvenýrů z Paříže. Turisté kvůli němu míří do luxusních obchodů, nechávají si ho vakuově balit a řeší, jak ho během dlouhého letu uchovat v chladu. Cesta domů se však může zkomplikovat na letištní kontrole i v zavazadlovém prostoru.

Řemeslné máslo je k dostání v luxusním obchodě La Grande Épicerie de Paris, který je propojený s obchodním domem Le Bon Marché. Kostka vyhledávaného másla Maison Bordier o hmotnosti 125 gramů stojí přibližně šest eur (150 Kč). Ochucené varianty jsou o něco dražší a máslo s černým lanýžem vyjde téměř na 17 eur (410 Kč).

V roce 2025 prodal obchod více než 700 000 kostek másla. Z přibližně 200 druhů a variant od 30 značek se nejlépe prodávalo 125gramové lehce solené máslo Bordier. „Je kolem toho naprosto iracionální šílenství,“ uvedla Julie Suglianiová, která má v Maison Bordier na starosti produkt a komunikaci.

Ani uložení másla do odbaveného zavazadla však nemusí být zárukou úspěchu. „Chilli s jahodou nezní zrovna lákavě.“

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