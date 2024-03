Francie zakázala akce typu „dva za cenu jednoho“. Chrání malé obchodníky

Šampony, toaletní papíry ani zubní pasty již Francouzi nekoupí s velkou slevou. Skončilo tak období slevových akcí typu „dva za cenu jednoho“. S návrhem zákona před pár měsíci přišel francouzský poslanec Descrozaille, který je členem vládnoucí strany prezidenta Emmanuela Macrona, informoval server Euronews.

Poslanec Descrozaille svůj návrh vysvětloval snahou o ochranu malých a středních podniků, které jen těžko konkurují nadnárodním společnostem. Kvůli nižším výnosům z rozsahu si nemohou takové slevy jednoduše dovolit. V průběhu posledních let kvůli tomu přišli o mnoho zákazníků, kteří raději nakupovali jinde.

I proto si drobní, malí a střední obchodníci ve Francii dlouhodobě stěžovali na nekalou konkurenci. Během pandemie nemoci covid-19, kdy i Francouzi bojovali s vysokou inflací, se tento trend navíc ještě umocnil.

Francouzi si připlatí

Lednová data tamního statického úřadu IFOP ukázala, že nákupy výrobků pro osobní potřebu a zboží do domácnosti aktuálně omezuje celkem 50 procent Francouzů. Ještě v loňském roce to přitom bylo o 16 procentních bodů méně. Hlavním důvodem je nárůst cen i slabý růst nominálních mezd, který se do francouzských peněženek negativně propsal.

Francouzi omezili zejména nákupy kosmetického zboží (celkem 40 procent dotázaných), barev na vlasy (zhruba 33 procent) a hydratačních přípravků (30 procent). Ti nejchudší zredukovali i poptávku po zubních pastách (10 procent), tampónech (10 procent) či toaletním papíru (9 procent).

Už v loňském březnu vstoupil ve Francii do platnosti podobný zákon, který se ale dosud vztahoval jen na potraviny. To tehdy uvítali výrobci i zemědělci, kteří břemeno nižších marží velkých korporací museli často nést.

Očekává se změna nákupních návyků

Analytici nyní očekávají, že nákupní trendy ve Francii se kvůli zákonu mohou postupem času změnit. Nový zákon přinese Francouzům cenovou transparenci i stabilitu. Ubydou zběsilé nákupy a odpadnou i slevové horečky. „Zákon bude mít v praxi dopady na neplánované i větší nákupy,“ tvrdí marketingový expert Eric Carabajal. Dodává, že mnoho Francouzů mělo léta tendenci plnit své nákupní košíky až po okraj zbožím ve velkých slevách.

Řada zákazníků by také mohla více nakupovat také online. Tam nejspíš stoupne poptávka kupříkladu po žiletkách nebo dětských plenkách, tedy zboží, které se kupuje hlavně ve větších počtech.

Francouzští analytici uvedli, že kvůli platnosti nového zákona budou v příštích měsících více sledovat nákupní chování Francouzů. Jejich cílem bude zjistit, jak na nový zákon v praxi zareagovali, a to i vzhledem k tomu, že inflaci se ve Francii začíná dařit tlačit zpět k dvouprocentní úrovni.