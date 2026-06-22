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Francii sužuje vlna veder. Ruší se akce a omezuje konzumace alkoholu

Jan Dvořák
  11:24
Meteorologové od pondělka v některých oblastech Francie očekávají teploty až 42 °C a vyhlásili na více než třetině země červený (nejvyšší) stupeň výstrahy před horkem. Francouzský ministr pro ekologii Mathieu Lefèvre uvedl, že v pondělí bude do červeného stupně výstrahy zařazeno dalších 14 departementů. „Neočekáváme, že by teploty do konce týdne klesly,“ dodal.

V neděli vydali francouzští meteorologové výstrahu před vedrem 1. nebo 2. stupně. Týká se přibližně 53 milionů obyvatel, což představuje něco přes 75 procent obyvatelstva. Celkem 35 z 96 francouzských departementů varuje před ohrožením života, dalších 45 departementů bylo pod mírnější oranžovou výstrahou, píše portál The Guardian.

Výstraha meteorologů se dotkla i nedělní akce Fête de la Musique, což je každoroční celostátní oslava letního slunovratu ve Francii, při které hudebníci zaplnili ulice bezplatnými vystoupeními a účastníci oslav se baví až do noci. Na snímku nábřeží Seiny v Paříži. (21. června 2026)
Bezdomovec spí ve stínu keře v Tuilerijských zahradách poblíž Louvru. V Paříži stoupají teploty během druhé vlny veder, která postihuje velkou část Francie. (19. června 2026)
Lidé se v Paříži shromáždili v ulicích, aby oslavili každoroční hudební festival Fête de la Musique. Město právě zažívalo vlnu veder. (21. června 2026)
Žena s vějířem stojí na náměstí Trocadero poblíž Eiffelovy věže. V Paříži stoupají teploty během druhé vlny veder, která postihuje velkou část Francie (20. června 2026)
12 fotografií

Francouzský ministr pro ekologii Mathieu Lefèvre v neděli uvedl, že v pondělí bude do červeného stupně výstrahy zařazeno dalších 14 departementů. „Neočekáváme, že by teploty do konce týdne klesly,“ řekl a vyzval k velké opatrnosti a přijetí mnoha preventivních opatření.

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„Na delší dobu se očekávají velmi vysoké teploty, přičemž vlna veder mimořádné intenzity a délky trvání pravděpodobně překoná měsíční a možná i historické rekordy,“ uvedla národní meteorologická služba Météo-France.

42 stupňů i více

Meteorologové varovali, že v pondělí očekávají nárůst teploty až na 42 °C nebo více. Takzvaný Národní index tepla, který představuje průměr denních a nočních maxim naměřených na třiceti meteorologických stanicích po celé zemi, by měl podle předpovědí dosáhnout své historicky nejvyšší hodnoty, dodali meteorologové.

Výstraha se dotkla i nedělní akce Fête de la Musique, což je každoroční celostátní oslava letního slunovratu, při které hudebníci po celé Francii zaplnili ulice bezplatnými vystoupeními a účastníci oslav se baví až do noci. Letošní ročník festivalu vyvolal obavy o zdraví lidí v souvislosti s horkem, zejména v Paříži, Lyonu a dalších velkých městech.

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Několik francouzských měst raději zrušilo představení konaná před 19. hodinou nebo je přesunulo do vnitřních prostor. Mnohá z nich zavedla omezení týkající se alkoholu. V oblastech s červeným stupněm pohotovosti je zakázáno pít na ulici a na veřejných prostranstvích a na akcích pořádaných obcí se alkohol neprodává.

V Paříži, kde platí červený stupeň výstrahy, úřady zakázaly podél břehů Seiny a kanálu St-Martin prodej silnějších nápojů, včetně piv s vysokým obsahem alkoholu, fortifikovaných vín a lihovin, aby se snížilo riziko, že lidé spadnou do vody. Pití v licencovaných barech a kavárnách a na jejich terasách – kde se mimo jiné koná i mnoho koncertů – je však povoleno.

V Paříži bylo na celý den a večer nasazeno téměř 5 000 policistů a 2 500 pracovníků záchranných a zdravotnických služeb. Pařížská radnice zřídila více než 1 300 bezplatných veřejných fontánek, zatímco více než 1 500 místních obchodů se zapojilo do programu, v rámci kterého se zavázaly bezplatně doplňovat osobní láhve na vodu.

Francouzský premiér Sébastien Lecornu svolal v sobotu vládní zasedání věnované počasí a na neděli naplánoval další. Ministrům nařídil, aby neprodleně vypracovali plán, jak Francii lépe připravit na další vlny veder v budoucnu. Francouzský ministr školství Édouard Geffray v neděli uvedl, že více než 800 škol po celé zemi již oznámilo, že v pondělí kvůli extrémním vedrům neotevřou, zatímco dalších 1 800 škol přesouvá termíny výuky a závěrečných zkoušek.

Jean Castex, šéf státní železniční společnosti SNCF, doporučil zranitelnějším cestujícím, aby se vyhýbali cestování vlakem a pokud možno své cesty odložili. „Klimatizační systémy a další železniční infrastruktura jsou v těchto podmínkách vystaveny velké zátěži,“ varoval.

Vedro v celé Evropě

Vlna veder se neomezuje pouze na Francii. V Itálii úřady rozšířily varování před horkem na neděli ze sedmi na osm měst v severní a střední části země, a to z celkového počtu 27 měst, která ministerstvo zdravotnictví sleduje na celostátní úrovni.¨

Ve Španělsku vydala národní meteorologická agentura Aemet červená varování pro severní regiony. V údolích velkých řek a ve vnitrozemských oblastech, jako jsou Andalusie a Extremadura, se předpovídají teploty mezi 40 °C a 42 °C, které do úterý vystoupí až na téměř 44 °C.

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Ve Velké Británii meteorologická služba Met Office uvedla, že tropické vedro by mohlo trvat přinejmenším do čtvrtka, což vyvolalo zdravotní varování a obavy o ohrožené osoby. Meteorologové uvedli, že „stále více se zdá“, že by tento týden mohl být překonán rekord nejvyšší červnové teploty ve Velké Británii, který činí 35,6 °C a byl zaznamenán v Southamptonu v roce 1976.

Počasí o tomto víkendu přineslo vysoké teploty i do Česka, v sobotu na mnoha místech padly teplotní rekordy. Zároveň se po oba dny vyskytovaly silné bouřky, které byly někde doprovázené přívalovým deštěm a kroupami. Bouřky lámaly větve, komplikovaly dopravu na silnicích i na železnici.

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