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Ultrarychlá móda ve Francii zdraží. Čína poplatky odsoudila a varuje odvetou

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  20:57

Aplikace čínských e-shopů Temu a SHEIN. | foto: Reuters

Francie od září zavádí nový poplatek za takzvanou ultrarychlou módu, který se má postupně zvyšovat až na téměř 20 eur (přes 480 Kč) za kus. Opatření míří především na velké asijské internetové platformy, jako je čínský Shein. Poplatek vychází ze zákona, který francouzský parlament schválil v červnu a jehož cílem je regulovat firmy zaměřené na ultrarychlou módu.

Ty prodávají velké množství oblečení nižší kvality za velmi nízké ceny. Francie se tím snaží omezit rychlý růst asijských internetových tržišť, mezi něž patří také Temu a AliExpress, a jejichž popularita v zemi v posledních letech prudce vzrostla. Kritici upozorňují na škodlivé dopady této ultrarychlé módy na životní prostředí i ekonomiku.

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Zákon definuje ultrarychlou módu podle dvou kritérií – podle množství oblečení uvedeného na trh a podle nákladů na opravu oděvů v poměru k jejich pořizovací ceně. Výše poplatku za jednotlivý kus se bude odvíjet od toho, jak výrobek obstojí v obou zmíněných kritériích.

V roce 2026 budou firmy za ultrarychlou módu platit například 50 centů za kus spodního prádla, dvě eura za tričko, devět eur za džíny a 12 eur za bundu. Do roku 2030 může poplatek vzrůst až na 19,50 eura za kus. Zároveň ale nesmí překročit polovinu ceny výrobku před zdaněním.

Ministerstvo pro ekologickou transformaci uvedlo, že vyvíjí nástroj pro nezávislý sběr dat. Nebude se tak spoléhat výhradně na vlastní prohlášení firem.

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Opatření však také čelí kritice ohledně toho, na které maloobchodníky bude mít dopad. V červenci ministerstvo uvedlo, že poplatek se nebude vztahovat na maloobchodníky jako H&M a Zara. To u některých vyvolalo dojem, že opatření šetří evropské a francouzské společnosti. Evropská komise vznesla otázku, zda je tento zákon v souladu s právem EU. Podle ministerstva pro ekologickou transformaci ale tyto obavy byly rozptýleny a nečeká se, že by toto opatření bylo zablokováno EU.

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Čína v červenci varovala před možnými odvetnými opatřeními v souvislosti s francouzským zákonem. Ostře toto opatření kritizovala, označila ho za diskriminační a porušující obchodní zásady.

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Ultrarychlá móda ve Francii zdraží. Čína poplatky odsoudila a varuje odvetou

Aplikace čínských e-shopů Temu a SHEIN.

Francie od září zavádí nový poplatek za takzvanou ultrarychlou módu, který se má postupně zvyšovat až na téměř 20 eur (přes 480 Kč) za kus. Opatření míří především na velké asijské internetové...

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