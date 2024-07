Bohaté Francouze vyděsily volby. Začínají přesouvat kapitál do zahraničí

Překvapivé výsledky posledních francouzských voleb způsobily, že nejbohatší obyvatelé země se stále více obávají politické a daňové nestability. Někteří politici před volbami hovořili až o 90procentní daňové sazbě, což majetné Francouze vyděsilo. Pro některé je aktuální situace již neúnosná a jsou rozhodnuti ze země odejít, píše agentura Bloomberg.

Levicová aliance opakovaně vyzdvihovala potřebu zvýšení daňového břemena pro nejbohatší francouzskou vrstvu jako cestu k zajištění příjmů pro financování plánovaných nákladných výdajových programů. Tato možnost nutí řadu Francouzů zvažovat všechny možnosti, které by je před podobným daňovým opatřením ochránily.

„Pokud budou extrémní opatření přijata, tak Francouzi, kteří mají možnost ze země odejít, tak skutečně učiní. Bohatí by odešli a Francie by přestala být atraktivní i pro cizince“ říká pro Bloomberg Emmanuel Angelier, prezident a spoluzakladatel společnosti La Financiere d’Orion, která se zabývá správou majetku.

Obavy i z prezidentských voleb

Právě Angelier v posledních dnech vyřídil řadu telefonátů od panikařících klientů, kteří začali zjišťovat možnosti expatriace a převedení svého kapitálu do daňově příznivějšího zahraničí. Nepříliš jednoznačný výsledek voleb sice bohatým Francouzům přinesl alespoň mírnou úlevu, neboť extrémní levice ani pravice nemá tak zásadní postavení, jak se někteří před volbami domnívali. Je však otázkou, co se bude dít třeba v období prezidentských voleb, které se mají na francouzských územích odehrát v roce 2027.

„V posledních dnech k nám přišli noví klienti. Jedná se hlavně o vrcholové manažery, kteří se ptají a zjišťují, co mohou dělat, aby se před případnou vyšší daňovou zátěží ochránili. Po odchodu Velké Británie z Evropské unie došlo k poměrně značnému příchodu nových a dobře vydělávajících bankéřů do Francie. Ti ale nyní odejdou, nechtějí francouzskému státu platit víc,“ domnívá se Xenia Legendreová z pařížské advokátní kanceláře Hogan Lovells.

Riziko zvýšení daní pro nejbohatší vrstvu je však momentálně reálné i ve Velké Británii. Tamní volby totiž ovládla labouristická strana, která se podobnému kroku rovněž nebrání. Britský premiér Keir Starmer se zatím zavázal zrušit některé úlevy na dědické dani. Mohou však brzy přijít i další opatření.

Macron jako pravá ruka bohatých

V případě Francie se nyní nabízí otázka, jaký skutečný vliv na francouzské vládě bude levicová aliance mít. Zákonodárci by především mohli zrušit opatření, se kterými v posledních měsících přišel prezident Emmanuel Macron. Právě ta jsou podle francouzské extrémní levice i pravice k nejbohatší vrstvě až příliš přátelská.

„V současné době je patrná poměrně značná mezinárodní mobilita. Lidé se nebojí stěhovat. Řada z nich proto nyní řeší, zda jim stěhování pomůže optimalizovat jejich daňovou situaci,“ domnívá se Xenia Legendreová s tím, že mezi alternativy se nabízí Dubaj, Singapur, Itálie nebo Spojené státy americké.

Macron byl pro bohaté Francouze poměrně značným spojencem. Po svém nástupu do úřadu zúžil stávající daň z bohatství tak, aby se týkala pouze nemovitostí. Zachoval takzvaný Dutreilův pakt, který může výrazně snížit dědickou daň pro rodinné podniky. Kromě toho přišel během svého úřadu s řadou propodnikatelských reforem, které vedly k přísunu zahraničních investic a zlepšily postavení Francie jako atraktivního místa pro firmy.

Podle indexu miliardářů agentury Bloomberg je Francie domovem řady nejbohatších lidí na světě, a to včetně magnáta Bernarda Arnaulta ze skupiny LVMH či dědičky kosmetické společnosti L’Oreal Francoise Bettencourt Meyersové.

Nyní je zřejmé, že i investoři jsou z politického vývoje Francie znepokojeni. Řada z nich se navíc obává i možných násilných pouličních protestů. „Zahraniční investoři si v těchto dnech berou mnohem více času. Pro Francii byla ještě před pár týdny typická atmosféra důvěry a stability. Během několika dní se to rozplynulo. Není jasné, co bude následovat,“ uzavírá pro Bloomberg poradce Julien Magitteri s tím, že někteří jeho klienti už přesouvají kapitál do stabilnějších ekonomik, a to hlavně do Lucemburska a Švýcarska.