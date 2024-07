Výsledky francouzských voleb trhy tak špatně nevnímají. Posiluje i euro

Největší růst se týká francouzského CAC 40, který během pondělního dopoledne posílil dokonce o 2,7 procenta. Evropské trhy rostou zejména proto, že ve druhém kole hlasování, které se uskuteční již o dalším víkendu, bude mít francouzská krajní pravice nejspíš problém získat absolutní většinu, píše agentura Bloomberg.

Posilují také francouzské desetileté dluhopisy a výnosový spread se proti německým dluhovým cenným papírům zredukoval na 73 bazických bodů, což je nejnižší hodnota za poslední dva týdny. To v praxi znamená, že nákladnost francouzského vládního půjčování se snižuje. I ukazatel evropského úvěrového rizika klesl na nejnižší úroveň od letošního 13. června.

Absence případné absolutní většiny francouzské krajní pravice v praxi zpomalí legislativní proces a omezí schopnost tamní strany prosadit svou politiku, se kterou do voleb vstupovala. Experti se před volbami značně obávali, že případný silný výsledek krajně pravicového uskupení Národní shromáždění by mohlo vést k velmi expanzivní francouzské fiskální politice. Nyní se ale zdá, že Francie by se v dalších letech mohla pohybovat blíže politického středu, než se trhy ještě před pár dny domnívaly.

Francie bojuje s vysokými dluhy

Francie je ale už nyní jednou z nejvíce zadlužených ekonomik Evropské unie a prostor pro další dluhy je jen velmi omezený. Případná další kumulace dluhů by mohla zároveň ohrozit funkčnost a stabilitu evropské společné měny. I euro ale v návaznosti na francouzské volební výsledky mírně posiluje, a to konce nejvíce z měn skupiny G10.

„Fiskální politika francouzské krajní pravice i spojené levice je pro tamní ekonomiku velmi problematická. Zatím ale stále vyčkávám, co příští týdny přinesou,“ komentuje situaci Vincent Juvyns, stratég společnosti JP Morgan Asset Management.

Macron přitom podporuje razantní výdaje škrty. Je příznivcem značného snížení rozpočtového deficitu. Opakovaně varuje, že v letošním roce by francouzský schodek státního rozpočtu měl dosáhnout na 5,3 procenta HDP a výrazně tedy přesáhnout tříprocentní hranici, kterou povolují pravidla Evropské unie.

Mezinárodní měnový fond v případě Francie očekává, že bez dalších opatření by francouzský státní dluh v roce 2024 dosáhl již na 112 procent HDP a ve střednědobém horizontu by se každý rok zvedal o přibližně 1,5 procentního bodu, uzavírá Bloomberg.