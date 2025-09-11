Do čela francouzské vlády se ve středu dostal již pátý premiér za poslední tři roky. Prezident Emmanuel Macron se rozhodl vsadit na současného ministra obrany Sébastiena Lecornua poté, co předchozí premiér neuspěl u francouzského zákonodárného sboru s žádostí o vyslovení důvěry. Mimo jiné proto, že premiér Bayrou přišel s rozpočtovými škrty ve výši 44 miliard eur, a tedy skoro 1,1 bilionu korun. Jeho plán ale francouzští zákonodárci nepřijali.
Hůře je na tom už jen Řecko a Itálie
Francouzský dluh se koncem loňského roku vyšplhal už na 113 procent HDP a před pár týdny překonal hranici 114 procent HDP. V absolutním vyjádření jde o částku 3,35 bilionů eur, tedy asi 84 bilionů korun. Tento poměr je momentálně třetí nejvyšší ze všech států Evropské unie. Francii momentálně překonávají jen dlouhodobě problémové Řecko a Itálie. Zároveň se ale očekává, že v roce 2030 vzroste francouzské zadlužení v relativním vyjádření o dalších 11 procentních bodů na 125 procent HDP.
Podle expertů si Itálie a Řecko na rozdíl od Francie problém v podobě obrovského zadlužení uvědomují a země provádějí alespoň částečné rozpočtové škrty. Ačkoliv bezprostřední dluhová krize Francii minimálně zatím nehrozí, finanční trhy si reality všímají. Tamní ekonomika si totiž v současné době půjčuje dráž než již zmíněné Řecko, a to konkrétně za 3,5 procenta.
Například Německo, které je dlouhodobě známé svou mnohem výraznější rozpočtovou kázní, může těžit z úroků, jež jsou o 0,8 procentního bodu proti Francii nižší. Mimo jiné proto v současné době Francie za celý rok 2025 uhradí více než 67 miliard eur (asi 1,7 bilionu korun) jen za úroky z nakumulovaných dluhů.
„Francie potřebuje zásadní reformu systému sociálního zabezpečení a obrovské škrty ve výdajích. Alternativou jsou vyšší daně. Už nyní ale proti ostatním členským státům EU zatěžuje firmy i spotřebitele vysokým daňovým břemenem,“ komentuje aktuální situaci německý ekonom Friedrich Heinemann pro portál Deutsche Welle.
Jen jednou přebytkový rozpočet
Prezident Macron v minulých letech uváděl, že vysoké francouzské zadlužení v poměru k HDP se Francii podaří částečně snížit díky očekávané solidní ekonomické výkonnosti. Poslední měsíce ale ukazují, že ani hospodářský růst není ideální. Ve druhém letošním kvartálu HDP meziročně stouplo pouze o 0,8 procenta.
Francie navíc v posledních 30 letech měla jen jednou jedinkrát přebytkový státní rozpočet, i toho si finanční trhy všímají. Zároveň podle portálu Der Standard platí, že Francie je druhou největší ekonomikou eurozóny a má výrazné obchodní vazby na své sousedy. Patří také k hlavním politickým silám v Evropské unii, která momentálně v době globální politické nestability podporuje kupříkladu výrazné zvýšení daňové zátěže pro americké technologické giganty.
Na druhé straně odborníci v příštích dvou letech zatím příliš neočekávají, že by se dluhová krize přelila do unijní sedmadvacítky. „Zatím se zdá, že problémy jsou do značné míry omezené pouze na samotnou Franci, pokud se ovšem tamní situace výrazně nezhorší,“ uzavírá ekonom Friedrich Heinemann.