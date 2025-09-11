Francie se topí v dluzích. Na novou vládu čeká spousta práce, míní experti

Autor:
  16:03
Francie má v současné době nejvyšší deficit státního rozpočtu ze všech členských států eurozóny. Pohled na její obrovské zadlužení tak experty začíná znervózňovat. Mimo jiné i kvůli nedostatku politické vůle nakumulované dluhy z minulosti řešit. Země by měla myslet na to, aby nenásledovala osud Řecka, jemuž finanční trhy kvůli obrovským dluhům vystavily stopku, píše portál Deutsche Welle.
Ve Francii začaly protesty proti prezidentovi Macronovi, úsporným opatřením,...

Ve Francii začaly protesty proti prezidentovi Macronovi, úsporným opatřením, vysokým životním nákladům a nerovnosti. (10. září 2025) | foto: ČTK

Francouzský premiér François Bayrou (25. srpna 2025)
Francouzský premiér François Bayrou (25. srpna 2025)
Jordan Bardella a Marine Le Penová na sjezdu strany ve městě Narbonne (1....
Emmanuel Macron (18. července 2025)
43 fotografií

Do čela francouzské vlády se ve středu dostal již pátý premiér za poslední tři roky. Prezident Emmanuel Macron se rozhodl vsadit na současného ministra obrany Sébastiena Lecornua poté, co předchozí premiér neuspěl u francouzského zákonodárného sboru s žádostí o vyslovení důvěry. Mimo jiné proto, že premiér Bayrou přišel s rozpočtovými škrty ve výši 44 miliard eur, a tedy skoro 1,1 bilionu korun. Jeho plán ale francouzští zákonodárci nepřijali.

Hůře je na tom už jen Řecko a Itálie

Francouzský dluh se koncem loňského roku vyšplhal už na 113 procent HDP a před pár týdny překonal hranici 114 procent HDP. V absolutním vyjádření jde o částku 3,35 bilionů eur, tedy asi 84 bilionů korun. Tento poměr je momentálně třetí nejvyšší ze všech států Evropské unie. Francii momentálně překonávají jen dlouhodobě problémové Řecko a Itálie. Zároveň se ale očekává, že v roce 2030 vzroste francouzské zadlužení v relativním vyjádření o dalších 11 procentních bodů na 125 procent HDP.

Další chaos ve Francii? Bayrouova vláda může padnout, akcie strmě klesají

Podle expertů si Itálie a Řecko na rozdíl od Francie problém v podobě obrovského zadlužení uvědomují a země provádějí alespoň částečné rozpočtové škrty. Ačkoliv bezprostřední dluhová krize Francii minimálně zatím nehrozí, finanční trhy si reality všímají. Tamní ekonomika si totiž v současné době půjčuje dráž než již zmíněné Řecko, a to konkrétně za 3,5 procenta.

Například Německo, které je dlouhodobě známé svou mnohem výraznější rozpočtovou kázní, může těžit z úroků, jež jsou o 0,8 procentního bodu proti Francii nižší. Mimo jiné proto v současné době Francie za celý rok 2025 uhradí více než 67 miliard eur (asi 1,7 bilionu korun) jen za úroky z nakumulovaných dluhů.

Celý národ se musí víc snažit. Francie chce zrušit dva státní svátky kvůli úsporám

„Francie potřebuje zásadní reformu systému sociálního zabezpečení a obrovské škrty ve výdajích. Alternativou jsou vyšší daně. Už nyní ale proti ostatním členským státům EU zatěžuje firmy i spotřebitele vysokým daňovým břemenem,“ komentuje aktuální situaci německý ekonom Friedrich Heinemann pro portál Deutsche Welle.

Jen jednou přebytkový rozpočet

Prezident Macron v minulých letech uváděl, že vysoké francouzské zadlužení v poměru k HDP se Francii podaří částečně snížit díky očekávané solidní ekonomické výkonnosti. Poslední měsíce ale ukazují, že ani hospodářský růst není ideální. Ve druhém letošním kvartálu HDP meziročně stouplo pouze o 0,8 procenta.

Blíží se Macronův pád? Prezident je v úzkých, Francii drtí spirála zadlužení

Francie navíc v posledních 30 letech měla jen jednou jedinkrát přebytkový státní rozpočet, i toho si finanční trhy všímají. Zároveň podle portálu Der Standard platí, že Francie je druhou největší ekonomikou eurozóny a má výrazné obchodní vazby na své sousedy. Patří také k hlavním politickým silám v Evropské unii, která momentálně v době globální politické nestability podporuje kupříkladu výrazné zvýšení daňové zátěže pro americké technologické giganty.

Na druhé straně odborníci v příštích dvou letech zatím příliš neočekávají, že by se dluhová krize přelila do unijní sedmadvacítky. „Zatím se zdá, že problémy jsou do značné míry omezené pouze na samotnou Franci, pokud se ovšem tamní situace výrazně nezhorší,“ uzavírá ekonom Friedrich Heinemann.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

Český Steve Jobs, predátor. Nejbližší vzpomínají na Petra Kellnera

Osobnost zesnulého nejbohatšího Čecha Petra Kellnera zůstává léta obestřena tajemstvím. S médii se totiž nikdy moc bavit nechtěl a své soukromí si pečlivě střežil. Vnést trochu světla do jeho příběhu...

Francie se topí v dluzích. Na novou vládu čeká spousta práce, míní experti

Francie má v současné době nejvyšší deficit státního rozpočtu ze všech členských států eurozóny. Pohled na její obrovské zadlužení tak experty začíná znervózňovat. Mimo jiné i kvůli nedostatku...

11. září 2025  16:03

Oracle se veze na vlně AI, i proto je teď zakladatel firmy nejbohatší na světě

Společnost Oracle, dlouhá desetiletí známá především jako výrobce databázového softwaru, se během několika posledních měsíců ocitla na špici boomu umělé inteligence. Poslední oznámený kontrakt...

11. září 2025  14:13

Diamo pod tlakem kvůli heřmanické haldě. Padají žaloby, Ostrava jedná s koksovnami

Společnost Ridera Bohemia podala tento týden žalobu na státní podnik Diamo kvůli poškození dobré pověsti. Jde již o třetí právní spor mezi oběma firmami. První žaloby se týkají neuhrazených závazků...

11. září 2025  13:36

Méně danit práci, více majetek. Experti představili daňovou reformu

Ekonomové z Paq Research, Centra veřejných financí a IDEA při CERGE-EI představili ucelenou daňovou reformu, která by podle nich výrazně zlepšila ekonomickou prosperitu v Česku. Navrhují například...

11. září 2025  12:09

Maďarsko objevilo další ložisko domácí ropy, bude dodávat tisíc barelů denně

Skupina MOL ve spolupráci se společností O&GD oznámila objev nového ropného naleziště u maďarské obce Galgahévíz. Ropu nalezla v hloubce 2 400 metrů. Nový vrt bude tvořit přibližně 4 procenta ropné...

11. září 2025  11:31

Zentiva mění majitele. Za 4,1 miliardy eur ji kupuje americká společnost GTCR

Americká investiční společnosti GTCR kupuje českého výrobce léků Zentiva. Napsal to list Financial Times s odkazem na informované zdroje. Podle nich se GTCR s dosavadním vlastníkem, firmou Advent...

11. září 2025  8:15

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

11. září 2025

Sledujeme tisíce elektráren. Šéf datového centra o transformaci energetiky v Česku

Premium

Proměny české energetiky způsobené novými elektrárnami i toky elektřiny v celé energetické soustavě pomáhá už přes rok řešit Elektroenergetické datové centrum (EDC). „Jsme na začátku a sdílení...

11. září 2025

Cena dřeva v Americe klesá. Je to varovný signál pro celou ekonomiku

Americké pily omezují výrobu dřeva kvůli nejistotě ohledně cel a propadu ve stavebnictví. Dva z největších severoamerických dřevařů minulý týden oznámili, že omezí produkci, a tak se pokusí pokles...

10. září 2025

Praha je obrovská. Kolik stovek tisíc obyvatel by mohla ještě snadno pojmout

V Praze je dost stavebních parcel, aby bylo možné ji zahustit na úroveň, která by poskytla bydlení pro dalších 400 tisíc obyvatel. Z pohledu veřejného financování a udržení místní ekonomiky je...

10. září 2025  19:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Musk už není nejbohatším člověkem světa, předehnal ho vývojářský průkopník

Spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison vystřídal spoluzakladatele automobilky Tesla a dalších firem Elona Muska na postu nejbohatšího člověka...

10. září 2025  17:14,  aktualizováno  18:42

Nešlo o kapitulaci, stáli jsme před volbou katastrofy, řekl Šefčovič o dohodě s USA

Obchodní dohoda se Spojenými státy není kapitulací, jak tvrdí její kritici, ale je evropským rozhodnutím, které upřednostnilo předvídatelnost a stabilitu před nejistotou, eskalací a možnou obchodní...

10. září 2025  18:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.