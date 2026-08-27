Comté, tvrdý sýr vyráběný z nepasterizovaného kravského mléka v pohoří Jura, je nejprodávanějším tradičním sýrem ve Francii. Jeho výroba loni přesáhla 62 000 tun. Vláda ve středu oznámila, že výrobcům tohoto sýra bude povolena dočasná změna přísných pravidel týkajících se pastvy poté, co zemědělci uvedli, že extrémní vedra spálila jejich pastviny a ohrozila produkci, píše britský web The Guardian.
Výrobci sýrů Beaufort a Abondance vyráběných z mléka krav pasených v Alpách rovněž získali kvůli suchu dočasné výjimky z výrobních pravidel. Všechny tři sýry přitom nesou prestižní označení AOP (appellation d’origine protégée), tedy chráněné označení původu, které zaručuje jejich autentičnost a chrání tradiční zemědělské postupy. To znamená, že výrobci musí dodržovat přísná pravidla týkající se toho, kde se jejich zvířata pasou a čím se krmí.
Historické sucho
Sucho, které v červenci postihlo 95 procent pevninské Francie, způsobilo, že pastviny, které jsou obvykle sytě zelené, jsou nyní suché, žluté a holé. Francouzské úřady uvedly, že výrobci sýrů Comté, Beaufort a Abondance mohou dočasně doplnit stravu skotu větším množstvím krmiva a obilí dovezeného z jiných oblastí.
Národní institut pro původ a kvalitu (INAO), který spravuje a prosazuje pravidla týkající se tradiční výroby potravin, sdělil agentuře AFP, že plánuje udělit dočasnou úlevu také výrobcům několika dalších sýrů, včetně reblochonu, cantalu, bleu d’Auvergne a fourme d’Ambert. Sucho je podle institutu historické.
|
Nic podobného jsme nezažili. Předčasná sklizeň otřásá francouzskými vinařstvími
Zdroj národní hrdosti
Četné francouzské sýry jsou zdrojem národní hrdosti a klíčovou součástí identity i místního hospodářství ve venkovských oblastech. „Opravdu už nezbyla žádná tráva k pastvě, tahle tráva je úplně spálená a nemá žádnou hodnotu.“ uvedl Hubert Genty, chovatel dojnic, který vyrábí sýr Neufchâtel v Richemontu v Normandii. Jeho krávy produkují méně mléka, což se následně projeví na výrobě sýrů.
Jeho manželka Angélique, která v mlékárně na farmě ručně vyrábí sýry ve tvaru srdce, uvedla, že v tomto ročním období obvykle vyrobí 600 až 700 sýrů denně, ale nyní se kvůli nízké produkci mléka dostala na 400–450 kusů. „Budeme mít potíže uspokojit poptávku zákazníků,“ dodala.
|
Většina Francie vstoupila do krizového stavu, omezuje spotřebu vody
Zemědělci v mnoha tradičních francouzských sýrařských oblastech varovali před škodami způsobenými suchem a vlnami veder. Jak informoval místní deník La Montagne, přibližně 70 procent výrobců sýru Salers, který nese chráněné označení AOP, muselo kvůli suchu v létě pozastavit výrobu. Výrobci roquefortu rovněž vyzvali k dočasnému uvolnění tradičních pravidel pro pastvu ovcí, poté co mnoho pastvin sežehlo slunce.
Přijdou nouzová opatření
Statistický úřad francouzského ministerstva zemědělství uvedl, že růst na trvalých travních porostech naměřený 10. srpna byl o třetinu nižší než průměr za období 1989–2018. Situace s krmivem byla podle ministerstva na začátku tohoto měsíce velmi zhoršená téměř ve všech regionech.
Očekává se, že ministryně zemědělství Annie Genevardová příští týden uspořádá krizové jednání s místními úřady, než oznámí nouzová opatření pro zemědělce.
Zvláště postižen byl také sektor zeleniny. Francouzský svaz pěstitelů brambor UNPT tento týden varoval před propadem úrody a uvedl, že po pěti po sobě jdoucích vlnách veder a mimořádném nedostatku vody očekává 23procentní pokles letošní sklizně.
|
Vinaři v Bordeaux měli už dříve problémů dost. Teď se k nim přidaly i požáry
V severní oblasti Hauts-de-France, která je klíčovým regionem pro pěstování brambor, zemědělci uvedli, že jsou mnohem menší než obvykle. To vyvolává obavy u místních továren vyrábějících hranolky, bramborové lupínky a zpracované bramborové pyré.
Také výrobci jablečného cideru mají ohledně letošní úrody jablek strach a u mnoha vinařů začala sklizeň hroznů dříve, a to v atmosféře nejistoty ohledně množství vína, které se jim podaří vyprodukovat, uzavřel deník The Guardian.