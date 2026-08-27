Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Francie uvolnila pravidla pro výrobu sýrů. Krávy se kvůli suchu nemají na čem pást

Jan Dvořák
  18:00
comté sýr francie sucho mléko pastva krize výroba

comté sýr francie sucho mléko pastva krize výroba | foto: Profimedia.cz

V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají...
Jelen prochází doutnajícím, spáleným lesem poblíž Saumosu po lesních požárech v...
Dronové záběry zachycují shořelou budovu ve vesnici Le Porge na západu Francie....
Letecký pohled na zásahová vozidla v blízkosti lesního požáru v Lege-Cap-Ferret...
49 fotografií
Vzhledem k tomu, že sucho a opakované vlny veder vysušily pastviny a ohrozily tak živobytí tradičních výrobců sýrů, budou u některých z nejznámějších francouzských sýrů uvolněna jejich přísná výrobní pravidla. Výrobci, kteří produkují sýry Comté, Beaufort a Abondance mohou od nynějška dočasně doplňovat krmivo krav, protože na pastvinách už potrava nezbyla.

Comté, tvrdý sýr vyráběný z nepasterizovaného kravského mléka v pohoří Jura, je nejprodávanějším tradičním sýrem ve Francii. Jeho výroba loni přesáhla 62 000 tun. Vláda ve středu oznámila, že výrobcům tohoto sýra bude povolena dočasná změna přísných pravidel týkajících se pastvy poté, co zemědělci uvedli, že extrémní vedra spálila jejich pastviny a ohrozila produkci, píše britský web The Guardian.

Výrobci sýrů Beaufort a Abondance vyráběných z mléka krav pasených v Alpách rovněž získali kvůli suchu dočasné výjimky z výrobních pravidel. Všechny tři sýry přitom nesou prestižní označení AOP (appellation d’origine protégée), tedy chráněné označení původu, které zaručuje jejich autentičnost a chrání tradiční zemědělské postupy. To znamená, že výrobci musí dodržovat přísná pravidla týkající se toho, kde se jejich zvířata pasou a čím se krmí.

Historické sucho

Sucho, které v červenci postihlo 95 procent pevninské Francie, způsobilo, že pastviny, které jsou obvykle sytě zelené, jsou nyní suché, žluté a holé. Francouzské úřady uvedly, že výrobci sýrů Comté, Beaufort a Abondance mohou dočasně doplnit stravu skotu větším množstvím krmiva a obilí dovezeného z jiných oblastí.

Národní institut pro původ a kvalitu (INAO), který spravuje a prosazuje pravidla týkající se tradiční výroby potravin, sdělil agentuře AFP, že plánuje udělit dočasnou úlevu také výrobcům několika dalších sýrů, včetně reblochonu, cantalu, bleu d’Auvergne a fourme d’Ambert. Sucho je podle institutu historické.

Nic podobného jsme nezažili. Předčasná sklizeň otřásá francouzskými vinařstvími

Zdroj národní hrdosti

Četné francouzské sýry jsou zdrojem národní hrdosti a klíčovou součástí identity i místního hospodářství ve venkovských oblastech. „Opravdu už nezbyla žádná tráva k pastvě, tahle tráva je úplně spálená a nemá žádnou hodnotu.“ uvedl Hubert Genty, chovatel dojnic, který vyrábí sýr Neufchâtel v Richemontu v Normandii. Jeho krávy produkují méně mléka, což se následně projeví na výrobě sýrů.

Jeho manželka Angélique, která v mlékárně na farmě ručně vyrábí sýry ve tvaru srdce, uvedla, že v tomto ročním období obvykle vyrobí 600 až 700 sýrů denně, ale nyní se kvůli nízké produkci mléka dostala na 400–450 kusů. „Budeme mít potíže uspokojit poptávku zákazníků,“ dodala.

Většina Francie vstoupila do krizového stavu, omezuje spotřebu vody

Zemědělci v mnoha tradičních francouzských sýrařských oblastech varovali před škodami způsobenými suchem a vlnami veder. Jak informoval místní deník La Montagne, přibližně 70 procent výrobců sýru Salers, který nese chráněné označení AOP, muselo kvůli suchu v létě pozastavit výrobu. Výrobci roquefortu rovněž vyzvali k dočasnému uvolnění tradičních pravidel pro pastvu ovcí, poté co mnoho pastvin sežehlo slunce.

Přijdou nouzová opatření

Statistický úřad francouzského ministerstva zemědělství uvedl, že růst na trvalých travních porostech naměřený 10. srpna byl o třetinu nižší než průměr za období 1989–2018. Situace s krmivem byla podle ministerstva na začátku tohoto měsíce velmi zhoršená téměř ve všech regionech.

Očekává se, že ministryně zemědělství Annie Genevardová příští týden uspořádá krizové jednání s místními úřady, než oznámí nouzová opatření pro zemědělce.

Zvláště postižen byl také sektor zeleniny. Francouzský svaz pěstitelů brambor UNPT tento týden varoval před propadem úrody a uvedl, že po pěti po sobě jdoucích vlnách veder a mimořádném nedostatku vody očekává 23procentní pokles letošní sklizně.

Vinaři v Bordeaux měli už dříve problémů dost. Teď se k nim přidaly i požáry

V severní oblasti Hauts-de-France, která je klíčovým regionem pro pěstování brambor, zemědělci uvedli, že jsou mnohem menší než obvykle. To vyvolává obavy u místních továren vyrábějících hranolky, bramborové lupínky a zpracované bramborové pyré.

Také výrobci jablečného cideru mají ohledně letošní úrody jablek strach a u mnoha vinařů začala sklizeň hroznů dříve, a to v atmosféře nejistoty ohledně množství vína, které se jim podaří vyprodukovat, uzavřel deník The Guardian.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Šéf Meta Mark Zuckerberg si koupil novogotický zámek z roku 1830 v Irsku

Zakladatel a šéf firmy Meta Mark Zuckerberg koupil zámek v Irsku. Podle listu...

Zakladatel a generální ředitel americké internetové společnosti Meta Mark Zuckerberg koupil na jihovýchodě Irska zámek z první poloviny 19. století. Informoval o tom jeho mluvčí.

Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí

Praha 19.8.2026 Smíchov City. Moderní městská čtvrť Smíchov City vznikající na...

Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...

Volkswagen na prahu katastrofy. Situace je více než kritická, hájí Blume hluboké škrty

Generální ředitel společnosti Volkswagen Oliver Blume

Společnost Volkswagen potřebuje hluboké škrty, aby si udržela konkurenceschopnost. Před zahájením klíčových rozhovorů o plánované restrukturalizaci největšího evropského výrobce vozů to v pátek uvedl...

Polský Budimex se chce s dálnicí D35 blýsknout, hotovo má být dřív

Stavba dálničního úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí (20. srpna 2026)

První silniční zakázka polské společnosti Budimex na českém trhu získává konkrétní obrysy. Ačkoli na dálničním úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí je práce ještě dost, zástupci firmy potvrdili, že...

Zemřel zakladatel kurýrní služby Messenger David Voverka, bylo mu 58 let

Zakladatel české kurýrní služby David Voverka náhle zemřel v sobotu 8. srpna ve...

V sobotu 8. srpna náhle zemřel David Voverka, který v roce 1991 založil první pražskou kurýrní službu Messenger. Bylo mu 58 let. Kurýři Messengeru zásilky doručují v charakteristickém žluto-černém...

Francie uvolnila pravidla pro výrobu sýrů. Krávy se kvůli suchu nemají na čem pást

comté sýr francie sucho mléko pastva krize výroba

Vzhledem k tomu, že sucho a opakované vlny veder vysušily pastviny a ohrozily tak živobytí tradičních výrobců sýrů, budou u některých z nejznámějších francouzských sýrů uvolněna jejich přísná výrobní...

27. srpna 2026

Škoda po pěti letech v ostravské Ekově zdvojnásobila tržby i počet pracovníků

Pracovníci Škody Ekova v Martinově opravují a sestavují kolejová vozidla....

Pět let po napínavém prodeji ostravské Ekovy za 320 milionů korun vykazuje Škoda Transportation v Martinově rekordní čísla a rozptyluje tehdejší obavy. Firma navýšila počet zaměstnanců ze 188 na 350,...

27. srpna 2026  16:20

Startupový zákon investorům přinese daňové úlevy, slibuje Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci po skončení jednání...

Připravovaný startupový zákon má motivovat investory k podpoře začínajících firem daňovými úlevami. Na tiskové konferenci to oznámila ministryně financí Alena Schillerová. Ze základu daní si budou...

27. srpna 2026  16:01

Odlety z Pardubic jsou stále oblíbenější. Letiště míří k rekordnímu počtu cestujících

Na začátku sezony musely cestující k letadlům vozit autobusy, opravovala...

Pardubické letiště míří k rekordu. Po letech, kdy jeho provoz tvrdě zasáhlo uzemnění boeingů i pandemie covidu, se počet cestujících znovu rychle zvyšuje. Vše nasvědčuje tomu, že loňský rekord bude...

27. srpna 2026  15:59

Úroda hroznů bude nižší o desítky procent. Sucho může zasáhnout i sklizeň napřesrok

Jihomoravské vinaře trýzní sucho, kvůli kterému hrozí vadnutí révy. (2025)

Letošní vinobraní komplikují sucho a vysoké teploty. Hrozny jsou menší, někde scvrklé a dozrávají nerovnoměrně. Většina vinařů proto očekává, že sklizeň bude o 20 až 40 procent nižší než dlouhodobý...

27. srpna 2026  15:53

Místo chemoterapie tableta. V USA schválili přelomový lék na rakovinu slinivky

Premium
Balení nového léku na rakovinu slinivky břišní prodávaného pod obchodním názvem...

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil nový lék na rakovinu slinivky břišní. Má podobu tablety a oproti běžné chemoterapii dokáže téměř zdvojnásobit průměrnou dobu přežití...

27. srpna 2026  14:10

Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí

Praha 19.8.2026 Smíchov City. Moderní městská čtvrť Smíchov City vznikající na...

Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...

27. srpna 2026  12:19

Šéf zkrachovalé Moravia Industry dostal podmínku a má zaplatit miliony

ilustrační snímek

Okresní soud v Jeseníku potrestal generálního ředitele zkrachovalé společnosti Moravia Industry Michala Lieba dvouletým vězením s podmíněným odkladem na tři roky. Zároveň musí zaplatit 4,7 milionu...

27. srpna 2026  12:16

Plzeňský Prazdroj zdražuje. Ceny zvedne v průměru o 70 haléřů na půllitr

ilustrační snímek

Plzeňský Prazdroj od 1. října zdraží čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek a některá lahvová piva o 2,6 procenta. V průměru to znamená 70 haléřů na půllitr, cena ležáku Pilsner Urquell se...

27. srpna 2026  11:11

Brněnská DRFG posiluje v Německu. Suntel kupuje 80 procent firmy GP-Projekte

Ilustrační snímek

Investiční skupina DRFG rozšiřuje své podnikání v Německu. Její telekomunikační divize Suntel Group získává 80procentní podíl v německé společnosti GP-Projekte, která se zabývá projektováním a...

27. srpna 2026  9:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Výrobce čipů Nvidia více než zdvojnásobil zisk i tržby, akcie přesto oslabily

Nvidia představila nový čip RTX Spark

Americký výrobce čipů Nvidia ve druhém čtvrtletí více než zdvojnásobil zisk i tržby. Firma v úterý oznámila, že její čistý zisk se meziročně zvýšil o 126 procent na 59,7 miliardy dolarů (přes 1,2...

27. srpna 2026  9:23

Proti kyberšmejdům pomáhá rychlé ověření bankéře. Klienti o tom ale často nevědí

ilustrační snímek

Většina bank na českém trhu nabízí možnost ověřit si, zda klientům volá opravdu bankéř, nebo jde o podvodníka. Stačí mít mobilní bankovnictví, kam automaticky přijde push notifikace. Klienti to však...

27. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.