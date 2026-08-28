Extrémní počasí poškodilo úrodu, pastviny i zásoby vody. Úředníci z ministerstva uvedli, že přibližně 65 procent francouzského území zasáhlo sucho, které se vyskytuje jen jednou za 25 let. Pod běžnou úrovní bylo i šedesát procent zásob podzemní vody.
Průměrná teplota ve Francii dosáhla letos v červenci 24,9 stupně Celsia, což je o 3,8 stupně více než bývá pro tuto sezonu běžné. Překonány byly rekordy z roku 2003 i 1976.
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V několika oblastech už byly zaznamenány ztráty úrody ve výši padesát procent nebo více ve srovnání s průměrem posledních let, přičemž místy dosahují tyto ztráty i 70 až 80 procent.
Očekává se, že produkce kukuřice na zrno klesne o 34 procent a produkce kukuřice na krmivo o 30 procent, zatímco u některých druhů zeleniny, včetně pórku, květáku, česneku, cibule, šalotky a fazolí, se počítá se ztrátami kolem 50 procent. Francouzští pěstitelé rovněž uvedli, že úroda brambor by se mohla kvůli nepříznivému počasí snížit o 23 procent a úroda cukrové řepy o více než pětinu. Zemědělci v některých oblastech pak zcela přišli o úrodu drobného červeného ovoce, jako jsou třešně nebo černý a červený rybíz.
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O závažných dopadech extrémního počasí na zemědělství informovala tento týden i Evropská komise. Největší problémy podle ní hlásí právě Francie, dále jižní Německo, severní a střední Itálie, Rakousko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko a západní Rumunsko.