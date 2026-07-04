Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pokuty za každý výrobek i zákaz reklamy. Francie přitvrdila vůči čínským tržištím

Autor:
  9:00

Aplikace čínských e-shopů Temu a SHEIN. | foto: Reuters

Francie jako první evropská země schválila zákon proti ultrarychlé módě. Firmy jako například Shein a Temu, které rychle produkují velké množství levného zboží, budou muset platit pokuty za každý výrobek. Norma zároveň zakazuje jejich reklamu i propagaci přes influencery.

Zákon, který v pondělí prošel francouzským parlamentem, omezí environmentální dopady masové produkce levného oblečení a zároveň bude regulovat rychlý nástup čínských internetových obchodních platforem v Evropě. V hledáčku jsou především společnosti jako Shein, ale také tržiště typu Temu, která si ve Francii získala zákazníky svými nízkými cenami a širokou nabídkou trendového zboží.

Jak někdo může koupit levnou věc, která vydrží dvě praní? říká šéfka české textilky

Úřady budou moct podle nových pravidel posoudit, zda firma spadá do kategorie ultrarychlé módy. Rozhodující má být mimo jiné množství nově uváděných produktů, rychlost jejich obměny a také cena, která je výrazně nižší než případná oprava zboží. Podnikům, které definici naplní, může být už letos uložena sankce až šest eur za kus (téměř 150 korun). Do roku 2030 se horní hranice zvýší na deset eur za výrobek (necelých 250 korun).

První případ z mnoha?

Francouzští politici tvrdí, že nejde jen o ekologii, ale také o ochranu domácího odvětví, které se s tlakem levných dovozů vyrovnává stále obtížněji. „Rychlá móda oslabuje francouzský textilní průmysl,“ řekl před hlasováním socialistický senátor Michaël Weber.

Shein označení ultrarychlé módy odmítá. Tvrdí, že nejprve vyrábí jen malé série a další kusy doplňuje až podle zájmu zákazníků. Podle firmy tak nevznikají zbytečně velké zásoby. Temu se zase prezentuje jako online tržiště propojující zákazníky přímo s výrobci, což má vysvětlovat jeho nízké ceny.

Znečištěná voda, půda i vzduch. Rychlá móda je zdrojem radosti i zkázy

Francie je první evropskou zemí, která přijala zákon mířící přímo na tento typ módního byznysu. Podobné kroky se ale řeší i jinde v Evropě. I v Itálii se mluví o nových podobných pravidlech pro hodnocení oblečení a poplatcích za levné zásilky mimo EU.

Na přísnější unijní pravidla tlačí také Německo, které se minulý týden připojilo k Francii a Nizozemsku. „Výroba levného jednorázového oblečení již nemůže být konkurenční výhodou,“ uvedl Jochen Flasbarth, státní tajemník německého ministerstva životního prostředí.

Vzestupy a pády Sheinu ve Francii

Tlak na Shein ve Francii roste už delší dobu i kvůli snaze rozšířit svou přítomnost mimo internet. Loni v listopadu otevřel svou první stálou prodejnu v pařížském obchodním domě BHV Marais. Událost přilákala dlouhé fronty zákazníků, ale zároveň i protestující odpůrce značky.

Ve stejný den se francouzská vláda pokusila pozastavit provoz webu Shein poté, co úřady na platformě objevily nabídky dětsky vypadajících sexuálních panen a zbraní od prodejců třetích stran. Soudy později žádost odmítly. Shein uvedl, že sporné položky odstranil a prodej externích obchodníků ve Francii dočasně pozastavil.

Fast fashion – potěšení, které má příliš vysokou cenu

Začátkem tohoto měsíce navíc BHV Marais oznámil, že spolupráci se Sheinem ukončí. Nové vedení obchodního domu označilo partnerství za strategickou chybu. Shein naopak tvrdí, že šlo od počátku o časově omezený pilotní projekt, který do obchodu přivedl výrazný počet zákazníků.

Zákonodárci přitom při přípravě normy řešili, jak pravidla nastavit tak, aby zasáhla především model extrémně rychlé a levné produkce, ale nedopadla plošně na evropské řetězce jako Zara, H&M nebo Mango. Ty sice také patří do širší kategorie fast fashion, jejich výrobní a prodejní cykly jsou však podle francouzských politiků obvykle pomalejší než u platforem, na které nová úprava míří.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Vlastní tenisky má už i Plzeňský Prazdroj. Uvedl na trh limitovanou kolekci baťovek

Baťovky Pilsner Urquell ušila společnost Baťa ve svém českém závodě v Dolním...

Nejslavnější česká pivovarnická značka pro své fanoušky ušila limitovanou kolekci vlastních tenisek. Kožené ručně vyráběné boty vznikly ve spolupráci se zlínskou společností Baťa. Design odkazuje na...

Stovky lidí uvázly v Německu na hodiny ve vlaku. Uvnitř bylo až 50 stupňů

Vlak Českých drah. Ilustrační foto.

Vlak se zhruba 630 cestujícími a bez fungující klimatizace zůstal stát v braniborském okrese Prignitz na severu Německa. Souprava na trase z Hamburku do Prahy se ocitla bez přívodu elektřiny kvůli...

Jak jsou otevřené obchody 5. a 6. července? Tyto svátky matou nejvíce

ilustrační snímek

Červencové státní svátky letos připadají na neděli a pondělí, postarají se tak i o prodloužený víkend. Jakou otevírací dobu budou mít obchody na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5....

Další problém pro uvázlé tankery. Jejich trupy pokryli korýši, čeká je drahé čištění

Svijonožci (latinsky Cirripedia) jsou mořští korýši, kteří se přichytávají na...

Vilejši, řasy i další mořské organismy. Stovky tankerů, které kvůli válce na Blízkém východě zůstaly několik měsíců stát v Perském zálivu, nyní řeší další problém. Jejich trupy totiž obsadili...

Porsche chystá přesun výroby ze Slovenska. Zaměstnanci musí kývnout na nižší mzdy

Nová linka na výrobu modelu Porsche Cayenne v bratislavském závodě Volkswagen...

Německý výrobce luxusních sportovních vozů Porsche ze skupiny Volkswagen (VW) plánuje přesunout výrobu modelu Cayenne ze závodu VW v Bratislavě do svého závodu v německém Lipsku. Informoval o tom v...

Pokuty za každý výrobek i zákaz reklamy. Francie přitvrdila vůči čínským tržištím

Aplikace čínských e-shopů Temu a SHEIN.

Francie jako první evropská země schválila zákon proti ultrarychlé módě. Firmy jako například Shein a Temu, které rychle produkují velké množství levného zboží, budou muset platit pokuty za každý...

4. července 2026

Tuzemské dovolenkáře láká nejvíc jih Čech i Moravy. Je jich výrazně víc než loni

Zámek Lednice

Nejpopulárnější kraje na trávení tuzemské dovolené jsou Jihočeský a Jihomoravský. Vyplývá to z průzkum agentury CzechTourism. Regionální premianti nabízejí všestranné možnosti aktivního i pasivního...

4. července 2026

Místo baterek armádní hub. Na letiště v Líních mohou létat i obří nákladního stroje

Premium
Ředitel LOM Praha Jiří Protiva

Důležité místo pro logistické operace české armády, kde mohou přistávat letadla do velikosti čtyřmotorového nákladního stroje Hercules. Po ukončení plánů na gigafactory pro výrobu baterií do...

4. července 2026

Válka jim změnila život. Tisíce námořníků stále čekají na návrat domů

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. června 2026)

Válka na Blízkém východě výrazně zkomplikovala život tisícům námořníků. Přestože se Spojené státy a Írán v červnu dohodly na příměří a částečném obnovení plavby Hormuzským průlivem, přibližně osm...

3. července 2026

Cestující nejsou pokusní králíci. Dopravce i úřady žádají odložení nového systému

Automatizované kiosky systému EES v Eurotunelu v jihovýchodní Anglii. Nový...

Evropská letiště se mohou letos během léta potýkat s výraznými komplikacemi. Dopravce Ryanair varuje, že nové hraniční kontroly s ověřováním otisků prstů vytvářejí dlouhé fronty, kvůli nimž...

3. července 2026

V San Francisku dezinfikují výletní loď s podezřením na novovirus. Nakazilo se sto lidí

Výletní loď Ruby Princess zakotvená v přístavu v San Francisku (20. května 2025)

Více než stovka cestujících na americké výletní lodi Ruby Princess onemocněla pravděpodobně norovirem. Plavidlo společnosti Princess Cruises právě kotví v San Francisku kvůli dezinfekci. Stejná loď...

3. července 2026  15:51

V Blansku ladí turbínu pro přeměnu Orlíku. Co umí technologie za osm miliard?

Firma Litostroj Engineering Blansko vyrobí vodní elektrárnu na Orlíku, kde tak...

Na přehradě Orlík vznikne do roku 2033 třetí největší přečerpávací elektrárna v České republice. Technologie pro výjimečný projekt testuje firma Litostroj Engineering ve své unikátní hydraulické...

3. července 2026  14:28

Indie využívá ruskou krizi. Levně odtud kupuje ropu, Moskvě zpět prodává benzin

Rafinerie ropy v Guwahati, kterou provozuje společnost Indian Oil Corporation....

Ruská palivová krize vytvořila pro Indii výhodný obchodní cyklus. Tamní rafinerie nakupují ruskou ropu Urals se slevou, zpracovávají ji na pohonné hmoty a část benzinu pak nyní míří zpět do Ruska,...

3. července 2026  13:25

Novela stavebního zákona může přinést procento HDP navíc, říká exguvernér ČNB

Miroslav Singer

Exguvernér České národní banky Miroslav Singer poskytl iDNES.cz stručný rozhovor k novele stavebního zákona. Poslanci k ní v pátek zahajují závěrečné jednání. Novela má podle předkladatelů zrychlit a...

3. července 2026  12:13

Vzdávám to, je to šílenství. Francouzi vzali útokem prodejny s klimatizacemi v akci

Supermarket Lidl ve francouzském Béziers (21. března 2016) (ilustrační snímek)

Ve čtvrtek musela před několika supermarkety v okolí Paříže zasahovat policie. Shromáždily se tam totiž davy lidí, kteří si v diskontních prodejnách chtěli pořídit cenově dostupné klimatizační...

3. července 2026  11:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Extrémní sleva a poslední kus skladem? Na to podvodníci čekají, říká expert

ilustrační snímek

Stačí jeden unáhlený klik a člověk může přijít o celoživotní úspory. Proč podvodníci útočí hlavně na emoce, jak fungují falešní bankéři a proč jsou online podvody čím dál profesionálnější? V...

3. července 2026

Konec švarcsystému, nebo jeho legalizace? Blíží se nová pravidla pro externisty

Premium
ilustrační snímek

Návrh nového zákona o platformové práci možná přinese největší zásah do tuzemského pracovního práva za poslední dekády. Legislativa, která má začít platit už na přelomu tohoto roku, vyvolala...

3. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.