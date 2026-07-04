Zákon, který v pondělí prošel francouzským parlamentem, omezí environmentální dopady masové produkce levného oblečení a zároveň bude regulovat rychlý nástup čínských internetových obchodních platforem v Evropě. V hledáčku jsou především společnosti jako Shein, ale také tržiště typu Temu, která si ve Francii získala zákazníky svými nízkými cenami a širokou nabídkou trendového zboží.
|
Jak někdo může koupit levnou věc, která vydrží dvě praní? říká šéfka české textilky
Úřady budou moct podle nových pravidel posoudit, zda firma spadá do kategorie ultrarychlé módy. Rozhodující má být mimo jiné množství nově uváděných produktů, rychlost jejich obměny a také cena, která je výrazně nižší než případná oprava zboží. Podnikům, které definici naplní, může být už letos uložena sankce až šest eur za kus (téměř 150 korun). Do roku 2030 se horní hranice zvýší na deset eur za výrobek (necelých 250 korun).
První případ z mnoha?
Francouzští politici tvrdí, že nejde jen o ekologii, ale také o ochranu domácího odvětví, které se s tlakem levných dovozů vyrovnává stále obtížněji. „Rychlá móda oslabuje francouzský textilní průmysl,“ řekl před hlasováním socialistický senátor Michaël Weber.
Shein označení ultrarychlé módy odmítá. Tvrdí, že nejprve vyrábí jen malé série a další kusy doplňuje až podle zájmu zákazníků. Podle firmy tak nevznikají zbytečně velké zásoby. Temu se zase prezentuje jako online tržiště propojující zákazníky přímo s výrobci, což má vysvětlovat jeho nízké ceny.
|
Znečištěná voda, půda i vzduch. Rychlá móda je zdrojem radosti i zkázy
Francie je první evropskou zemí, která přijala zákon mířící přímo na tento typ módního byznysu. Podobné kroky se ale řeší i jinde v Evropě. I v Itálii se mluví o nových podobných pravidlech pro hodnocení oblečení a poplatcích za levné zásilky mimo EU.
Na přísnější unijní pravidla tlačí také Německo, které se minulý týden připojilo k Francii a Nizozemsku. „Výroba levného jednorázového oblečení již nemůže být konkurenční výhodou,“ uvedl Jochen Flasbarth, státní tajemník německého ministerstva životního prostředí.
Vzestupy a pády Sheinu ve Francii
Tlak na Shein ve Francii roste už delší dobu i kvůli snaze rozšířit svou přítomnost mimo internet. Loni v listopadu otevřel svou první stálou prodejnu v pařížském obchodním domě BHV Marais. Událost přilákala dlouhé fronty zákazníků, ale zároveň i protestující odpůrce značky.
Ve stejný den se francouzská vláda pokusila pozastavit provoz webu Shein poté, co úřady na platformě objevily nabídky dětsky vypadajících sexuálních panen a zbraní od prodejců třetích stran. Soudy později žádost odmítly. Shein uvedl, že sporné položky odstranil a prodej externích obchodníků ve Francii dočasně pozastavil.
|
Fast fashion – potěšení, které má příliš vysokou cenu
Začátkem tohoto měsíce navíc BHV Marais oznámil, že spolupráci se Sheinem ukončí. Nové vedení obchodního domu označilo partnerství za strategickou chybu. Shein naopak tvrdí, že šlo od počátku o časově omezený pilotní projekt, který do obchodu přivedl výrazný počet zákazníků.
Zákonodárci přitom při přípravě normy řešili, jak pravidla nastavit tak, aby zasáhla především model extrémně rychlé a levné produkce, ale nedopadla plošně na evropské řetězce jako Zara, H&M nebo Mango. Ty sice také patří do širší kategorie fast fashion, jejich výrobní a prodejní cykly jsou však podle francouzských politiků obvykle pomalejší než u platforem, na které nová úprava míří.