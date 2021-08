Paříž je tavicí kotlík gastronomických startupů. Stát do nich vkládá miliardy

Značný vliv na současný rozmach francouzských gastronomických startupů mají takzvané podnikatelské inkubátory. Jsou to instituce, které pomáhají nově vznikajícím firmám v době, kdy jsou nejzranitelnější. Tedy na úplném počátku podnikání. Jedním z takových je i francouzský inkubátor Smart Food Paris, který ve Francii pomohl v oblasti gastronomie vybudovat už více než devět desítek firem.

Smart Food Paris funguje jako inovativní gastronomická platforma, která má za cíl posunout úroveň produkce, konzumace i odpadového hospodářství francouzské kuchyně na zcela novou úroveň. Propojuje nově vznikající startupy s výrobci a producenty tak, aby byl jejich kontakt a komunikace co nejtěsnější, zahrnuje v sobě jak urbanistický rozvoj, tak i nejnovější digitální technologie. Jejím cílem je do budoucna co nejvíce změnit dosud zažité, ale nadále jen stěží udržitelné gastronomické vzorce vládnoucí francouzské gastronomii.

V rámci tohoto inkubátoru aktuálně působí například i podnikatelky Irina Buravcovová a Natalia Afanasjevová. Obě se snaží vyrábět a prodávat speciální lízátka, která napodobují známá umělecká díla. „Chceme, aby naše umění bylo originální. Dospělí se pak díky našim lízátkům mohou stát znovu dětmi,“ řekla Irina Buravcovová pro portál Deutsche Welle. Jejich lízátka chtějí zákazníky zaujmout i díky speciálním příchutím.

Inkubátor Smart Food Paris poskytuje nově vzniklým společnostem profesionální pomoc. Podnikatelé se účastní nejrůznějších setkání i workshopů. Učí se, jak správně nastavit obchodní plán či marketingovou strategii a také získávají v oblasti byznysu přístup k důležitým kontaktům.

Inkubátor Smart Food Paris se může pochlubit zajímavými obchodními úspěchy. Jen méně než deset procent firem, které jím prošly, na trhu neuspělo. V poslední době se prosadily například startupy s jedlým nádobím nebo výrobou potravin na bázi hmyzu nebo rostlinných bílkovin.



„Největší výhodou podnikatelského inkubátoru je, že jste obklopen dalšími 25 až 30 startupy ze stejného byznysového prostředí, od nichž se toho můžete hodně naučit,“ okomentoval pro portál DW přednosti inkubátorů Antoine Gillain, který v loňském roce založil startup BUBBLe iT! Ten si dal například za cíl vyrábět a prodávat perlivé nápoje z kohoutkové vody bez použití jakýchkoli dalších zařízení a zcela se zbavit plastových láhví.

Macron je in

Francie v čele s prezidentem Emmanuelem Macronem podobné podnikatelské aktivity vehementně podporuje. V letech 2019 až 2022 země podpořila a podpoří začínající technologické společnosti téměř šesti miliardami dolarů, v přepočtu asi 130 miliard korun. Francouzský prezident totiž usiluje o to, aby se z Francie stala zároveň jedna z největších technologických velmocí v Evropě.



Pařížské startupy však mohou těžit i z faktu, že pro svůj výzkum využívají řadu tamějších výzkumných ústavů. Jedním z příkladů je i podnikatel Nour Akbaraly, jenž před čtyřmi lety založil firmu na výrobu veganských sýrů.

Nejprve musel experimentovat s vědeckými postupy, aby našel správný proces fermentace a zrání sýrů. Právě v této snaze mu při rozjezdu podnikání značně pomohla jedna z pařížských potravinářských laboratoří.

„Vědecká laboratoř mi umožnila experimentovat a podnikatelský inkubátor Smart Food Paris mi následně pomohl mou firmu propojit s maloobchodníky a dalšími partnery,“ řekl Nour Akbaraly portálu DW. Výrobou veganského sýra v loňském roce utržil za loňský rok více než dva miliony eur, tedy asi 50 milionů korun. Jeho výrobky jsou nyní k mání v některých obchodech i pekárnách po celé Francii i Německu. Mladý podnikatel chce v dalších letech expandovat dál.

Podle vládní agentury Choose Paris Region se Francie v roce 2019 stala po Velké Británii druhým největším investorem do potravinářských technologií v celé Evropě, do startupů země vložila kolem 700 milionů dolarů, to je je v přepočtu téměř 15 miliard korun.