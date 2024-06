Zametají bídu pod koberec. Paříž stěhuje bezdomovce, město svádí vinu na stát

Mezi přesunutými osobami jsou jak žadatelé o azyl, tak i rodiny a děti, které se již ocitly v nejisté situaci, uvedl ve své zprávě k akci úřadů spolek Le Revers de la Médaille (Rub medaile) zastupující devět desítek občanských sdružení ve městě. Zpráva rovněž upozorňuje, že policie zasahuje i proti sexuálním pracovnicím i drogově závislým a vyřazuje tyto jedince z jejich obvyklých sítí, v nichž mohou získat důležitou zdravotní péči a podporu.

„Přestože tyto tendence existují již řadu let, mnoho ukazatelů nás vede k přesvědčení, že olympijské hry působí jako akcelerátor,“ uzavírá zpráva organizace Le Revers de la Médaille.

Bída pod kobercem

Paul Alauzy, koordinátor zdravotního monitoringu v organizaci Lékaři světa, obvinil úřady ze sociální čistky nejchudších obyvatel města. Paříž se podle něj pro olympijské hry chce ukázat v co nejlepším světle. Lidi úřady svážejí do dočasných regionálních center zřízených v loňském roce jako krátkodobé řešení problému. „Zametají bídu pod koberec. Kdyby šlo skutečně o důstojné řešení problému, lidé by se prali o to, aby se do autobusů dostali. Ale oni to nedělají. Znemožňujeme žít těmto lidem i těm, kteří je podporují,“ uvedl Alauzy.

Podle organizace Le Revers de la Médaille je pro dlouhodobé řešení situace lidí bez domova zapotřebí nejméně 7 000 domů jen v regionu Île-de-France. „Čistky jsou založené na dvojím přístupu: nežádoucí lidé se díky nim rozptýlí, aby se zabránilo vzniku osad, které by byly až příliš na očích. Z pařížské aglomerace zároveň zmizí ti, kteří jsou ve velmi nejisté situaci a kterým nezbývá než obývat veřejný prostor,“ uvedla organizace.

Starostka Paříže Anne Hidalgová kroky brání. Informovala, že radnice již v minulosti žádala vládu zodpovědnou za nouzové bydlení, aby předložila funkční plán na ubytování přibližně 3 600 lidí žijících na ulicích hlavního města již před několika lety. Loni trvala na tom, že nikdo nebude nucen opustit město.

„Nelíbí se mi, že zodpovědnost se přenáší na město, protože to není naše úloha ani zodpovědnost. My už teď při hledání nouzového ubytování pro zranitelné osoby činíme mnoho nad rámec našich vlastních povinností,“ ospravedlnila Hidalgová.

Děláme, co můžeme

Bývalý francouzský ragbista a nyní náměstek primátora zodpovědný za olympijské hry Pierre Rabadan na dubnové tiskové konferenci prohlásil, že problém je počet bezdomovců žijících v pařížských ulicích jako takových, a nikoliv hry. Uvedl, že počet lidí, jimž hrozí přesun z centrální bezpečnostní zóny, představuje méně než 10 procent těch, kteří každou noc spí v pařížských ulicích.

„Nerozhořčujte se kvůli tomu, že lidi stěhují pryč kvůli olympijským hrám, zamyslete se nad tím, že každou noc spí na ulici v Paříži 3 600 lidí. Určitě bychom pro ně měli být schopni najít důstojné ubytování,“ uvedl.

Léa Filocheová, náměstkyně primátora zodpovědná za solidaritu, nouzové bydlení a ochranu uprchlíků, uvedla, že kroky nejsou problém olympijských her, vinu také připsala vládě. „Za nouzové bydlení je zodpovědný stát,“ řekla. Uvedla, že o tom, jak tento problém řešit během olympiády, jednala se zástupci vlády více než rok. Podle ní vláda nejprve slíbila 400 míst, pak 200, teď je to na 80 místech.

„Přišli jsme s plánem na vytvoření 1 000 urgentních míst; oni nám řekli, že nemají peníze. Děláme, co můžeme, ale systém je na hranici možností,“ uzavřela pro The Guardian.