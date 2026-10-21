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Francie neví, co ji ještě čeká. Rozpočtová krize, kvůli které se bouří, teprve začala

Rémy Vlachos
  18:00
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O víkendu francouzské ulice hořely a vře to dál i v parlamentu. Důvodem je vládní balíček úsporných opatření za zhruba pět desítek miliard eur, který má dostat rozpočtový deficit pod kontrolu. Škrty, které původně vyhnaly tisíce lidí do ulic a paralyzují zemi, jsou nicméně i tak příliš malé na to, aby Francii před dluhovou pastí vůbec zachránily.

Zatímco se politická debata smršťuje podle agentury Reuters na hádky o jednotlivé resorty, skutečná makroekonomická hrozba leží v samotné obsluze nahromaděného dluhu.

Francouzský veřejný dluh již překročil astronomickou hranici 3,6 bilionu eur, přes 87 bilionů Kč, a podle vládních predikcí nekompromisně směřuje k téměř 120 procentům hrubého domácího produktu v roce 2026.

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Ekonomové varují před takzvaným efektem sněhové koule. Kvůli tomu, že výnosy z francouzských desetiletých dluhopisů překročily například podle deníku Le Monde hranici pěti procent, se Francie dostala do situace, kdy si na finančních trzích půjčuje dráže než Itálie či Španělsko.

Ani cent z dluhu

Samotné placení úroků se tak stává nejrychleji rostoucí a jednou z vůbec největších položek státního rozpočtu. Stát v podstatě pálí desítky miliard eur ročně jen na to, aby uspokojil věřitele, aniž by splatil jediný eurocent ze samotného dluhu.

V této realitě působí škrt premiéra Sébastiena Lecornua jako pouhé kosmetické cvičení. Nezávislá Rada pro ekonomickou analýzu (CAE) spočítala, že k trvalému otočení dluhové trajektorie do roku 2032 potřebuje země strukturální úspory ve výši minimálně 125 miliard eur.

Číselný šok: jde to vůbec splatit?

Podle oficiálních vládních prognóz zaplatí Francie v roce 2027 na pouhých úrocích z dluhu 73 miliard eur.

Pro srovnání: v roce 2026 to bylo 62,6 miliardy eur. Tento masivní meziroční skok znamená, že podstatná část z nově vybojovaných 43 až 54 miliard eur škrtů padne okamžitě jen na úroky bankám a investorům, aniž by se snížil samotný dluh.

Jak systém funguje? Státy své dluhy ve skutečnosti nikdy nesplácejí jako běžný občan hypotéku – pouze je neustále „rolují“ před sebou.

V roce 2027 musí Francie vydat nové dluhopisy v rekordní hodnotě 340 až 380 miliard eur, aby vyplatila investory, jimž končí splatnost těch starých.

Jenže levné dluhopisy z let 2020–22 s nulovým úrokem nyní musí nahradit novými, u nichž trhy kvůli politickému chaosu a inflaci požadují úrok překračující pět procent.

Francie v příštích letech zaplatí na samotných úrocích z dluhu přes 70 miliard eur ročně, přičemž tyto náklady prudce rostou z důvodu nutnosti refinancovat starší dluhopisy za současné vyšší tržní sazby.

Celkový objem peněz, které si země musí na finančních trzích nově půjčit k pokrytí deficitu a splacení splatných závazků, dosáhne v nejbližším roce rekordních 340 až 380 miliard eur, uvádí francouzská státní dluhová agentura Agence France Trésor (AFT).

Aby toho nebylo málo, premiér musel pro schválení rozpočtu v roztříštěném parlamentu opozici obětovat pozastavení Macronovy vlajkové penzijní reformy – tedy jediného hmatatelného opatření, které mělo v příštích dekádách generovat trvalé systémové úspory.

Alternativa Le Penové

Do rozpočtového vakua se se svým vlastním receptem hlásí jasná favoritka prezidentských voleb v příštím roce Marine Le Penová a její Národní sdružení (RN). Její ekonomický program prošel zásadním obratem a na papíře nabízí přesně to, po čem ekonomové volají – čisté úspory ve výši 140 miliard eur do roku 2032 a zavedení ústavního stropu pro deficit, o kterém by rozhodovali občané v referendu.

Analytici z finančních trhů a ratingových agentur však před jejím plánem varují jako před nebezpečnou politickou fikcí, která by zemi uvrhla do ještě hlubší krize. Le Penová totiž chce podstatnou část ze 140 miliard získat seškrtáním francouzského příspěvku do rozpočtu Evropské unie – ze současných zhruba 25 miliard eur na pouhých pět miliard, s prvním řezem o 11 miliard už v roce 2027.

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Francie je přitom s ročním příjmem 9,4 miliardy eur největším příjemcem evropských zemědělských dotací. Jednostranné porušení unijních smluv by vedlo k okamžitému zablokování těchto peněz, ochromení francouzského agrosektoru a právnímu chaosu.

Plán Le Penové sice slibuje obří úspory, ale zároveň garantuje masivní daňové úlevy pro obyvatele a firmy v hodnotě minimálně 30 miliard eur. Podle ekonomů by tyto daňové škrty okamžitě vymazaly podstatnou část deklarovaných úspor, čímž by se příjmová strana rozpočtu zhroutila.

Další masivní škrty

Agresivní seškrtání výdajů bez zásahu do klíčových sociálních systémů, které Le Penová odmítá krátit, je nemožné. Masivní a plošné rozpočtové škrty by podle bankovních analytiků udusily domácí spotřebu a uvrhly zemi do těžké ekonomické recese, což by paradoxně daňové příjmy státu ještě snížilo a dluhový poměr vůči padajícímu HDP naopak opticky zvýšilo.

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Realitou, kterou francouzská vláda před bouřící se veřejností raději nahlas nevyslovuje, je časový rozměr současné krize. Lecornuův balíček je totiž opatřením na pouhý jeden jediný rok. Je to jednorázová finanční injekce, která má stabilizovat rozpočet pro nadcházející rok 2027. Pokud má Francie myslet svůj návrat k unijním pravidlům do roku 2029 vážně, bude muset v letech 2028 a 2029 provést další masivní škrty v minimální hodnotě 70 až 80 miliard eur.

Ekonomové se shodují, že Francie bude muset začít sekat výdaje tam, kde to bolí nejvíce: v doposud nedotknutelném zdravotnictví, v podpoře v nezaměstnanosti a v plošných sociálních dávkách.

Francie se tak ocitla v pasti mezi neúčinným vládním minimalismem a nerealistickým populismem opozice. Mezitím investoři hromadně stahují kapitál z francouzských bank jako Société Générale či BNP Paribas a akciový index CAC 40 vykazuje nejhorší výsledky v Evropě.

Účet vystaví již v pátek renomovaná ratingová agentura Moody’s, která má v plánu přezkoumat úvěrovou známku Francie. Vzhledem k tomu, že u aktuálního ratingu Aa3 drží agentura negativní výhled, finanční svět považuje další potupné snížení ratingu za téměř hotovou věc.

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