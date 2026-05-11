Podle Elysejského paláce zahrnují francouzské investice příspěvky firem, nadací a investičních fondů, ale také projekty rozvojových institucí. Celková suma se vztahuje na různé formy investic, včetně přímých investic, majetkových účastí i partnerství.
Největší část peněz podle Macrona podpoří energetickou transformaci, digitální technologie a umělou inteligenci. Investice podpoří také například zemědělství, zdravotnictví, průmysl a bankovní a finanční sektor.
Macron uvedl, že tyto investice vytvoří více než 250 tisíc pracovních míst ve Francii i v Africe. Výsledek označil za konkrétní krok k proměně vztahů mezi Francií a africkými zeměmi.
Podle deníku Le Monde se jednání v Nairobi odehrává na pozadí téměř desetiletí komplikovaných vztahů mezi Francií a částí frankofonní Afriky. Macron se během svých dvou mandátů snažil tyto vztahy předefinovat, ale jeho úsilí opakovaně komplikovala řada krizí, zejména v oblasti Sahelu, píše Le Monde. Po vojenských převratech v Mali, Nigeru a Burkina Fasu mezi lety 2020 a 2023 musely francouzské jednotky tyto země opustit, což otevřelo prostor pro vstup dalších aktérů, zejména Ruska, ale také Číny či Turecka.
Francie tak podle listu přišla o klíčovou část svého tradičního vlivu v bývalých koloniích a zároveň čelila rostoucí kritice od afrických států i veřejnosti. Macron se proto stále více zaměřuje na anglofonní a ekonomicky dynamický východ Afriky, kde historická koloniální zátěž není tak silná. Právě Keňa je v tomto kontextu vnímána jako symbol ekonomicky úspěšné Afriky.
Podle AFP Macron prohlásil, že Afrika potřebuje spíše investice než rozvojovou pomoc, kterou už Evropa nedokáže poskytovat v dostatečném objemu. Jednání v Nairobi, které pokračuje ještě v úterý, se zaměřuje na obchod, mládež a sport.