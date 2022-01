Francie si došlápla na Facebook a Google. Uložila jim pokuty za cookies

Úřad CNIL, který ve Francii dohlíží na ochranu osobních údajů, zároveň uvedl, že ukládá dodatečnou pokutu 100 tisíc eur za každý den prodlení, informovala agentura Reuters.

„CNIL zjistil, že webové stránky facebook.com, google.fr a youtube.com neumožňují odmítnout soubory cookie tak snadno, jako je přijmout,“ uvedl úřad.

Cookies běžně slouží k rozlišování uživatelů, ukládají se do nich například uživatelské předvolby. Jako cookie se označuje malé množství dat, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě stejného webu prohlížeč tato data posílá zpět serveru, což pak zlepšuje načítání dat a pomáhá uživateli například zrychlit práci s internetem.

Loni v červenci francouzský úřad pro hospodářskou soutěž vyměřil Googlu pokutu půl miliardy eur (tehdy 12,8 miliardy korun) za nerespektování dohod uzavřených s vydavateli zpravodajství. V září Google oznámil, že se odvolá.

Tentýž úřad vyměřil Googlu loni v červnu pokutu 220 milionů eur (tehdy 5,6 miliardy korun) za to, že při prodeji reklamy upřednostňoval své vlastní produkty před klientskými, a zneužíval tak svého postavení na trhu online reklamy.

Předloni francouzský úřad pro ochranu osobních údajů CNIL vyměřil Googlu pokutu 100 milionů eur (tehdy 2,6 miliardy korun) za porušení pravidel pro sledování internetové reklamy a pokutu 150 milionů eur (tehdy 3,8 miliardy korun) dostal Google ve Francii i v prosinci 2019. Tehdy to bylo za nejasnosti kolem reklamy na stránkách jeho služby Google Ads.

V září 2019 se Google dohodl s francouzskými úřady, že zaplatí téměř jednu miliardu eur (tehdy 25,6 miliardy korun), aby urovnal vyšetřování týkající se podezření z daňových podvodů. Pokuta tvořila polovinu této částky, zbytek bylo doplacení daní.

Pokuty Googlu

Již dříve Evropská komise vyměřila společnosti Google vysoké pokuty. Nejvyšší v hodnotě 4,34 miliardy eur v červenci 2018, a to za zneužití dominantního postavení na trhu u jejího operačního systému Android pro mobilní telefony. Google podle komise od roku 2011 omezoval výrobce zařízení, která Android využívala. Google se však odvolal.

Nejen ve Francii, ale také v dalších zemích zaplatila společnost Google nemalé finanční obnosy. V Belgii za neodstranění internetových odkazů, které mohou poškodit jednotlivce, uložily tamní úřady v červenci 2020 Googlu pokutu 600 tisíc eur (15,3 milionu korun).

Smazání takových odkazů ukládá zákon EU, který lidem přiznává v internetovém prostředí „právo být zapomenut“. Soudní dvůr EU v roce 2014 rozhodl, že lidé mají právo žádat odstranění dat, pokud jsou zastaralá, nepravdivá nebo pokud se jich osobně dotýkají.

V Itálii dostal Google loni v květnu pokutu 102 milionů eur (2,6 miliardy korun) za zneužívání svého dominantního postavení na trhu. Antimonopolní úřad oznámil, že Google k tomu využívá svého operačního systému Android a on-line obchodu s aplikacemi Google Play.

V listopadu italský antimonopolní úřad vyměřil americkým technologickým společnostem Apple a Google pokuty kvůli agresivním postupům v souvislosti s komerčním využíváním údajů o uživatelích. Každý z podniků má podle úřadu zaplatit deset milionů eur (256 milionů korun).

Německý úřad na ochranu informací vyměřil v dubnu 2013 Googlu pokutu 145 tisíc eur (zhruba čtyři miliony korun) za shromažďování údajů z nezabezpečených bezdrátových sítí. Úřad uvedl, že mohl vyměřit pokutu maximálně 150 tisíc eur.

Loni v září dostal Google od jihokorejského antimonopolního úřadu (KFTC) pokutu 207 miliard wonů (3,8 miliardy korun) za zneužití dominantního postavení na trhu s operačním systémem pro mobilní přístroje. Google oznámil, že se odvolá.

Moskevský soud vyměřil v prosinci 2020 Googlu pokutu tři miliony rublů (skoro 900 tisíc korun) za to, že firma neodstranila z výsledků vyhledávání obsah, který je v Rusku zakázán. Byla to čtvrtá pokuta, kterou Google v Rusku dostal za to, že odmítá filtrovat výsledky vyhledávání, jak to žádá ruský cenzurní úřad Roskomnadzor.

Od roku 2018 Google dostal až do prosince 2020 tři pokuty v celkové výši 2,7 milionu rublů (přes 790 tisíc korun), které zaplatil. Další pokuty v celkové výši 9,5 milionu rublů (2,7 milionu korun) dostal Google v Rusku loni v květnu.

Důvodem opět bylo, že firma neodstranila obsah, který ruské úřady považují za závadný. Ze stejného důvodu dostal pokutu v celkové výši 14 milionů rublů (přes čtyři miliony korun) i loni v srpnu, v září a v listopadu dostal Google ze stejného důvodu pokutu 6,5 milionu rublů (zhruba dva miliony korun) a dva miliony rublů (600 tisíc korun).

Loni v červenci Google dostal v Rusku další pokutu tři miliony rublů (zhruba 879 tisíc korun) za porušení zákona, který internetovým společnostem nařizuje ukládat osobní data ruských uživatelů na serverech na ruském území.

Koncem listopadu soud v Rusku znovu pokutoval Google. Společnosti nařídil zaplatit tři miliony rublů (přes 910 tisíc korun), protože nesmazala obsah považovaný v zemi za nelegální. Za stejný prohřešek soud pokutoval Google částkou devět milionů rublů (2,7 milionu korun).

V prosinci soud v Rusku vyměřil firmám Google a Meta rekordní pokutu v celkové výši 9,1 miliardy rublů (2,7 miliardy korun). Sankce je za to, že firmy neodstraňují ze svých sítí nezákonný obsah. Pokuty jsou poprvé odvozeny od výše tržeb obou firem. Google dostal pokutu 7,2 miliardy rublů (téměř 2,2 miliardy korun).

Turecký úřad pro regulaci hospodářské soutěže loni v dubnu vyměřil Googlu pokutu přes 296 milionů lir (zhruba 740 milionů korun). Postih zdůvodnil zneužíváním dominantního postavení v internetovém vyhledávání.